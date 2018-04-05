KTO'da komite seçimleri başladı

İlimizin önemli kuruluşlarından olan Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) komite seçimleri gerçekleştiriliyor. Saat 09.00’da oda binasında başlayan seçimlerde Recep Öztürk, Muhammet Kurtuluş ve Erdoğan Bozkurt başkanlık için yarışıyor. 15 meslek komitesinde komite üyelerinin belirleneceği seçimlerde toplam bin 263 kişinin oy kullanma hakkı buluyor. Komite seçimlerinin ardından ilerleyen zamanlarda ise 9 kişilik yönetim ve başkanı belirleyecek seçimler yapılacak. 15 meslek grubunun her birinde seçilecek olan komite üyelerinden ise 2 tane meclis üyesi belirlenecek.
KURTULUŞ LİSTE HAZIRLIĞI YAPMADI
3 başkan adayı arasında sadece Muhammet Kurtuluş komitelerde liste hazırlığı yapmadı. Kurtuluş sadece kendi bulunduğu komitesi için liste hazırladı. Diğer adaylar ise bütün komiteler için liste hazırlığı yaptı. Odanın seçilmiş başkanı Mustafa Efe’nin vefatı sonrasında o başkanlığına seçilen Sibel Moralı bu seçimde aday olmayacak. Selin BECER
1. KOMİTE
MAVİ LİSTE
Rd yapı denetim
Uğur İnşaat
Fesih Adıyaman
Eryana İnşaat
Ayyapı Nakliyat
BEYAZ LİSTE
Rıfat Bekir Bekiroğlu
Ramazan Kurtaran/Kurtaran Mühendislik Müşavirlik İnşaat
Kentsel Yapı Denetim
Aydın Uzunoğlu/Akva İnşaat
Zafer Gedik/ Gedik İnşşat
SARI LİSTE
Mehmet Korucuoğlu Arg İnşaat
Efa Mas İnşaat
Cenko Turizm
Mesut Geçit Argem İnşaat
2. KOMİTE
SARI LİSTE
Yıldı Mob Dekororasyon Orman Ürünleri Pazarlama
Talaş Kerestecilik İnşaat
Okutanlar İnşaat
Hasbel Ağaç
BEYAZ LİSTE
Uygunlar Nalburiye İnşaat
İpeksan Orman Ürünleri Ambalaj İnşaat
Uyar İnşaat ve Tesisat Limited Şirketi
Kirveli Mühendislik
Atc Bayrakar İnşaat
3. KOMİTE
SARI LİSTE
Metin Dan İmaj Duş
Akova Enerji Yaltım Gıda
Özbekoğlu Madencilik
Küçükkaya Taş Ocağı
BEYAZ LİSTE
Çim Nakliyat Taşımacılık
Güneş Yapı/Mete Çabuk
Batek Amblaj Sanayi
Örgüç Madencilik
Recep Ertem İnşaat
4. KOMİTE
MAVİ LİSTE
Akcan Demir Ticaret
Çağ Otomotiv
Metsan Taşımacılık
Tek Group Makine
Dosan Kauçuk
BEYAZ LİSTE
Yavuz Otomotiv Yedek Parça
Turizm Sanayi Ticaret
Ataklar İç ve Dış ticaret
Ser Lastik
Mcb Sanayi Ürünleri
Aşuroğulları Endüstriyel Atık
5. KOMİTE
SARI LİSTE
Okutan Gıda
Şantad Gıda
Tunaay Yemek Hizmetleri
İslam İnşaat
Mds Kimyevi Gümre Nakliyat
Altın Şarküteri
Akçayır Tarım Hayvancılık
BEYAZ LİSTE
Göçmen Börek
Günkay Temizlik Gıda
Taşmar Market
İhya Meşrubat Dağıtım
İsmid Gıda
İmren Süt Ürünleri
6. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Cemil Fidan Kundura
İmza Hafriyat İnşaat
Tosunlar Kereste İnşaat
Zafer Halı ve Mobilya
Orantaş Mermer Maden
MAVİ LİSTE
Protem İş Güvenliği
Genç Anadolu Mobilya
Numan Koçak Mobilya
Zeren Tekstil İmalat
Soyyiğitler İnşaat Tasarım
7. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
ABC reklam ve ticaret
Kemal Şengül7Şengül Ticaret
Yusuf Karahancı/AKM alışveriş merkezi
Bilal Tomba Tomba İthalat
Coşkun Dijital Baskı Reklam
MAVİ LİSTE
Mavi Nokta Beyaz Eşya
Fatih Ekinci/Kocaeli Ekspres Reklam Matbaa
Erlas İletişim Mühendislik
