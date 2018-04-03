7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!

Umuttepe’ye yapılmasına karar verilen Katı Atık Yakma Tesisi’nin ÇED (Çevre Etki Değerlendirme)Toplantısı gerçekleştirildiToplantı, saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde başladı. Toplantıya CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Baro Başkanı Sertif Gökçe, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turhan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yaklaşık 600 kişi salona gelerek toplantıya katılım gösterdi.

BELEDİYE OTOBÜSLERİYLE GELDİLER

Toplantı baştan aşağı rezalet dolu anlara sahne oldu. İlk olarak sabah 10:00’da başlanması gereken toplantı için sabahın erken saatlerinde 6 belediye otobüsü dolu belediye personeli olduğu iddia edilen vatandaşlar salona girdi. Otobüslerle gelen belediye personeli olduğu iddia edilen vatandaşların salonu doldurmasıyla birlikte toplantı saatinde salona gelen vatandaşlar salonun dolu olduğu gerekçesiyle içeri alınmadı. Gelen tepkiler üzerine ise dışarda bekleyen vatandaşlar zorla da olsa salona alındı.

TOPLANTI SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAPILMAK İSTENDİ

Saat 10:00 itibariyle toplantı başlamak üzereyken salona giren vatandaşlar toplantıyı protesto etmeye başladı. Vatandaşların tepki gösterdiği toplantının sağlıksız koşullarda yapıldığı ifade edilirken tepkiler çığ gibi büyüyüp arttı.

ZABITALARDAN BASINA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Oldukça gergin geçen toplantıda basın mensupları da zor anlar yaşadı. ÇED Toplantısında yaşananları görüntülemek isteyen basın mensuplarına zabıta ve özel güvenlik güçleri tarafından sürekli müdahalede bulunuldu. Özellikle salonda gergin anlar yaşandığı zaman zabıtaların basın mensuplarının açısını kapatmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

TUTANAK TUTMADAN TOPLANTIYI “YAPTIK” DEDİLER

Toplantıyı protesto eden vatandaşlar salonun büyükşehir belediyesi personeliyle doldurulduğunu iddia ederek Belediye personelinin salondan dışarı çıkmasını istediler.Toplantı sonrası muhalifler imza toplayarak toplantının iptalini talep ettiler. Heyet ise herhangi bir tutanak tutmadan toplantının gerçekleştirildiğini kabul etti. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise heyetle yaptığı görüşmede tutanak istediklerini fakat heyetin tutanak tutmadan toplantıyı yaptığını ifade ederek salondan ayrıldığını ifade etti.

PROTESTOYA RAĞMEN SUNUM YAPILDI

Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç , Çevre Koruma Daire Başkanı Ünal Bostan, Çevre İl Müdürü Vekili Ersan Aytaç, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Demir Tarafından protestolara rağmen sunum gerçekleştirildi.

“SALONUN DIŞINDA BEKLEYEN VATANDAŞLAR VAR”

Toplantı öncesi salona seslenen CHP İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca, “Salona girişte Büyükşehir personeliyle salonu doldurmuş. Onurlu büyükşehir belediyesi personeli lütfen dışarı çıksın. Birçok vatandaş dışarıda kaldı. Beni il başkan yardımcısı olmama rağmen içeri alınmıyordum” diye konuştu. Belediye yetkilileri salonun dışında vatandaş yok demesine rağmen salonun dışarısında bekleyen vatandaşların olduğu görüldü.

TOPLANTIYI İPTAL ETTİRMEK İSTİYORLAR

“Ben albayrağı Albayrak yapanların torunuyum” diye serzenişte bulunan Ziraat Yüksek Mühendisi ve CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Hüseyin Yüce, belediye personeli müdahale etmek isteyince salonda gerginlik hat safhaya çıktı. Kısa süreli yaşanan arbedeye CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet müdahale etti. Hürriyet’in müdahalesinin ardından vatandaş bırakıldı. KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Bu salon yeterli bir salon değil. Böyle bir toplantı olmaz. 500 bin nüfuslu İzmit’e bu tesisi anlatmak için böyle bir yerde toplantı yapamazsınız. Kapalı spor salonu var orada yapın kardeşim” dedi. Toplantının yetersiz bir salonda yapılmak istediğini belirten CHP’liler ve vatandaşlar alkışlı protesto yaparak toplantının daha uygun bir salonda yapılması gerektiğini belirttiler. Kalabalık ayrıca “Hayır, Hayır” ve “Toplantı İptal” diye tempo tuttular.

“BİZ TESİSE KARŞI DEĞİLİZ”

Gerçekleştirilen sunumun ardından söz alan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Biz katı atık yakma tesisine karşı değiliz. Biz bu araziye itiraz ediyoruz. Herkes söz hakkını kullansın. Bu tesisin yapılacağı yere halk ve akademik odalar karar verir” dedi.

“ÇOCUKLARIMIN KANSER OLMASINI İSTEMİYORUM”

Toplantıda söz alan bir vatandaş, “Ben çocuklarımın kanser olmasını istemiyorum. Hastanenin yakının yapılacak bu tesis hastalıktan başka hiçbir şey getirmeyecek. Ben buranın sahibiyim. Ben buranın yerlisiyim. Anladınız mı?” diye isyan etti.

“BU TOPLANTI YOK HÜKMÜNDEDİR”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, “Sunumda gösterilen yer yanlış. Kriterler su havzalarına yapılmaz diyor. Orada İSKİ’nin su havzaları var. Onlar kendileriyle bile çelişiyorlar. Biz teknolojiye karşı değiliz. Çöp yakma tesisinin yapılması için önce ayrıştırma yapılması lazım. Avrupa bugün çöpünün yüzde 5’ini bertaraf ediyor. Biz üçgeni tersten alıp uyguluyoruz. Anlatın hiçbir şey anlaşılmadı. Bu toplantı yok hükmündedir” diye konuştu.

“UYGUN KOŞULLARDA ANLATIN”

Sait Ağdacı’nın ardından söz alan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Çevre il Müdürü olarak bu toplantının bilimsel bir toplantı olmasını sağlamakla görevli değil misin. Sen daha uygun koşullarda bunu anlatmaya çalışın. Vatandaşın evet demediğini yapamazsınız. Bunu polisle de yapamazsınız, askerle de yapamazsınız” dedi.

“TESİSİN YERİNE KARŞIYIZ”

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, “Çöp fabrikası bu şehrin ihtiyacıdır. Çöp fabrikasının yeri tamamen yanlıştır. Bu toplantı bana göre yok hükmündedir. Herkes başka bir şey anlatıyor. Biz İYİ Parti olarak çöp yakma tesisinin yerine karşıyız” şeklinde konuştu.

“BU KENTE YAZIKTIR”

Turan’ın ardından söz alan Emekli doktor, “Kanser vakaları ilimizde çok fazla. Bir fabrika bacasından daha çıkan kimyasallar olacak. Kendi kendimizi öldüreceğiz. Bu kente yazıktır. Bu kentin insanına sorun. Bunu bu kent istemeyecektir. Çocuklarımızı daha fazla kanser riskine atmayalım” ifadelerini kullandı. Kocaeli Çevre Eğitimi ve Koruma Derneği Başkanı Nuriye Kazaner, “Kocaeli’ Türkiye’nin çöplüğü değildir” diye konuştu. Ahmet HAZER