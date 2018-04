KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan

KOTO’da bugün gerçekleşen komite seçimlerinde oylar kullanıldı ve sayım işlemine geçildi. Kongrenin kader sandığında 10 Komitede KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ile KOTO Başkan Adayı Erdoğan Yılmaz yarıştı. Doğan, Yılmaz'a 1açık ara fark atarak seçimi kazandı. 7. 13. 17. ve 19. Komitelerde ise Necmi Bulut'un komitesi kazandı.

İşte sonuçlar...

1.KOMİTE ÜYELERİ (BAYINDIRLIK VE MADENCİLİK)

Mavi Liste: 134

Yeşil Liste: 34

Bağımsız (Beyaz): 12

Kazanan isimler: Abdurrahman Çuhadar-ASN Mimarlık, Kerim Bayramoğlu-BY Dizayn, Veli Başkurt-Nivaş Yapı, Şerif Kızmaz-Masyapı İnşaatı, Abdullah Kanpara-KAV Enerji, Eyüp Gökmen Filinte - Ayef İnşaat.

2.KOMİTE ÜYELERİ (KONUT İNŞAATI)

Mavi Liste: 326

Yeşil Liste: 119

Kazanan isimler:

Mikail Kayacı-Kayacılar İnşaat, Hüseyin Avni Aslan- Astek İnşaat, Mert Kavşut- Mert Kavşut İnşaat, Faruk Mamik-Seval İnşaat, Cengiz İpek-İMC İnşaat, Halil İbrahim Uzunoğlu-Halil İbrahim Uzunoğlu İnşaat, Ozan Albayrak-Aytes İnşaat.

3.KOMİTE ÜYELERİ (İNŞAATI TAMAMLAYICI FAALİYETLER VE YAPI KOOP.)

Bağımsız (Kırmızı): 81

Bağımsız (Beyaz): 46

Geçersiz 1

Kazanan isimler: Cefa Oto Kurtarıcılık, Kancalar Nakliyat, S GC İnşaat, Kartepe Yapı Denetim, AY Taş İnşaat, Günaydın Vinç Hizmetleri, Ataç İnşaat Mobilya Doğrama.

4.KOMİTE ÜYELERİ (TARIM VE HAYVANCILIK)

Mavi Liste: 100

Yeşil Liste: 46

Geçersiz: 1

Kazanan isimler: Er Hocaoğlu Gıda Pazarlama, Doa Satış ve Pazarlama, Kuşkan Tarım Ürünleri, Ceyhun Tarım Ürünleri, Adlı Et Mamülleri, Türkçakal Tarım Ürünleri,

5.KOMİTE ÜYELERİ (MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ VE ORMANCILIK)

Mavi Liste: 143

Yeşil Liste: 29

Geçersiz: 1

Kazanan isimler: Murat Barış- Barış Kereste, Murat Aydın- Aydın Mobilya, Metin Sözer- Sözer Orman, Şaban Kulaksız- Kodal Orman, Orhan Kabasakal- Apel Orman, Abdullah Bostan- Bostanlar Orman, Abdurrahman Şahinkaya

6.KOMİTE ÜYELERİ (İNŞAAT MALZEMELERİ VE TESİSAT İŞLERİ)

Mavi Liste: 121

Yeşil Liste: 48

Bağımsız (Beyaz): 80

Kazanan isimler: Atalay Endüstriyel, İbrahimoğlu Taahhüt Pazarlama, Sözay Teknik Hırdavat, Rulsan Rulman Sanayi, Ufuk Yapı Malzemeleri, Salih Türe, Vatsan Elektrik.

7.KOMİTE ÜYELERİ (PLASTİK VE KİMYA)

Mavi Liste: 80

Yeşil Liste: 38

Kazanan isimler: Balaban Isı ve Cam Sanayi, Çam Plastik, Desi Kimya Madencilik, Polimar Boya, Tekplas Plastik, İzmit Boya Sanayi, Kışhan Yapı Ticaret.

