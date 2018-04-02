Şenola Derbent şenola!

Derbent Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşmada, Derbentspor ile Suadiyespor taraftarları tribünleri doldurdu ve iki takıma tam destek verdi. Lider Derbentspor, maçı tek golle kazanıp, puanını 34’e yükseltti. Son maçı bu hafta deplasmanda Kandıra GB. Belediyespor ile oynayacak. Maçın hakem triosu da başarılı bir yönetim gösterdi.

SUADİYE TARAFTARLARI KOLTUKLARI PARÇALADI

Derbent Stadı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Kartepe’de 8 gün içerisinde üçüncü derbi oynandı. Suadiye’den maça gelen yaklaşık 200 kadar taraftar, maç öncesi kendisine yakışmayan şekilde küfürlerle, ev sahibi Derbentspor’a tezahüratlar yaptı. Maç sırasında da Derbentspor golü attıktan sonra, Suadiyespor taraftarları tribünlerin koltukları kırarak, Derbenspor taraftarlarına atmaya başladı. Jandarma ve Çevik Kuvvet ekipleri araya girerek, Suadiyesporluları zar zor yatıştırdı. Bazı taraftarlar bu arada yaralandı.

DERBENT MAÇ SONRASI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Ligin bitimine bir hafta kala üç puan farkla önde olan şampiyon Derbentspor’un arndında nda Nusretiyespor’un takibi sürdü. Nusretiyespor deplasmanda, İlimtepe Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup ederek puanını 31’e çıkardı. Derbentspor bu galibiyetle hafta sonu deplasmanda, Kandıra GB BLD spor ile adeta formalite maçı oynayacak. BAL 11.Grup şampiyonu Gebzespor son maçını bu hafta sonu kendi evinde oynayacak, bu maçı kazanırsa, baraj maçını Sakarya’da oynayacak ve baraj maçını kazanırsa, Derbentspor direkt Bölgesel Amatör Lig’e (BAL)’a çıkacak.

MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK SEVİNÇ

Derbentspor, maç sonrasında taraftarlarıyla sahada ve soyunma odasında şampiyonluğu doyasıya kutladı. Baysal, soyunma odasında tüm futbolcuları kutlarken, “Bu hafta Kandıra maçını kazanın, size bir hafta Antalya’da tatil sözü veriyorum” dedi. Futbolcu aileleri de soyunma odasında şampiyonluğu kutlarken, “şampiyon!..” sesleriyle yer gök inledi.

DERBENT TARİHİNDE İLK KEZ BAL’DA MÜCADELE EDECEK

Kulüp başkanı Selçuk Baysal, sezon başında yaptığı açıklamada “Bu sene şampiyon Derbent olacak” mesajı verirken, “Bir köy takımını neden, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmesin. Bizim için büyük onur” demişti. Devre arasında yapılan transferler ile takımını güçlendiren ve sözünü tutan Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal “Derbent köyü büyük camia. Onun için gelecek sezon iyi bir kadro kurmak ve BAL’da kalıcı olmak istiyoruz” dedi.

B.DERBENTSPOR: 1 KARTEPE SUADİYE: 0

STAT: Derbent

HAKEMLER: Metin Ataş ***, Umur Kasap ***, Ömer Yılmaz ***

B.DERBENTSPOR: Sarp ****, İsmali ***, M,Ali Kurun ***, Furkan Uzun ***, Erman ***, Eren ****, M.Emre Önen ***, Halil ** (DK.27 Cankat ***), Onur Cebeci *** (DK.72 Emre Yılmaz **), Zahid ***, Gökhan Özkanlı ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Yusufcan ***, Ogün **, Aykut Öngel ** (DK.78 Mithat *), Bedirhan **, Cihan ***, Volkan **, Halil ** (DK.87 Önder ?), Aykut Şahin **, Salih ***, Sedat **, Coşkun **

GOL: Eren DK.38

13.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

İhsaniyespor-Kandıra GB B. : 5-1

Sultanorhan-Güneşspor : 6-2

İlimtepe FK-K.Nusretiye : 1-2

Büyük Derbent-Suadiye : 1-0

14.HAFTANIN MAÇLARI:

Kocaeli Güneşspor-İhsaniye

Kartepe Suadiye-İlimtepe FK

K.Nusretiye-Sultanorhan

Kandıra GB B.-Büyük Derbent