KOTO'da komiteler belli oldu!

Mevcut KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Diriliş KOTO adına seçime giren Erdoğan Yılmaz yarıştığı seçimlerde yarışan listelerde yer alan adaylar belli oldu.

1.KOMİTE

Abdurrahman Çuhadar-ASN Mimarlık, Kerim Bayramoğlu-BY Dizayn, Veli Başkurt-Nivaş Yapı, Şerif Kızmaz-Masyapı İnşaatı, Abdullah Kanpara-KAV Enerji, Eyüp Gökmen Filinte - Ayef İnşaat.

2.KOMİTE

Mikail Kayacı-Kayacılar İnşaat, Hüseyin Avni Aslan- Astek İnşaat, Mert Kavşut- Mert Kavşut İnşaat, Faruk Mamik-Seval İnşaat, Cengiz İpek-İMC İnşaat, Halil İbrahim Uzunoğlu-Halil İbrahim Uzunoğlu İnşaat, Ozan Albayrak-Aytes İnşaat

4.KOMİTE

Er Hocaoğlu Gıda Pazarlama, Doa Satış ve Pazarlama, Kuşkan Tarım Ürünleri, Ceyhun Tarım Ürünleri, Adlı Et Mamülleri, Türkçakal Tarım Ürünleri,

5.KOMİTE

Murat Barış- Barış Kereste, Murat Aydın- Aydın Mobilya, Metin Sözer- Sözer Orman, Şaban Kulaksız- Kodal Orman, Orhan Kabasakal- Apel Orman, Abdullah Bostan- Bostanlar Orman, Abdurrahman Şahinkaya

6.KOMİTE

Atalay Endüstriyel, İbrahimoğlu Taahhüt Pazarlama, Sözay Teknik Hırdavat, Rulsan Rulman Sanayi, Ufuk Yapı Malzemeleri, Salih Türe, Vatsan Elektrik

7.KOMİTE

Balaban Isı ve Cam Sanayi, Çam Plastik, Desi Kimya Madencilik, Polimar Boya, Tekplas Plastik, İzmit Boya Sanayi, Kışhan Yapı Ticaret

8.KOMİTE

Yusuf Ziya Uludüz- Sadıkoğlu Makine Metal Ltd.Sti., Nurdoğan Canıgeniş-Caner Makine Ltd.Şti., Tunç Tuncaboylu -TT Makine Ltd Şti., Serkan Akçay -Başaraneller Makine Ltd.Şti., Yaşar Teke -Anıt Otomasyon Ltd.Sti., Koray Keskin- Raysan Makina Ltd.Şti., Muharrem Doğan-Uzman Aleminyum Ltd.Sti.

9.KOMİTE

Oktay Alkan – Hasek Gıda, Fatih Günen – Günen Gıda, Abdurrahman Kaya –Günkay Gıda, Mehmet Kozan-Kozanlar Ticaret, Nurdoğan Özdemir-Bekiroğlu Şarküteri, Zafer Çakır – Taso Gıda, Mehmet Buzacı- S.S Pirelli İşçileri Tüketim Kooperatifi.

10.KOMİTE

Adaylarımız Akın Doğan-Doğansaray, Ömer Efe-Efem Ticaret, Cafer Kozluca-Anıl Cam Yatırım, Abdurrahman Yıldırım-Sevdiz Elektrikli Ev Aletleri, Halil İbrahim Yalnız-İzmit Elektrik, Ahmet Sefaoğlu-Sefaoğlu Ticaret.

11.KOMİTE

Ecz. Hüseyin Gezer (Özel Cihan Hastanesi/ Aktif Medikal Ltd. Şti.), Op. Dr. Veysel Besnili (Özel Aile Konak Hastanesi), Hüseyin Eryaşar (Kardeşler Tıbbi Mlz. Ltd. Şti.), Op. Dr. Gökhan Gümüştaş (Medicalpark Hastanesi), Dr. Teoman Tandoğan (Aden Diş Kliniği), Selçuk Bakırlı (Bilmed Tıbbi Malzemeleri), Mehmet Aksu (Maksu Kim. End. Temizlik Ltd. Şti.), Mutlu Özkan (Mutlu Tıbbi Malzeme), Adem Pehlivan (BRN Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.), Ercan Dikyol (Kale Tıbbi Malzeme)

12.KOMİTE

Bülent Ayvacık-Ayvacık Otomotiv, Muhammet Ertürk- Ertürk Oto, Serkan Gürfidan: Gürfidan Ticaret Kollektif Şirketi, Fatih Bilen/Fevzi Bilen: Kardeşler Rot Balans, Mehmet Kaya: Kocaeli Kaya Otomotiv, Volkan Yılmaz: Kocaeli Yılmazlar Otomotiv, Serkan Çataloğlu: Öz Teknik Oto.

