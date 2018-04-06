Avukatlar hukuk balosunda buluştu

Kocaeli Barosu’na bağlı mesleğini icra eden avukatlar 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Wellborn Otel’de düzenlenen geleneksel baloda bir araya geldi. Düzenlenen baloya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Başsavcı Vekilleri Ayhan Memük, Erdal Yücel, Kocaeli Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Aslan, Baro Başkanı Sertif Gökçe, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İYİ Parti MDK üyesi Ruhittin Sönmez ve çok sayıda avukat katılım gösterdi. Baloya eşi Sibel Gökçe ile ev sahipliği yapan Sertif Gökçe davetlileri karşıladı.

SADECE HUKUKUN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

Program öncesi konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Avukatlık mesleği hak arama özgürlüğünün korunması adına büyük öneme sahiptir. Biz avukatlar toplumlara önderlik etmenin, baskılara direnmenin, doğru bildiğimizi savunmaktan vazgeçmemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biz avukatlar meslek onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza namusumuz ve vicdanımız adına ant içerek cübbelerimizi giyiyoruz ve sadece hukukun önünde saygıyla eğiliyoruz. Hukuk devleti ilkesine uygun olarak barolara yönelik baskıların sona erdiği, basın özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye dilediğimi belirtiyor, tüm meslektaşlarımızın bu özel gününü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Savunma hakkı en temel haklardan birisidir. Savunma hakkını yerine getiren avukatlarımızın evrensel hukuk kuralları içerisinde görevlerini yapabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Görevde bulunan arkadaşlarımıza başarılar diliyor ve bu anlamlı gecenizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.