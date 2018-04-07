Çöp fabrikası için ÇED süreci bitmedi yeni başlıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe’de bulunan İzmit Orman Depo Alanı’na yapılması planlanan Evsel Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin geçtiğimiz haftaki ÇED toplantısı gergin geçmişti. Muhaliflerin itirazlarına rağmen raporu sunmaya gelen heyet masadan kalkmış tesis hakkında bilgilendirme yaptım saymıştı. Kocaeli Akademik Odalar Birliği (KOAB) üyeleri Perşembe Pazarı alanında toplanarak tesisin yapılması planlanan alana gitti. Bölgeyi yerinde inceledi. Üçgaziler köyüne yakın olan mevkide yapılan basın açıklamasına KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekci, eski Başkan Ünal Özmural, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sözen katıldı.

İLK OLARAK ÇÖPÜN AYRIŞMASI LAZIM

Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sait Ağdacı, “Düzenli depolama alanıyla birlikte toplamda ayrılan alan 20.5 hektar yani 205 dönüm. Yine yetkililerin söylediğine göre bu görmüş olduğumuz alan dağ başıymış, makilikmiş yani ağaç ve orman yokmuş burada ama görüyorsunuz olan ağaçları. Sedir ağaçları var, Karaçamlar var. İlaveten burada su havzaları var. Çene suyunun su havzası var, İSU'nun su havzaları var. Yani şimdi buraya tesisi yaptınız, düzenli depolama alanını yaptınız malumunuz depolanan atıktan bir sızıntı suyu çıkacak. O sızıntı suyunu ne kadar engellerseniz engelleyin bir şekilde yine su havzalarına karışacak. Onun haricinde burada fabrikanın yapılabilmesi için, biz diyoruz ki buranın Atık Yakma Tesisi olabilmesi için veya çöpün bertaraf edilebilmesi için ilk başta kaynağında ayrıştırmanın yapılması lazım” dedi.

İNSANLARI ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?

Çöpün üretildiği yerde, evlerde, fabrikalarda geri dönüşüm malzemesi vesaire ayrıştırılması lazım diyen Ağdacı,“Siz eğer enerji üretmeyi düşünüyorsanız ve verim almak istiyorsanız, kalorifik değeri yüksek, yani yanma değeri yüksek yakıtların gelmesi lazım. Ama diyorlar ki biz her şeyi yakacağız. Ama verim alamazsınız. İllaki yapılacak, o zaman tesisin önüne ayrıştırma ünitesi olması lazım verim alabilmesi için. Olmadığı takdirde yine verim alamazsınız. Cumhurbaşkanın direktifiyle sıfır atık projesi başlatıldı. Onların yaptığı o kadar yanlış ki. ÇED toplantısı, bilgilendirme toplantısı dedikleri ama yapamadıkları toplantıda çayır çimen görüntüsü dediler, ormanlık alan böyle değil dediler. Kriterlerde su havzaları yapılmaz dediler su havzaları var. Yazmışlar, slaytlarda gördünüz. Atık yok hayat yok .O zaman sıfır atık projesi nedir? İnsanları öldürmeye mi çalışıyorsunuz?” diye sordu.

HALKIN GÖRÜŞLERİ ALINMALI

Yakınında Üniversite yerleşkesi, köyler, üniversite hastanesi var diyen Ağdacı,“Zaten kriterlerde derler ki; Eğer başka atık yakma tesisi varsa onun yanında yapılmalı. Burada içme suyu kullanacaklar. Biz zaten suyumuz yok diyoruz. Yuvacık Barajından halka verilecek suyu burada kullanacağını söylüyorlar. Toplantı yapıldıktan sonra da ki bize göre yapılmadı da zaten.Yapıldıysa ise halkın görüşleri alınması lazım. Valilik duyuru yapması lazım. Kriterlerde birinci öncelik çevre, ikinci öncelik ekonomi ,üçüncüsü ise bölgede yaşayan insanların memnuiyeti, memnuniyetsizliği baz alınması lazım 7 tane yer belirlemişlerdi. Bu yerden Dilovası itiraz etti. Dilovası’nda yapılmadı. Körfez itiraz etti. Sonra buraya gelindi. Bu tesisin yapılması için ayrıştırmanın olması lazım. Kaynağında ayrıştırma için zamana ihtiyaç var. Bunu yapmadılar geç kaldılar” dedi.

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETME PROJESİNDEN VAZGEÇİLMELİ

Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Murat Kürekçi, “Enerji üretim tesis diye kuruluyor. Doğada bu kadar yenilebilir enerji olduğu yerde bir fanteziyle çöpten enerji üretmeye kalkan bir belediye var. Öncelikli görevleri enerjiyi üretmek değil insanların sağlığını düşünerek hayat kalitesini yükseltmektir. Yapılan depo alanlarının hepsi yapılırken bir ömürleri var. Buradaki depo alanını ne zaman biteceği belliydi. Maalesef ön görülemiyor. Burada aslında bakarsanız yönetme zafiyetinin olduğu da görülüyor. Halk sağlığının göz önünde tutulmadığının sorgulanması gerekiyor. Burada yapılması gereken çöpten enerji üretme projesinden vazgeçmek. Enerji üretimiyle ilgili odalarla yeniden oturup toplantı yapılması gerekiliyor. Belediyelerin burada neden ısrarcı olduklarını anlamak güç. 350 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor. Bu rakamların kimin sırtından çıkacağı belirtilmedi. Açık ve net ifade etmek gerekiyor ki Osmangazi Köprüsündeki anlayışla karşı karşıya kaldığını açıkça belli etmek gerekiyor. Başka bir yeri tahsis etmeye kalktıklarında bu iş uzayıp gidecek” dedi.

EVSEL ATIKTA NELER ÇIKACAK BİLEMEZSİNİZ

Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Sözen, "Evsel çöplerin kalorisi çok düşük. Bunu ayrıştırma dediğimiz yöntemle, içinde ekonomiye kazandırılacak kağıt, plastik gibi hammaddeyi kullanacaklar, ekstra bir yakıt kullanmaları lazım, orada bir yanma olsun. Ben onun dışında emisyondan bahsedeceğim. Bir çok emisyon ortaya çıkacak. Doğalgazı biliyoruz. Karbonoksit ve azotoksitler ortaya çıkar. Evsel atıkta neler çıkacağını, hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Bu tepenin arkasında su havzaları var deniyor ama, o bacadan atılan emisyonlar yağmur ve rüzgarla toprağa inecek, ondan sonrasını burada uzman arkadaşlarımız konuşacak" şeklinde konuştu.

İZMİT’İN AKCİĞERİNE ZARAR VERİLECEK

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halim Karabekir ise yakılan şeyin ne anlama geldiğini anlattı. Karabekir, "Yapılan yerin yanlışlığı altı çizilerek anlatırdı. İşin teknik kısmına gelip yanmaya geçersek, yanma temelde oksijenle karbon bileşiklerinin reaksiyonu sonucu oluşur. İyi bir yanma yapılırsa karbondioksit ve su çıkar. İlk etapta batığımızda su çıkması güzel bir şey ancak karbondioksit çıkması istenmeyen bir şey. Şimdi karbondioksi biz üretiyoruz oysa karbondioksiti biliyorsunuz ormanlarda zaten olur. Bunun dışındaki sanayiden kaynaklanan karbondioksiti dünya üzerinde kendi bünyesine alıp dünya üzerinde kendi bünyesine alıp dönüştüren tek bir organizma var, yeşil yapraklı ağaçlar. Dolayısıyla burası az önce arkadaşlarımızın belirttiği gibi bir yakma tesisi ile orman niteliğinden çıkarılıp, buradaki en az 10 bin araç kesilirse, İzmit'in akciğerlerini taşıyan bu yere zarar verilmiş olunacak. Ve yakma ile ek karboioksit çıkması sağlanacak” diye konuştu.

MEVZUATA AYKIRI KARAR VERİLDİ

Karabekir, “Evsel atıkların içinde bulunacak plastik gibi, belediyenin kendi yaptığı araştırmaya göre kalorofik değeri oluşturmak adına, kullanmayı planlamışlar bu zaten temelde yanlış bir tutum, onun yapılması durumunda bacadan azotoksit diğer metal türü malzemeler havaya salınacak. Dolayısıyla bu kentte sorumluluk taşıyan bir belediye başkanı kendi kentini şöyle savunmalıydı; "Bizim kentimizin zaten Türkiye'ye örnek İZAYDAŞ gibi tehlikeli atık yakma tesisi kullanan bir tesisimiz zaten var. Çöp sorununu bertaraf etmek için, yerel yönetime düşen bizim 400 tona yakın çöpümüz var. Sizinkilerle birleştirelim bir yaklaşımı içine girilmelidir. Buraya bir yakma tesisi yapılması yanlış bir tercihdir. Mevzuata ve bilime aykırı bir karar verilmiştir. Haklımızda bunun karşısında durmalı" dedi.

