Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak

Karamürsel, Hafız Selahattin Ergin Vakfı tarafından Bilecik’in Kurşunlu köyüne yapılan “sıra dışı okur” Bedriye Berber Engin’i ziyaretteyiz. Sıra dışı kur Bedriye Berber’in köyü Bilecik’e girmeden sola dönen yoldan 3 kilometre ötede. Köyün girişinde hemen gözünüze beyaz badanalı tek ve 2 katlı köy evleri. Evlerin kapıları ve pencereleri mavi, duvarları beyaz boyalı. Tipik bir Balkanlı köyü. Köyün yolları asfalt, tertemiz. Yol kenarlarında tek bir çöp kırıntısı yok. Elektrik direklerinde rengarenk çiçek motifleri ve Her evin avlu giriş kapısı köye has çiçeklerin resimleri ile bezenmiş.

KÖYÜ TÜRKİYE TANIYOR

Kuş barınakları. Her evin avlu kapılarında çiçek resimleri. Köyün camisini geçtiğinizde Kurşunlu köyünü “ekoturizm” le tanıştıran, köyün adını tüm Türkiye’ye duyuran, 56 yaşındaki Bedriye Berber Engin ve yanındaki köylü kadınları sizi karşılıyor. Bedriye Berber Engin, Kurşunlu köyünün lideri. Onun sözünün üstüne söz söyleyen yok. Köy 200 haneli ama köyde 20 hane kalmış. Köyde nüfus çoğunluğu kadınlarda, kadınların sayısı 20-25 erkekler ise 8-10 kadar. Köy Kalkınma Derneğine gitmeden önce cami duvarında yazılı “Kurşunlu Köyü hatırası” gelen misafirlerle “hatıra” resmi çekilmek adet olmuş. Kurşunlu köyünün çoğunluğu kadınlar ve liderleri Bedriye Berber Engin köye gelen meraklıları sevecen tavırları ile kırk yıllık ahbapları gibi kucaklıyor, meraklarını gidermeye çalışıyorlar. Ama söz “Sıra dışı okur” Bedriye Berber Engin’den başkasında değil.

Bedriye Engin’i niçin merak edip Bilecik’in Kurşunlu köyüne geliyorlar?

Bedriye Engin’in ailesi 1930’lu yıllarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmiş. Bilecik’in Kurşunlu köyüne yerleşmişler. Bedriye 3 kardeş. Kardeşlerden birini babaannesi, diğerini amcası evlat edinmiş. Bedriye de annesinde kalmış. Bedriye çocuk yaşta okuma alışkanlığı edinmiş. Köy işleri yanı sıra yerde bulduğu gazete parçasını bile okumuş. Köyünde yetiştirdiği ürünleri Bilecik Pazarı’nda satmaya başlamış. Bir gün tezgahında sattığı tereyağından almak isteyen bir bayan, Bedriye’nin hayatını değiştirmiş. Pazar tezgahının altına sakladığı kitabı sormuş. Bedriye de “okuyorum” demiş. Bayan, Bilecik Halk Kütüphanesi Müdiresi Pınar Dengiz. Bedriye’yi kütüphaneye davet eder ve kendisine itap konusunda tavsiyelerde bulunur, kitaplar verir.

SIRA DIŞI OKUR

Bedriye’nin resmi kayıtlarda okuduğu kitap sayısı 3000’dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında düzenlediği “ Bilecik’in en temiz köyü” seçilen Kurşunlu’nun bu başarısının mimarı Bedriye Berber Engin’dir. 2013 yılında “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar” Müdürlüğünce “ Sıra dışı okur “seçilen ve Hatay’daki törende Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın elinden ödülünü alan 56 yaşındaki Bedriye Berber Engin, ülke genelinde tanınır. 6 yıl önce hayata geçirdiği köyündeki kadınların kent yaşamından uzaklaşarak bölgeye gelen turistlere ev sahipliği yapmaları kapısını açan Bedriye, birlikte para kazanmaya başlayınca erkekleri de işine ortak eder.