Hakan Arabul/Arabul Elektronik
Kocaeli Matbaa Reklam Ajans Hizmetleri
SARI LİSTE
Yunkes Elektrik
Erdem Karagöz Erlas İletişim
Alçık Elektrik
Wifitürk İnternet
8. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
İpragaz Anonim Şirketi
Koçsam Kimyevi Maddeler
Şirin Enerji Petrol
Vahdet Ağca/Hereke Gaz
Mahmut Akkurt Lojistik Petrol
MAVİ LİSTE
Mavi Nokta Petrol Nakliyat
Hakan Petrol Tesisleri
Deniz Petrol
Güven Petrolcülük
Darçel Petrol
9. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Sınırlı Sorumlu Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Altınkar Nakliye
Öztürkler Nakliye Gıda Ticaret
Göztur Nakliyat
Bölge Taşımacılık Temizlik Nakliye Turizm
MG taşımacılık
3H Madencilik Nakliyat
MAVİ LİSTE
Onur Nakliyat
Önal Lojistik
Orman Lojistik
King Lojistik
Bakiler Nakliyat
Bilsan İnşaat
Mengenli Nakliyat
10. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Mehmet Tüzer/Alp Denizcilik
Şenol Örnek/Arda Denizcilik
İlkay Denizcilik,
Transtürk Denizcilik
Türkmar Gemi Acenteliği
MAVİ LİSTE
MTS Denzicilik
Atlastrans Denizcilik
A-Z Denizcilik
Eminoğlu Gümrük Müşavirliği
Senar Denizcilik
BAĞIMSIZ LİSTE- TURUNCU
SS. Kocaeli Tekne VE Yatçılar
İsmarine Gemi Acenteliği
Türkmar Gemi Acenteliği
Mamure Gemi Acenteliği
Flash Denizcilik Nakliyat
11. KOMİTE
BEYAZ KOMİTE
Mehmet Şahin/Şahin Sigorta
Mustafa Gülçan/Gülcan Sigorta
Ercan Yavuz/Yavuz Sigorta
Erdoğan Songur/ Songur Sigorta
Güncel Sigorta Aracılık
MAVİ LİSTE
Adnan Orhon Sigorta
Sorumlu Körfez İlçe Merkezi Su Ürünleri
Gürsel Gencer/Gencer Sigorta
Ahmet Peker/PKR Sigorta
Akay Sigorta Aracılık
SARI LİSTE
Ahmet Kuryuluş Döviz Ve altın
İlknur Kuş DRG Sigorta
Hakan İşyar Sigorta
Özhan Sigorta
12. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Mehmet Gümüş/Gümüş Yapı
Taşköprü Emlak İnşaat
Özel İş Kar Ortak Sağlık
Körfez Denetim SMMM Danışmanlık
İsmail İpek/Elektrik Elektronik
MAVİ LİSTE
FSL Firma Sağlık Lisansları
ERG Gayrimenkul Danışmanlık
Standart Laboratuvarları
Nebi Öztürk
Kiraz Otel
13. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Kırcı Kuyumculuk Sanayi
Özel Emir Rehabilitasyon Hizmet Eğitimi
Ozan Yıldırım/Ozan Ofset
Cömert Nakliyat Özel Eğitim
Gürle Enerji
SARI LİSTE
Kurtuluş Nakliyat
Direnç Özel Eğitim
İlhan Çarpışan Foto Renk
ACL ofset Matbaa
MAVİ LİSTE
Özel Ergun Eğitim Taşımacılık,
Özel İşcan Sürücü Kursu,
Gürle Enerji Elektrik Üretim,
Muzaffer Bulut,
İlhan Çarpışan Foto Renk.
14. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Günaytek Endüstriyel
Kutlu Soner Kayalı/ KS Kayalı Çelik Ticaret
Özmet Mühendislik
Simset Endüstriyel
Alpkağan Mühendislik
MAVİ LİSTE
Mercan İnşaat
Numan Güney/NMG Yapı Çelik
Özyurtsan Çelik
Yasin Yalçın
Şevket Subaşı/Asen Boya
15. KOMİTE
BEYAZ LİSTE
Türköz İnşaat
Küpeli İnşaat
Hürtürk İnşaat
Ağakızı İnşaat
Gülistan Makine
Akdoğanlar Hafriyat
Fatih Olgun İnşaat
MAVİ LİSTE
Oruçlar Emlak Harfiyat,
Sekizel İnşaat,
Nurali Çiftçi Paşaoğlu Gayrimenkul,
Mustafa Aslı Vizyon İnşaat,
Miroğlu İnşaat,
Hüseyin Altun İnşaat,
Gürcan Erikli İnşaat.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz