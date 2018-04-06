Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı

İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesinde yaptırılan ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Nebi Güdük’ün adı verilen gençlik merkezinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP Milletvekili Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Program mehteran takımının gösterisiyle başladı ve İzmit İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Programda konuşan Nebi Güdük’ün oğlu Zafer Güdük, “Rahmetli babam ve ailemiz adına siz gönül dostlarımız karşısında konuşmaktan mutluluk duyuyorum. Ensar vakfı, İzmit Belediyesi ve destekçilerimiz dava arkadaşlarımıza ve babamın sınıf arkadaşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Ardından konuşan Ensar Vakfı Şube Başkanı Musa Taşçı, “Bu güzel mekanı vakfımızın gençlerimizin mahallemizin hizmetine sunan onursal başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ve onun sınıf arkadaşı Nebi Güdük hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ

Ardından konuşan Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cem Dilberoğlu, “Nebi Güdük sadece Cumhurbaşkanımızın sınıf arkadaşı olmasından değil Ensar Vakfı’nın Kocaeli’ye yerleşmesi, burada yüzlerce öğrenci yetişmesi için yıllarca hiçbir karşılık beklemekten hizmet vermiş ve artık gençlere yerimi bırakıyorum diyerek onursal başkanımız olmuş bir değerli bir büyüğümüzdü. Ben bu hizmetin olmasında büyük baskılara rağmen çalışma yapan İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan ve Kocaeli yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ

Sonrasında kürsüye gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan selamlama konuşmasının ardından, “Heyecanlıyım. Mutluyum. Böyle mübarek bir günde huzur veren bir açılış yapıyoruz. Nebi Güdük abimizi çok severdim. Onunda beni sevdiğini düşünüyorum. En son hastaneye gittiğimde hiç hareket edemiyordu ancak hala beyni hızlı çalışıyordu. Ona nasılsın abi dediğimde beni boş ver dedi ülke ne durumda, Fırat Kalkanı Operasyonu ne durumda dedi. Böyle bir değerli büyüğümüze küçükte olsa bir vefa borcumuzu ödediğimizi düşünüyorum. Zorluklar aşılacaktır. Yeter ki çalışalım, mücadelemizi sürdürelim” diye konuştu.

ÖRNEK BİR KENT OLDUK

Doğan’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, “Kocaeli değişen ve modern bir kent oldu. Sanayii kimliğinin yanında sosyal ve kültürel manada büyük çalışmalar yaptık. Turizm, kültür, spor kenti olarak ta anılarak Türkiye’ye örnek bir kent haline geldi. Bugün burada güzel bir açılıştayız. Nebi Güdük abimiz kültürel birikiminden faydalandığımız bir abimizdi ve bu ismin verilmesi ve binanın yapılmasında emeği geçen İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’ı tebrik ediyorum” sözlerini kullandı.

BAŞKANIMIZ SAMİMİYETİ YAKALADI

Ardından konuşan Bilal Erdoğan, “Burada örnek bir çalışmanın açılışında bulunuyoruz. Çünkü burada sivil toplum ve kamu ortaklığında daha verimli bir iletişim için yapılan bir projenin açılışındayız. Burası bir gençlik merkezidir. Burası yalnızca belediyenin emeğiyle olsaydı belki çalışmalar bu kadar samimi bir şekilde gerçekleşmeyebilirdi. Ama İzmit Belediyemiz vakfımızı yanına alarak o samimiyeti yakaladı. Bu konuda başkanımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

VAKIF İNSAN OLMA AMACI

Sözlerini sürdüren Erdoğan, “Bu gibi ortak çalışmaların yapıldığı merkezlerin hem burada hem ülkemizde daha fazla açılmasını umut ediyorum. Bunu yaparken de değerlerimizden uzaklaşmadan destekleyen kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bunun yanında İzmit’te bir vakıf insan olarak anılmış bir abimizin isminin verilmesi de ayrı bir güzel. Buradan yetişecek olan insanlar da vakıf insan olma amacını taşıyarak ülkemize ve milletimize hayırlı vatandaşlar olur” diye konuştu.

ARTIK KENDİ KARARIMIZI VERİYORUZ

“Ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor” diyen Erdoğan, “Aslında ülkemizle birlikte dünya da kritik bir dönüşüm ve değişimden geçiyor. Dünya böyle bir eşikteyken Türkiye’de geçen sene Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek halkın adına önemli bir adım attı. İnanın böyle olmasaydı şuanda başarıyla gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Operasyonu ve daha önce başardığımız Fırat Kalkanı Operasyonu’nda başarılı olamayabilirdik. Çünkü artık kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Falanca ülkenin bakanına başkanına bakmadan kendi hareketimizi yapıyoruz. Müslümanlar 21’inci yy’a damgasını vuracaksa Türkiye buna liderlik edecek bir ülkedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BÖLGEDE VE DÜNYADA BÜYÜK BİR GÜÇ

Sonrasında konuşan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Özellikle son yıllarda ülkemizin dört bir yanında sivil toplum faaliyetlerimizin ve gençlerimizin yetişmesinde büyük çalışmaları olan Bilal Erdoğan kardeşimiz ve Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Benimde bir dönem beraber çalıştığımız değerli büyüğümüzün adının verilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Ülkemiz son 16 yıldır kendi potansiyelini ortaya çıkartarak büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Milletimize imkan verildiği zaman, gençlerimize imkan verildiğinde, bölgede ve dünya da büyük bir güç olmanın zor olmadığını ve gerçekleşeceğini görmeye başladık” dedi.

414 DİLENCİ ÇOCUK SOKAKLARDAN TOPLANDI

Son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy selamlama konuşmasının ardından, “Gençlik merkezinin açılışında olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gençlik geleceğimizdir ve onların eğitimi hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda birçok kurum ve kuruluşumuzun yürüttüğü çalışmalar bulunuyor. Bizde aldığımız Valilik kararıyla sokakta dilenen çocuklarla ilgili bir uygulama başlattık. Sokakta çocuğunu dilendiren ailelere ilk başta bir uyarı ve ardından para cezası uygulanacak ve ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmektedir. Bugüne kadar 414 çocuk sokaklardan toplandı. Bu 414 çocuğun 288’i T.C vatandaşı, 126’sı da Suriye kökenli çocuklarımızdır. Bu uygulamamızla umarım çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

NEBİ GÜDÜK’ÜN ADI VERİLDİ

Şimdiye kadar şehrin farklı yerlerinde faaliyete geçirilen gençlik merkezlerinden biri de 28 Haziran mahallesinde açıldı. İzmit’in 5’inci gençlik merkezi olma özelliği taşıyan ve 28 Haziran ve Bekirdere bölgesindeki gençlerin buluşma adresi olacak merkeze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan ve geçtiğimiz Kasım ayında vefat eden Nebi Güdük’ün adı verildi. Mevlana Kültür Merkezi karşısında 397 metrekarelik bir alan üzerine yapılan gençlik merkezi yaklaşık 1 milyon TL’ye mal oldu. Yapımına Ocak 2017 yılında başlanan, zeminle birlikte 3 kattan oluşan merkezde etüt odaları, Oyun odaları, kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salon bulunuyor. Ahmet HAZER