ÇED SÜRECİ BİTMEDİ YENİ BAŞLIYOR

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Hiç bir şey bitmedi ÇED süreci yeni başlıyor. Evsel katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, Umuttepe orman alanına yapılmamalıdır. Biz kentin temel sorunlarından biri olan Atık bertarafı, çöp sorunu konusunun kentin gereksinimleri ve çıkarları temelinde çözümü için işbirliği beklerken, sürdürdüğümüz 7 ayı aşkın etkin bir diyalog süreci ve yaklaşık 50 sayfayı aşan bilimsel raporlarımız, görüşlerimiz adeta yok sayılarak 8 Mart’ta ÇED süreci başvurusu yapılmış ve tesisin hiç yapılmaması gereken yere yapılması için atılan adımla karşılaştık. Siyasi partileri, muhtarları, sivil toplum örgütlerini bilgilendiren çalışmalar yaptık. Apar topar, ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı öne alındı. Yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yer aldığı rapor sunulmaya çalışıldı” dedi.

BELEDİYE PERSONELİ DOLDURULDU

ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı’nı 500 bin civarında insanın yaşadığı İzmit halkını bilgilendirmek için 300 kişilik bir salonda yapmaya kalktıklarını söyleyen Toker, “Yetmedi salona toplantı saatinden 1 buçuk 2 saat önce, eğitim semineri var diyerek belediye çalışanlarının doldurulmasıyla, salon çevre köy sakinlerine adeta kapatılarak bilgilendirme toplantısı, bilgilendirmeme toplantısına dönmüştür. Rapor anlaşılmayan bir atmosferde okunmaya çalışılmış, pek çok nokta karanlıkta kalmıştır. Bu durum duyarlı insanlarca tutanak altına alınmıştır” diye konuştu.

BURASI SAĞLIKLI ORMAN ALANI

Yer konusundaki yanlışlık dikkat çekicidir diyen Toker, “ÇED raporunun 6’ncı sayfası, 3’ncü satırında belirtildiği gibi “Ormanlık alanda yapımı planlanan” cümlesinde de vurgulandığı gibi bu nokta ağaçsız, kıraç veya makilik bir alan değil verimli sağlıklı orman alanıdır. Burada yapılacak yakma tesisi İzmit’in havasını kirletecek, kokutacak, doğaya zarar verecek. Bu yer içme suyu kaynaklarına, yerleşim yerlerine ve su havzalarına da çok yakın bölgedir. Büyükşehir yetkilileri ÇED süreci bitmiştir diyor. Bu tesis Umuttepe’ye, bu ormanlık alana yapılamaz diye haykırmaya devam edeceğiz. Havamıza, suyumuza, ormanlarımızı korumak için bu tesis bu noktaya yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

BURASI OY DEPOSU DEĞİL

Kepekli köyünden alanın eski bekçilerinden olan Yusuf Taradula’nın torunu Cihan Yıldız, “Bu bölgede Üçgaziler, Sepetçi, Doğancılar, Pamuklar, Kepekli, İshakçılar, Koçoğlu köyü var. Ben de Kepekli köyündenim. Bu mesele ne siyasi partinin oy deposu ne de belediyenin çöp deposu. Bu ormanlar bizim can damarımız. ÇED toplantısı yapıldı. Biz şimdi 15 Nisan Pazar günü burada bölgedeki yerel halk, stklar ile birlikte burada piknik yapacağız. Gelsinler burada ÇED toplantısını yapsınlar. Burada köylü Mehmet amcam, köylü Hatice teyzem konuşacak. Ama doğaçlama konuşacaklar. Onlar da gelsinler burada kayıtsız, belgesiz konuşsunlar. İnsanlar buraya altın takma borcu olarak değil, gelecek nesillerine sağlık borcu olarak gelsinler. Bu altın borcu değil, gelecek nesillere sağlık borcudur” dedi. Selin BECER