KTO'da komite seçimleri başladı

İlimizin önemli kuruluşlarından olan Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) komite seçimleri gerçekleştiriliyor. Saat 09.00’da oda binasında başlayan seçimlerde Recep Öztürk, Muhammet Kurtuluş ve Erdoğan Bozkurt başkanlık için yarışıyor. 15 meslek komitesinde komite üyelerinin belirleneceği seçimlerde toplam bin 263 kişinin oy kullanma hakkı buluyor. Komite seçimlerinin ardından ilerleyen zamanlarda ise 9 kişilik yönetim ve başkanı belirleyecek seçimler yapılacak. 15 meslek grubunun her birinde seçilecek olan komite üyelerinden ise 2 tane meclis üyesi belirlenecek.

KURTULUŞ LİSTE HAZIRLIĞI YAPMADI

3 başkan adayı arasında sadece Muhammet Kurtuluş komitelerde liste hazırlığı yapmadı. Kurtuluş sadece kendi bulunduğu komitesi için liste hazırladı. Diğer adaylar ise bütün komiteler için liste hazırlığı yaptı. Odanın seçilmiş başkanı Mustafa Efe’nin vefatı sonrasında o başkanlığına seçilen Sibel Moralı bu seçimde aday olmayacak. Selin BECER

1. KOMİTE

MAVİ LİSTE

Rd yapı denetim

Uğur İnşaat

Fesih Adıyaman

Eryana İnşaat

Ayyapı Nakliyat

BEYAZ LİSTE

Rıfat Bekir Bekiroğlu

Ramazan Kurtaran/Kurtaran Mühendislik Müşavirlik İnşaat

Kentsel Yapı Denetim

Aydın Uzunoğlu/Akva İnşaat

Zafer Gedik/ Gedik İnşşat

SARI LİSTE

Mehmet Korucuoğlu Arg İnşaat

Efa Mas İnşaat

Cenko Turizm

Mesut Geçit Argem İnşaat

2. KOMİTE

SARI LİSTE

Yıldı Mob Dekororasyon Orman Ürünleri Pazarlama

Talaş Kerestecilik İnşaat

Okutanlar İnşaat

Hasbel Ağaç

BEYAZ LİSTE

Uygunlar Nalburiye İnşaat

İpeksan Orman Ürünleri Ambalaj İnşaat

Uyar İnşaat ve Tesisat Limited Şirketi

Kirveli Mühendislik

Atc Bayrakar İnşaat

3. KOMİTE

SARI LİSTE

Metin Dan İmaj Duş

Akova Enerji Yaltım Gıda

Özbekoğlu Madencilik

Küçükkaya Taş Ocağı

BEYAZ LİSTE

Çim Nakliyat Taşımacılık

Güneş Yapı/Mete Çabuk

Batek Amblaj Sanayi

Örgüç Madencilik

Recep Ertem İnşaat

4. KOMİTE

MAVİ LİSTE

Akcan Demir Ticaret

Çağ Otomotiv

Metsan Taşımacılık

Tek Group Makine

Dosan Kauçuk

BEYAZ LİSTE

Yavuz Otomotiv Yedek Parça

Turizm Sanayi Ticaret

Ataklar İç ve Dış ticaret

Ser Lastik

Mcb Sanayi Ürünleri

Aşuroğulları Endüstriyel Atık

5. KOMİTE

SARI LİSTE

Okutan Gıda

Şantad Gıda

Tunaay Yemek Hizmetleri

İslam İnşaat

Mds Kimyevi Gümre Nakliyat

Altın Şarküteri

Akçayır Tarım Hayvancılık

BEYAZ LİSTE

Göçmen Börek

Günkay Temizlik Gıda

Taşmar Market

İhya Meşrubat Dağıtım

İsmid Gıda

İmren Süt Ürünleri

6. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Cemil Fidan Kundura

İmza Hafriyat İnşaat

Tosunlar Kereste İnşaat

Zafer Halı ve Mobilya

Orantaş Mermer Maden

MAVİ LİSTE

Protem İş Güvenliği

Genç Anadolu Mobilya

Numan Koçak Mobilya

Zeren Tekstil İmalat

Soyyiğitler İnşaat Tasarım

7. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

ABC reklam ve ticaret

Kemal Şengül7Şengül Ticaret

Yusuf Karahancı/AKM alışveriş merkezi

Bilal Tomba Tomba İthalat

Coşkun Dijital Baskı Reklam

MAVİ LİSTE

Mavi Nokta Beyaz Eşya

Fatih Ekinci/Kocaeli Ekspres Reklam Matbaa

Erlas İletişim Mühendislik

Hakan Arabul/Arabul Elektronik

Kocaeli Matbaa Reklam Ajans Hizmetleri

SARI LİSTE

Yunkes Elektrik

Erdem Karagöz Erlas İletişim

Alçık Elektrik

Wifitürk İnternet

8. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

İpragaz Anonim Şirketi

Koçsam Kimyevi Maddeler

Şirin Enerji Petrol

Vahdet Ağca/Hereke Gaz

Mahmut Akkurt Lojistik Petrol

MAVİ LİSTE

Mavi Nokta Petrol Nakliyat

Hakan Petrol Tesisleri

Deniz Petrol

Güven Petrolcülük

Darçel Petrol

9. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Sınırlı Sorumlu Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

Altınkar Nakliye

Öztürkler Nakliye Gıda Ticaret

Göztur Nakliyat

Bölge Taşımacılık Temizlik Nakliye Turizm

MG taşımacılık

3H Madencilik Nakliyat

MAVİ LİSTE

Onur Nakliyat

Önal Lojistik

Orman Lojistik

King Lojistik

Bakiler Nakliyat

Bilsan İnşaat

Mengenli Nakliyat

10. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Mehmet Tüzer/Alp Denizcilik

Şenol Örnek/Arda Denizcilik

İlkay Denizcilik,

Transtürk Denizcilik

Türkmar Gemi Acenteliği

MAVİ LİSTE

MTS Denzicilik

Atlastrans Denizcilik

A-Z Denizcilik

Eminoğlu Gümrük Müşavirliği

Senar Denizcilik

BAĞIMSIZ LİSTE- TURUNCU

SS. Kocaeli Tekne VE Yatçılar

İsmarine Gemi Acenteliği

Türkmar Gemi Acenteliği

Mamure Gemi Acenteliği

Flash Denizcilik Nakliyat

11. KOMİTE

BEYAZ KOMİTE

Mehmet Şahin/Şahin Sigorta

Mustafa Gülçan/Gülcan Sigorta

Ercan Yavuz/Yavuz Sigorta

Erdoğan Songur/ Songur Sigorta

Güncel Sigorta Aracılık

MAVİ LİSTE

Adnan Orhon Sigorta

Sorumlu Körfez İlçe Merkezi Su Ürünleri

Gürsel Gencer/Gencer Sigorta

Ahmet Peker/PKR Sigorta

Akay Sigorta Aracılık

SARI LİSTE

Ahmet Kuryuluş Döviz Ve altın

İlknur Kuş DRG Sigorta

Hakan İşyar Sigorta

Özhan Sigorta

12. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Mehmet Gümüş/Gümüş Yapı

Taşköprü Emlak İnşaat

Özel İş Kar Ortak Sağlık

Körfez Denetim SMMM Danışmanlık

İsmail İpek/Elektrik Elektronik

MAVİ LİSTE

FSL Firma Sağlık Lisansları

ERG Gayrimenkul Danışmanlık

Standart Laboratuvarları

Nebi Öztürk

Kiraz Otel

13. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Kırcı Kuyumculuk Sanayi

Özel Emir Rehabilitasyon Hizmet Eğitimi

Ozan Yıldırım/Ozan Ofset

Cömert Nakliyat Özel Eğitim

Gürle Enerji

SARI LİSTE

Kurtuluş Nakliyat

Direnç Özel Eğitim

İlhan Çarpışan Foto Renk

ACL ofset Matbaa

MAVİ LİSTE

Özel Ergun Eğitim Taşımacılık,

Özel İşcan Sürücü Kursu,

Gürle Enerji Elektrik Üretim,

Muzaffer Bulut,

İlhan Çarpışan Foto Renk.

14. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Günaytek Endüstriyel

Kutlu Soner Kayalı/ KS Kayalı Çelik Ticaret

Özmet Mühendislik

Simset Endüstriyel

Alpkağan Mühendislik

MAVİ LİSTE

Mercan İnşaat

Numan Güney/NMG Yapı Çelik

Özyurtsan Çelik

Yasin Yalçın

Şevket Subaşı/Asen Boya

15. KOMİTE

BEYAZ LİSTE

Türköz İnşaat

Küpeli İnşaat

Hürtürk İnşaat

Ağakızı İnşaat

Gülistan Makine

Akdoğanlar Hafriyat

Fatih Olgun İnşaat

MAVİ LİSTE

Oruçlar Emlak Harfiyat,

Sekizel İnşaat,

Nurali Çiftçi Paşaoğlu Gayrimenkul,

Mustafa Aslı Vizyon İnşaat,

Miroğlu İnşaat,

Hüseyin Altun İnşaat,

Gürcan Erikli İnşaat.