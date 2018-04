Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı

Yarınlar İçin Başiskele Otizm Spor Kulubü, 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) otizmli çocuklar yararına “Farkında ol” adlı etkinlik düzenledi. Programa Yarınlar İçin Başiskele Otizm Spor Kulubü Başkanı İdris Şahbaz, Kent Konseyi Sekreteri Gültekin Görüm, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, Kocaeli Genç Girişimciler Derneği Bilal Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ünlü İllizyonist Sermet Erkin ve Yiğit Özcan’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, Elvan Günaydın, Zeo Jaweed ve Bahadır Tatlıöz gibi ünlü isimlerin yanı sıra ilimiz sanatçılarından Halil Kuğu ve Fevzi Derya da sahne aldı. Toyoto ve Ford Otosan’ın da destek verdiği etkinlikte elde edilen gelirlerin tamamı otizmli çocukların eğitim ve sağlık masrafları için kullanılacak.

HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM

Ünlü İllizyonist Sermet Erkin’in anonsuyla sahneye gelen ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, “Ben çocuklarla daha iyi arkadaşlık yapan yetişkinlerdenim. Onlar için güzel olacak her şeye yetişmeye çalışıyorum. Otizm ile bağlantılı oluşumlarla ilgili ne söylesem manasız. Ailelerin bunun için çaba gösterdiğini söylemek zor değil. Benim çok yakın bir arkadaşımın oğlu ile yaşadıklarının yakından şahidiyim. Devlet tarafından çıkartılan yasayı ve bakanları bu süreçte harekete geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Her zaman farkında olalım. Böyle güzel bir programa katıldığınız için teşekkürler” dedi.

İĞNEYLE KUYU KAZIYORUZ

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç’ın konuşmasının ardından kısa bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Gösteri’nin ardından Yarınlar İçin Başiskele Otizm Spor Kulubü Başkanı İdris Şahbaz, “Böyle özel ve anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bizler çalışmalarımız ile adeta iğneyle kuyu kazıyoruz. Çocuklarımız ile inanılmaz şeyler başarıyoruz. Bu geceye katılıp mavi ışık yakıp farkındalığımızı fark ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Selin BECER