4 YILDIR TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Bedriye Berber,15 çadırla başlattığı “ekoturizm” olayını Polonyalı ailelerin yaşantısından örnek aldığını söylüyor. Kurşunlu köyüne gelen misafirlere her evde aynı yemek pişiriliyor. Şu an da Kurşunlu köyünde 40 kişi misafir edilebiliyor. Bulgaristan ve Makedonya’dan gelen ailelerden oluşan Kurşunlu köyünde evlerin bahçelerindeki çiçeklerin tohumları Türkiye’ye gelirken atalarının getirdiği tohumlar. Burada her şey organik. Bedriye, Berber Üniversitesi’nde konferanslara davet ediliyor . Üniversiteden öğrenciler Kurşunlu köyünü çiçek resimleri ile bezemiş. Kadın Çiftçi yarışmasında 4 yıldır Türkiye birincisi Bedriye Berber. 13 yaşından beri traktör kullanıyor, tarlada çalışıyor,arıcılık yapıyor. Köyde yetiştirdikleri organik ürünleri gelen misafirlere satıyorlar.

KADINLAR PARA KAZANIYOR.

“Uyumak için değil, uyanmak için kitap okumalı” diyen Bedriye’nin ilk okuduğu kitabı, “ Bir milyoncudan” almış. Adı; Parma Manastırı… Kadınların mutlaka okuması lazım, hem de çok okumalılar. Evde evlilik programları izlemek yerine kitap okusunlar. Okumayan kadınlara o kadar kızıyorum ki, çünkü ne kaybettiklerinin farkında değiller. Ben kitap okumaya başladığımda o an köyümden ayrılıyorum. O kitapta ne yazılmışsa İrlanda mı, Almanya mı orada oluyorum. Kitabı kapattığımda ise köyüme dönüyorum. Büyük baş hayvanlarıma baktığım da kitap okuma imkanı bulamıyordum. Koyun aldım, elimde bir şişe su bir de kitabım koyunlarımla kitabımı okuyordum.

“TOPRAĞIN KADINLARI “

Karamürselli 40 kişinin hayretle izleyip, dikkatle dinledikleri Bilecik’in Kurşunlu köyünden 56 yaşındaki Bedriye Berber, Fransa Yves Rocher Vakfı’nın yürüttüğü “Dünya’yı değiştiren kadınlar” başlıklı çalışma kapsamında “Toprağın Kadınları “ yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

GİDEN VALİ- GELEN VALİ

Köyünü ekoturizm’e açan ve ünü ülkeye yayan Bedriye Berber, bugüne kadar çalışmalarında bundan önceki “giden” Validen çok yardım gördüklerini, yerine gelen “yeni” Vali Kocaelili Tahir Büyükakın’dan istediklerini alamadıklarından şikayetçi. Vali Bey’e bazı isteklerimizi arz ediyoruz “tamam, yaparız” diyor ama geldiklerinden bu yana hiçbir şey yapmadılar” diyerek , serzenişte bulunuyor.

DÜNYA BİRİNCİLİĞİ İÇİN FRANSA’YA GİDİYOR

Türkiye’den Bedriye’nin yan sıra; İspanya, İtalya, Fransa, Fas, Meksika, İsveç, Portekiz, Rusya ve Ukrayna’dan kadınlar “Toprağın Kadınları” projeleri ile dünya birinciliği için yarışacak. 4 Nisan’da eşi ile birlikte Fransa’ya gidecek olan Bedriye Berber, “ Yarışmada 4 özellik isteniyor. Birincisi doğa ile insanı buluşturmak, ikincisi çok çeşitlilik, üçüncüsü sürdürebilirlilik, dördüncüsü bu alanda ödül almak. Bunların hepsi bende mevcut olunca Türkiye birincisi oldum. Şimdi dünya birinciliği için Fransa’ya gidiyorum. İnşallah yurduma birincilikle dönerim.”diyor