13.KOMİTE

Başyıldız Akaryakıt, Sitare Petrol Reklamcılık, Panderma Maden Lojistik, Temizel Petrol Ürünleri, ESA Petrol, Özkar Konaklama Tesisleri, Cicioğlu Petrol Ürünleri

14.KOMİTE

Seval Kuyumculuk, Sefa Kuyumculuk, Denizbank, Derince Kuyumculuk, Alternatif Bank, Evren Yılmazer, SS Esentepe Kanatlar Köyleri Kalkınma Kooperatifi

15. KOMİTE

Mehmet Akif Şen-Özşen Matbaacılık, Yıldırım Yılmaz-Yıldırım Sürücü Kursu, Fatih Ekinci Gelişim Eğitim Hizmetleri, Handan Kümeli -Kavram Eğitim Kurumları, Ayşenur Kahraman Aytekin-Çoçuk Kasabası Eğitim Kurumları, Emrullah Yolasığmaz-Prodos Bilişim, Eray Camgöz-American Time Dil Okulları.

16.KOMİTE

Can Pişmaniye, Çiftlik Sofrası, Boğaziçi Pişmaniye, Mehmet Yıldırım, Özbek Yemek Hizmetleri, Asya Börek, Bölükbaşı Gıda

17. KOMİTE

Adnan Turan- Turanay Turizm, Hızır Fatih Saroğlu- Kocaeli Turizm, Mehmet Yaşar- S.S.39 nolu Değirmendere Taşıyıcılar Koop., Sedat Köse - Kocaeli Güven Seyahat, Semra Demir - Reba Denizcilik, Musa Karabalık - Peytur Turizm, Yılmaz KaymakS.S.18 nolu Deri

18.KOMİTE

Proteknik Uluslararası Mühendislik, Doğuş Harita, KArtepe Sertifikasyon, Aladağ Mimarlık, Altınkare Gayrimenkul, Etki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Emsis Mühendislik

19.KOMİTE

Atayurt İletişim, Delta Dijital, Suat Kuaför, Vipsaş Güvenlik, Uzel Kuaför, Zorer Temizlik, Yetkiner İletişim

20.KOMİTE

Sude Dondurma, Galaksi Restoran, Trakya Gıda ve Lokantacılık, Morgezen Gıda, Sekmar Gıda, Lezzet Dünyası, AİCHA Restoran

21.KOMİTE

ENG Granit, Mustafa Çavuş, Sema Tekstil, Akbaşlar Turizm, NMR İnşaat Mobilya İmalat, Ögeler Konfeksiyon, EVC Tekstil Ürünleri

22.KOMİTE

İZ ER Sigorta, Meday Sigorta, Topdemir Sigorta, Arden Sigorta, Önder Dükmen, KC Sigorta, Ayçam Sigorta.

‘DİRİLİŞ KOTO’-ERDOĞAN YILMAZ-YEŞİL LİSTE

1 NOLU KOMİTE

Arıcan İnşaat, Keskin Elektro, Sıtkı Demir Yapı, Gökyol İnşaat, Kocaeli Toprak, Safa İnşaat, Hürdoğu İnşaat

2 NOLU KOMİTE

Altı Sigma İnşaat, Hasan Zeki Sarı, Olgun İnşaat, Oryapı Gıda Yapı Malzemeleri, Ravza Laboratuvar, Uluslar Hafriyat, Hacı Çetin

4 NOLU KOMİTE

Atmaca Tavukçuluk, Akar Peyzaj Sera, Kips İnşaat, Ercanlar Gıda ve Tarım Ürünleri, Kartepe Çiçekçilik, Tadın Gıda Sanayi, Suadiye Peyzaj

5 NOLU KOMİTE

Ali Babalar Mobilya, Döşen Mobilya, Nur Mobilya, Evimser Halı Mobilya, Gürsel Köteşli, Neşe Mobilya, Gökırmak Mobilya

6 NOLU KOMİTE

Başaran Nakliye, Kopuz Ticaret, YSF İnşaat , Aybeg Mühendislik, Nil İnşaat, Ünlü Mühendislik, Canpolat Doğalgaz

8 NOLU KOMİTE

İzmit Makina Sanayi Ticaret, İşmar Makine Sanayi ve Ticaret, Volkan Çapa, Tümsa Makina, Kösemen Makine, İrfanlı Otomat, Almina Demir Çelik

9 NOLU KOMİTE

Eskar Gıda, Vural Gıda, Günay Likit Gıda, Meydan Gıda, Burak Gıda, Yeni Hisar Mag., Keşide Gıda Araç

10 NOLU KOMİTE

Tetra Bilişim Özel Eğitim, Günel Isıtma ve Soğutma, Üç E Reklam, Özcanbey Dayanıklı Tüketim, Ercan Ticaret, Özlem Ticaret, Anıt Elektronik