8.KOMİTE ÜYELERİ (METAL VE MAKİNE)

Mavi Liste: 236

Yeşil Liste: 88

Geçersiz: 4

Kazanan isimler:

Yusuf Ziya Uludüz- Sadıkoğlu Makine Metal Ltd.Sti., Nurdoğan Canıgeniş-Caner Makine Ltd.Şti., Tunç Tuncaboylu -TT Makine Ltd Şti., Serkan Akçay -Başaraneller Makine Ltd.Şti., Yaşar Teke -Anıt Otomasyon Ltd.Sti., Koray Keskin- Raysan Makina Ltd.Şti., Muharrem Doğan-Uzman Aleminyum Ltd.Sti.

9.KOMİTE ÜYELERİ (FIRIN PASTAHANE VE MARKETLER)

Mavi Liste: 154

Yeşil Liste: 88

Kazanan isimler:

Oktay Alkan – Hasek Gıda, Fatih Günen – Günen Gıda, Abdurrahman Kaya –Günkay Gıda, Mehmet Kozan-Kozanlar Ticaret, Nurdoğan Özdemir-Bekiroğlu Şarküteri, Zafer Çakır – Taso Gıda, Mehmet Buzacı- S.S Pirelli İşçileri Tüketim Kooperatifi

10.KOMİTE ÜYELERİ (DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ)

Mavi Liste: 195

Yeşil Liste: 39

Kazanan isimler:

Akın Doğan-Doğansaray, Ömer Efe-Efem Ticaret, Cafer Kozluca-Anıl Cam Yatırım, Abdurrahman Yıldırım-Sevdiz Elektrikli Ev Aletleri, Halil İbrahim Yalnız-İzmit Elektrik, Ahmet Sefaoğlu-Sefaoğlu Ticaret.

11.KOMİTE ÜYELERİ (SAĞLIK)

Mavi Liste: 115

Geçersiz: 1

Kazanan isimler: Ecz. Hüseyin Gezer (Özel Cihan Hastanesi/ Aktif Medikal Ltd. Şti.), Op. Dr. Veysel Besnili (Özel Aile Konak Hastanesi), Hüseyin Eryaşar (Kardeşler Tıbbi Mlz. Ltd. Şti.), Op. Dr. Gökhan Gümüştaş (Medicalpark Hastanesi), Dr. Teoman Tandoğan (Aden Diş Kliniği), Selçuk Bakırlı (Bilmed Tıbbi Malzemeleri), Mehmet Aksu (Maksu Kim. End. Temizlik Ltd. Şti.), Mutlu Özkan (Mutlu Tıbbi Malzeme), Adem Pehlivan (BRN Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.), Ercan Dikyol (Kale Tıbbi Malzeme)

12.KOMİTE ÜYELERİ (MOTORLU TAŞITLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA)

Mavi Liste: 132

Yeşil Liste: 41

Boş: 1

Kazanan isimler: Bülent Ayvacık-Ayvacık Otomotiv, Muhammet Ertürk- Ertürk Oto, Serkan Gürfidan: Gürfidan Ticaret Kollektif Şirketi, Fatih Bilen/Fevzi Bilen: Kardeşler Rot Balans, Mehmet Kaya: Kocaeli Kaya Otomotiv, Volkan Yılmaz: Kocaeli Yılmazlar Otomotiv, Serkan Çataloğlu: Öz Teknik Oto.

13.KOMİTE ÜYELERİ (AKARYAKIT)

Mavi Liste: 99 oy mavi 2 boş başka bir liste yoktu.

Kazanan isimler:

Başyıldız Akaryakıt, Sitare Petrol Reklamcılık, Panderma Maden Lojistik, Temizel Petrol Ürünleri, ESA Petrol, Özkar Konaklama Tesisleri, Cicioğlu Petrol Ürünleri.

14.KOMİTE ÜYELERİ (BANKA, KUYUMCULAR)

Mavi Liste: 79

Bağımsız (Kırmızı): 46

Kazanan isimler: Seval Kuyumculuk, Sefa Kuyumculuk, Denizbank, Derince Kuyumculuk, Alternatif Bank, Evren Yılmazer, SS Esentepe Kanatlar Köyleri Kalkınma Kooperatifi

15.KOMİTE ÜYELERİ (BİLİŞİM EĞİTİM VE BÜRO MALZEMELERİ)

Mavi Liste: 122

Yeşil Liste: 38

Geçersiz: 1

Kazanan isimler: Mehmet Akif Şen-Özşen Matbaacılık, Yıldırım Yılmaz-Yıldırım Sürücü Kursu, Fatih Ekinci Gelişim Eğitim Hizmetleri, Handan Kümeli -Kavram Eğitim Kurumları, Ayşenur Kahraman Aytekin-Çoçuk Kasabası Eğitim Kurumları, Emrullah Yolasığmaz-Prodos Bilişim, Eray Camgöz-American Time Dil Okulları.

16.KOMİTE ÜYELERİ (KAFE, PİŞMANİYE VE HAZIR YEMEK)

Mavi Liste: 90

Bağımsız (Beyaz): 30

Geçersiz: 3

Kazanan isimler: Can Pişmaniye, Çiftlik Sofrası, Boğaziçi Pişmaniye, Mehmet Yıldırım, Özbek Yemek Hizmetleri, Asya Börek, Bölükbaşı Gıda

17.KOMİTE ÜYELERİ (NAKLİYE VE SEYAHAT ACENTELİĞİ)

Mavi Liste: 234

Yeşil Liste:36

Geçersiz: 1

Kazanan isimler:

Adnan Turan- Turanay Turizm, Hızır Fatih Saroğlu- Kocaeli Turizm, Mehmet Yaşar- S.S.39 nolu Değirmendere Taşıyıcılar Koop., Sedat Köse - Kocaeli Güven Seyahat, Semra Demir - Reba Denizcilik, Musa Karabalık - Peytur Turizm, Yılmaz Kaymak S.S.18 nolu Deri.

18.KOMİTE ÜYELERİ (MİMAR,MÜHENDİS VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ)

Mavi Liste: 175

Bağımsız (Beyaz): 116

Kazanan isimler: Proteknik Uluslararası Mühendislik, Doğuş Harita, KArtepe Sertifikasyon, Aladağ Mimarlık, Altınkare Gayrimenkul, Etki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Emsis Mühendislik.

19.KOMİTE ÜYELERİ (TELEKOMİNİKASYON , REKLAM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ)

Mavi Liste: 116

Yeşil Liste: 57

Kazanan isimler: Atayurt İletişim, Delta Dijital, Suat Kuaför, Vipsaş Güvenlik, Uzel Kuaför, Zorer Temizlik, Yetkiner İletişim

20.KOMİTE ÜYELERİ (KONAKLAMA VE RESTORANTLAR)

Mavi Liste: 98

Bağımsız (Beyaz): 19

Geçersiz: 2

Kazanan isimler: Sude Dondurma, Galaksi Restoran, Trakya Gıda ve Lokantacılık, Morgezen Gıda, Sekmar Gıda, Lezzet Dünyası, AİCHA Restoran.

21.KOMİTE ÜYELERİ (TEKSTİL VE GİYİM)

Mavi Liste: 89

Yeşil Liste: 57

Kazanan isimler: ENG Granit, Mustafa Çavuş, Sema Tekstil, Akbaşlar Turizm, NMR İnşaat Mobilya İmalat, Ögeler Konfeksiyon, EVC Tekstil Ürünleri

22.SİGORTACILAR

Mavi Liste: 133

Yeşil Liste: 35

Kazanan isimler: İZ ER Sigorta, Meday Sigorta, Topdemir Sigorta, Arden Sigorta, Önder Dükmen, KC Sigorta, Ayçam Sigorta

