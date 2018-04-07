Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı

Çeyrek final maçları yarın Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.

NEFES KESEN MAÇLAR!

Günün ilk maçında İzmit Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-1 yendi. İkinci maçta, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi, Yahyakaptan Anadolu Lisesi’ni 4-1 mağlup etti. Üçüncü karşılaşmada ise adeta nefesler kesildi. Maçta tam 10 gol vardı. Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 6-4 yenerek çeyrek finalist oldu. Günün son maçında Muallim Naci Anadolu Lisesi, Özel Atafen Lisesi’ni 4-1 mağlup etti. Ahmet AKAY

SABANCI MTAL: 1 İZMİT AKÇAKOCA MTAL: 4

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***

SABANCI MTAL: Emirhan**, Kerem***, Batuhan***, Enes Uludağ**, Samet**, Enes Cihan**, Burak**, Hüsamettin**, Yunus**

İZMİT AKÇAKOCA MTAL: Bilal***, Fehmi***, İlhan Karakaş***, Gökdeniz***, Melih Halil***, Yunus Emre***, Soner Kum***, Burak***, Hasan***

GOLLER: Bilal, Fehmi, Soner Kum, Melih Halil (Akçakoca), Batuhan (Sabancı)

NECİP FAZIL KISAKÜREK İH: 4 YAHYA KAPTAN AL: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***

NECİP FAZIL KISAKÜREK AL: Mehmet Küçük***, Mehmet Emin**, Yunus****, Furkan***, Ensar***, Taha Burak Küpüç***, Berke***, Talha Aktaş***, Yavuz**, Ebubekir ***, Ahmet***, Sercan**

YAHYA KAPTAN AL: Yunus**, Ahmet***, Oktay**, Berk**, Enes Ay**, Furkan**, Görkem**, Muhammet**, Erenay**, Umut Ulutaş**, Umut Tokgöz**, Alperen**, Enes***

GOLLER: Yunus (3), Taha Burak Küpüç (Necip Fazıl) Enes (Yahya Kaptan)

BAŞÖĞRETMEN MTAL: 4 ÖZEL ADIM MTAL: 6

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***

BAŞÖĞRETMEN MTAL: Muhammet***, Enes****, Selçuk**, Mert**, Erkan**, Doğukan**, Mehmet**, Yalın**

ÖZEL ADIM MTAL Doğukan***, Sinan***, Serhat***, Altan***, Mehmet***, Erdinç***, Furkan***, Göktuğ***, Ömer***, İbrahim***

GOLLER: Enes (3), Mehmet (Başöğretmen), Serhat (2), Altan (2), Furkan, Mert (Özel Adım)

ÖZEL ATAFEN AL: 1 MUALLİM NACİ AL: 4

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***

ÖZEL ATAFEN AL: Rauf**, Alperen**, Cem**, Mustafa***, Erdem**, Mertcan**, Salih**, Hüseyin**, Nurettin***

MUALLİM NACİ AL: Mirza***, Fatih***, Berke***, Batuhan***, Enes***, Hakan***, Alperen***, Enes Özdemir***, Can***, Mert***, Selman***

GOLLER: Erdem (Atafen), Enes, Berke, Mert, Batuhan (Muallim Naci)

YARININ PROGRAMI

10.00: Özel Adım MTAL – Cahit Elginkan AL

10.45: Akçakoca MTAL - Muallim Naci AL

11.30: Necip Fazıl İHL - Başöğretmen MTAL

12.15: Özel Atafen AL-Yahya Kaptan MTAL