12 NOLU KOMİTE

Oto 41 Otomotiv Sanayi, Batılar Gıda İnşaat, Buhara Otomotiv, Muazzez Özentürk, İşmak Servis Lojistik, GNR Gemi, Şişman Motorsiklet Bisiklet

15 NOLU KOMİTE

Güven El Grup, Kofar Kocaeli Ofis Araçları, Demiroğlu Özel Eğitim Sağlık, Özel Şirin Eğitim Öğretim Orman Ürünleri, Alber Başiskele Sürücü Kursu, Özel Bilimkur Sürücü Kursu, Noktasal Yazılım

17 NOLU KOMİTE

S.S. 83 NOLU Öz Uzuntarla Kamyoncular Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. 44 NOLU Yeniköy Damperli Kamyon ve Çekiciler Motorlu Taş. Koop., Derince Küçükler Taşımacılık, Yurtiçi Kargo Servisi, Suadiye Uluslararası Taşımacılık, S.S. İzmit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Sancarlar Otomotiv Sanayi

19 NOLU KOMİTE

Megaser Servis, Foto Hilmi, Aca Özel Güvenlik, Doruk Kocaeli İletişim, Mon Medya, Poyrazvifi Telekomünikasyon, Selfpanel Dijital Medya Bilişim

21 NOLU KOMİTE

Mehmet Okan Oktay, Aykut Giyim, Armina Mobilya Boya Tekstil, Karadeniz Brode Mefruşat, Uz Er Mefruşat, Aysim Tekstil

22 NOLU KOMİTE

Belkıs Sigorta, Angın Sigorta, Erdal Koç Sigorta Aracılık Hizmetleri, Öznet Sigorta Aracılık, Emel Umut Sigorta Aracılık, CSH Sigorta Aracılık, Gazi İrfan Utaş Sigorta

BAĞIMSIZ BEYAZ LİSTE

1 NOLU KOMİTE

Emiroğlu İthalat İhracat, Genç Türk Mühendislik, Hür İş İnşaat Ticaret, Kınacı Kardeşler Büz Biriket İnşaat, TT Mühendislik Petrol İnşaat, Efendioğlu İnşaat, Pircanoğlu İnşaat

3 NOLU KOMİTE

Zortaşlar İnşaat, Elektronik Sanayi ve Ticaret, Arı Asansör Elektrik, Lodos Yapı Denetim, S.S. İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi, Güner İnşaat, SKY Forklift ve İstif Makinaları, GNS Nakliyat Otomativ İnşaat.

6 NOLU KOMİTE

Karaaslan Isıtma Soğutma İnşaat, Çakır Isıtma Soğutma Sistemleri, Ünaltın İnşaat Nakliyat, Arı Isı Sistemleri, MÇ Çakır Metal İnşaat, Neşe Isı Market Mekanik, Kaplan Rulman İnşaat.

7 NOLU KOMİTE

Polen Kimyevi Madde İnşaat, Güçay Plastik Ambalaj, Sağlam Pen PVC, Meriç Endüstriyel Bakım Koruma, İzmit Plastik Alüminyum İnşaat, İzcem Kimyevi Maddeler A.Ş., Çepni Kimyasal Maddeler Yapı Malzemeleri.

16 NOLU KOMİTE

İpek Pişmaniye, Dizdaroğlu Mimarlık, Esdurmuşoğlu Yapı İnşaat, Aslar Kebap Salonu, Külekçioğlu Lahmacun ve Kebap, Tarhun Yemek Üretim, Dostlar Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

18 NOLU KOMİTE

Next Çevre Yönetim Danışmanlık, YAB Mühendislik, Yalçın Ergen Mimarlık Atölyesi, İMG Müşavirlik Mühendislik, Güç Mühendislik, Cantuğ Akyıldız, Ozon Gayrimenkul Ticaret.

20 NOLU KOMİTE

Esdurmuşoğlu Yapı İnşaat, Sonuç Öğrenci Yurdu, Şelale Restaurant, Canko Gıda Turizm, Gencel Öğrenci Yurdu, Avşarbey Gıda Turizm, İCK Yurt İşletmeciliği.

BAĞIMSIZ KIRMIZI LİSTE

1 NOLU KOMİTE

Nuri Koç, Salih Sarıkaya, İkizler Kuyumculuk ve Gemicilik, Birinciler Kuyumculuk ve Otomativ, Taşer Kuyumculuk, ARC Kuyumculuk, Ali Kumru

2 NOLU KOMİTE

Cefa Oto Kurtarıcılık, Kancalar Nakliyat, S GC İnşaat, Kartepe Yapı Denetim, AY Taş İnşaat, Günaydın Vinç Hizmetleri, Ataç İnşaat Mobilya Doğrama.