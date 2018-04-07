Okullar Arası Genç Erkekler Futsal 2. Ligi’nde heyecan arttı

Çeyrek final maçları yarın Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak.
NEFES KESEN MAÇLAR!
Günün ilk maçında İzmit Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-1 yendi. İkinci maçta, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi, Yahyakaptan Anadolu Lisesi’ni 4-1 mağlup etti. Üçüncü karşılaşmada ise adeta nefesler kesildi. Maçta tam 10 gol vardı. Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 6-4 yenerek çeyrek finalist oldu. Günün son maçında Muallim Naci Anadolu Lisesi, Özel Atafen Lisesi’ni 4-1 mağlup etti. Ahmet AKAY
SABANCI MTAL: 1 İZMİT AKÇAKOCA MTAL: 4
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***
SABANCI MTAL: Emirhan**, Kerem***, Batuhan***, Enes Uludağ**, Samet**, Enes Cihan**, Burak**, Hüsamettin**, Yunus**
İZMİT AKÇAKOCA MTAL: Bilal***, Fehmi***, İlhan Karakaş***, Gökdeniz***, Melih Halil***, Yunus Emre***, Soner Kum***, Burak***, Hasan***
GOLLER: Bilal, Fehmi, Soner Kum, Melih Halil (Akçakoca), Batuhan (Sabancı)
NECİP FAZIL KISAKÜREK İH: 4 YAHYA KAPTAN AL: 1
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***
NECİP FAZIL KISAKÜREK AL: Mehmet Küçük***, Mehmet Emin**, Yunus****, Furkan***, Ensar***, Taha Burak Küpüç***, Berke***, Talha Aktaş***, Yavuz**, Ebubekir ***, Ahmet***, Sercan**
YAHYA KAPTAN AL: Yunus**, Ahmet***, Oktay**, Berk**, Enes Ay**, Furkan**, Görkem**, Muhammet**, Erenay**, Umut Ulutaş**, Umut Tokgöz**, Alperen**, Enes***
GOLLER: Yunus (3), Taha Burak Küpüç (Necip Fazıl) Enes (Yahya Kaptan)
BAŞÖĞRETMEN MTAL: 4 ÖZEL ADIM MTAL: 6
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***
BAŞÖĞRETMEN MTAL: Muhammet***, Enes****, Selçuk**, Mert**, Erkan**, Doğukan**, Mehmet**, Yalın**
ÖZEL ADIM MTAL Doğukan***, Sinan***, Serhat***, Altan***, Mehmet***, Erdinç***, Furkan***, Göktuğ***, Ömer***, İbrahim***
GOLLER: Enes (3), Mehmet (Başöğretmen), Serhat (2), Altan (2), Furkan, Mert (Özel Adım)
ÖZEL ATAFEN AL: 1 MUALLİM NACİ AL: 4
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Abdülaziz Ermiş***
ÖZEL ATAFEN AL: Rauf**, Alperen**, Cem**, Mustafa***, Erdem**, Mertcan**, Salih**, Hüseyin**, Nurettin***
MUALLİM NACİ AL: Mirza***, Fatih***, Berke***, Batuhan***, Enes***, Hakan***, Alperen***, Enes Özdemir***, Can***, Mert***, Selman***
GOLLER: Erdem (Atafen), Enes, Berke, Mert, Batuhan (Muallim Naci)
YARININ PROGRAMI
10.00: Özel Adım MTAL – Cahit Elginkan AL
10.45: Akçakoca MTAL - Muallim Naci AL
11.30: Necip Fazıl İHL - Başöğretmen MTAL
12.15: Özel Atafen AL-Yahya Kaptan MTAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz