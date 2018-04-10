GTÜ’den bir ilk daha

Sanayinin kalbinde, birçok şehire nerdeyse 1 saat mesafede yer alan Kocaeli Gebze İlçesindeki bulunan Gebze Teknik Üniversitesi, bugüne kadar yapılmamış bir organizasyona imza atarak, Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ile Akademik hayatı, reel sektörle buluşturacak. Bugüne kadar pek çok ilke imza atan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile gerçekleştirilecek olan zirve ve Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında keyifli bir söyleşi yaptık. Gebze’yi çok sevdiğini ve böylesine bir üniversitede rektör olarak görev yapmaktan oldukça memnun olduğunu ifade eden Görgün, “Akademik ölçütlere bakıldığı zaman da Gebze Teknik Üniversitesi hep bir numaradır”dedi.

Hocam, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

H.G- İstanbul doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Amerika'ya gittim. Doktorayı orada yaptım. Doktora sonrası host doktora çalışması yaptım. Birçok önemli projede yer aldım. NASA'ya projeler yaptım. Elektro Kimyasal Dönüştürücülerin kontrol ve otomasyon tasarımlarını yaptım. Türkiye'ye döndükten sonrada Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği bölümünde başladım. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği adı altında bir bölüm kurduk. Orada kurucu bölüm başkanlığı görevinde bulundum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde birçok idari görevde bulundum. Bir teknik üniversitenin bulunabileceği en güzel cennet mekândayız. Etrafımızda 18 tane organize sanayi bölgesi var. İstanbul'da 8 tane OSB var. Bunlardan 5 tanesi Tuzla’da bulunuyor. Oraya da 10 dakika mesafedeyiz. Diğer taraftan yeni kurulan ARGE merkezleri burada yer alıyor. Bilişim Vadisi zaten bizim önceki yerleşke alanına yerleşiyor. TÜBİTAK'ın araştırma enstitüleri burada bulunuyor. Bu bölgede hem idarecilik yapmaya çalışan, hem de mühendislik backgroundu ile bu yaptıklarından keyif alan birisiyim.

Gebze Teknik Üniversitesi hakkında, bize biraz bilgi verebilir misiniz?

H.G- Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin araştırma üniversitesidir. Geçtiğimiz yılsonunda araştırma üniversitesi olduğu YÖK tarafından tescillendi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da belgesi şahsıma verildi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,1992 yılında ülkemizin bilim insanı ve araştırmacı potansiyelini yetiştirmek üzere kuruldu. 2014 Kasım ayında teknik üniversiteye dönüştü. Bu dönüşümde, aslında kuruluş misyonunu da kaybetmemesi için 7 tane yeni araştırma enstitüsü kuruldu. Bu yeni enstitüler, ülkenin 2023 vizyonu çerçevesinde kurulan savunma teknolojileri, enerji teknolojileri, bio teknoloji, nano teknoloji, bilişim teknolojileri, ulaştırma teknolojileri ile yer ve deniz bilimleri enstitüsü oldu. Enstitüden 5'ini kısa zamanda aktif hale getirdik. Araştırmacıları transfer ettik. Projelere aldık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, teknoloji geliştirme başvurumuz kabul edildi. Yani burada teknopark kurulma izini verildi. Henüz 3 yıl olmasına rağmen, ekibimle birlikte güzel çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. GTÜ insana değer veren, araştırmaya, bilime saygı duyan ve bu saygıyla birlikte ülkemizin ihtiyacı olan bilgi birikimini oluşturabilecek nitelikli, kaliteli dünya çapında araştırmacıları ve bilim insanlarını yetiştirmeye çalışan bir üniversitedir. Lisans mezunlarımızla da gurur duyuyoruz. Şöyle söyleyeyim size öğrencilerimizin yüzde 49'u daha öğrenciyken iş buluyor. Yüzde 77’si mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş buluyor. Daha da önemlisi mezunlarımızın yüzde 82'si mezun olduğu alanda iş buluyor. Oxford tarafından yapılan bir üniversite sıralama sistemi vardır. Dünyanın en prestijli üniversite sıralamasıdır. Dünyadaki bütün ünversiteler arasındaki bu sıralamada, bizim 600 ile 800 bandında olduğumuz açıklandı. Bu şu demek Akademik çıktıları itibarıyla, Amerika’daki en az 4 bin üniversiteden daha iyiyiz. Bu sıralamaya Türkiye'den sadece birkaç üniversite var.

Üniversitedeki akademik kadronuz hakkında bilgi alabilir miyiz?

H.G- Şu anda, akademik kadromuz 213 tür. Bizim çok iyi çok geliştiğimiz bölümler ve alanlar var. Çok gelişmeye açık alanlarımızda var. Burası 4. nesil bir üniversite, yani her ele aldığı meseleyi interdisipliner ve uluslararası düşünen bir üniversiteyiz. Bizim üniversitemizde hocaların bölümlere göre değil de, uzmanlık alanlarına, ülkemizin geleceği ve dünyanın bilimsel aktivitelerde gittikleri doğrultuda kadrolaşmaya çalışıyoruz. Öğretim üyemizden çok, onlara yardımcı olacak araştırma görevlisi ve uzman arkadaşlarımızın sayısı 600'e yakındır. Bilimsel çalışma ve projelerde bu arkadaşlarımız hocalarımıza yardımcı oluyor.Öğrenci sayımız yaklaşık 8 bindir. Bunların 5 bine yakını yüksek lisans ve doktora öğrencisi, geri kalanı lisans öğrencisidir.

GTÜ’nin, son dönemde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

H.G- Çeşitli alanlarda uzmanlaşıyoruz. Uzmanlaşmak için yoğunlaştığımız alanlarda var. O alanlarda da başarı sağlamayı düşünüyoruz. Ülkemiz için yeni olan konular var. Onları da burada açıyoruz. Bunlardan bir tanesi kimyasal biyolojik KBRN denilen, geleceğin gerek ilaç gerek güvenlik konularında araştırma yapacak ve uzmanlaşmış kişileri yetiştirecek programı, bu program ilk defa burada açılacak. Aynı zamanda sanayi ile birlikte entegre ettiğimiz, lisans üstü programları da var. Cam bilimi ve teknolojisi var. Onu da şişecam ile birlikte ortak açtık.

Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ile bir ilke imza atıyorsunuz. Zirve hakkında biraz bilgi verir misiniz?

H.G-Bizim üniversite olarak bu alanda yaptığımız birçok ilk var. Daha önce dediğim gibi, sanayi odaları ilk kez meclis toplantısı kampusümüzde yaptı. Organize sanayi bölge başkanlarımızı, birçok kez üniversitemizde ağırladık. Bugüne kadar hiç bir üniversite kampusünde, sanayi fuarı yapılmadı. Bu hem sanayi fuarı, hem de insan kaynakları zirvesi olacak. Aynı zamanda bir sempozyum programı olacak. Belli konu başlıkları var. Katılımcı firmalar ve alanında uzman olan kişilerin konuşmalarının yer aldığı bir bilim ve sanayi zirvesi olacak. Bu işin birde sosyal boyutu var. Sanayi fuarına katılacak firmalar, kiraladıkları alana göre para ödüyorlar. Masraflar çıktıktan sonra kalan para öğrencilere burs olarak aktarılacak. Aynı zamanda, bu zirve ile firmaların bir birleri ile etkileşimi sağlamakla beraber mezun adayları iş görüşmelerini yapacağı bir platform oluşacak. Üniversite ve sanayi işbirliğinin en güzel uygulamasını burada başarmaya çalışıyoruz.

Sanayi ve teknoloji zirvesi fikri, nasıl ortaya çıktı?

H.G-Biz üniversitede birçok ilki yapıyoruz. Bunu yapmamızda en büyük etken ise, hocalarımız ve öğrencilerimiz ile sık sık bir araya gelmemizdir. Biraraya geldiğimiz toplantılarda, yapmış olduğumuz beyin fırtınalarında çıktı.

Sanayi ve Teknoloji zirvesinde başka neler var?

H.G- Zirvede, endüstri 4.0 oturumu var. Burada, bu konuda son yıllarda yapılan bayağı bir çalışma var. Bu çalışmalar ile bu konuda farklı bir perspektif ortaya koyulacak. Sanayinin kalbi olan Kocaeli'nde, bu farkındalık ile ilgili yol haritasını çıkartabilecek bir etkileşimin olmasını hedefliyoruz. Bu zirve ile sanayinin, vergi oranın, çalışan oranının çok yüksek olduğu, ülkenin ihracatına, ekonomisine, teknolojisine çok katkı yapan Kocaeli’nin böyle bir etkinlikle de ön planda olmasını amaçlıyoruz. Yani subliminal bir şekilde sanayi, teknoloji ve üretim deyince Kocaeli Gebze mesajını vermek istiyoruz.

Zirve büyük bir çadırda yapılacak. Bu çadırda neler var?

H.G- Zirve için çok büyük bir ekip çalışıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Bu büyüklükte bir çadır çok az yerde kuruldu. 10 bin 800 metrekarelik bir çadır olacak. Özel yurt dışında bu fuar için tasarlanıp imal edildi. Bu çadırın yaklaşık 6 bin metrekaresi fuar alanı olacak. Firmalarımız ziyaretçilerini orada ağırlayacak. Yine çadırda büyük bir toplantı salonu, kafeterya olacak. Bir kongre merkezinde beklediğiniz hemen hemen her şey o çadır platformunda olacak. Çadır deyince küçük bir şey akla gelmesin. 7 buçuk metre yüksekliğinde bir çadır olacak. Fuara katılan firmaların hepsi bilinen markalar. Bilinmeyen katılımcı yok. Örnek verecek olursak Ford, Siemens, Hyundai grubu, THY, TÜPRAŞ ve OSB'lerde faaliyet gösteren birçok büyük firma bu zirvede yer alacak. Savunma sanayide faaliyet gösteren Aselsan, Roketsan, Havelsan da zirveye katılacak. Bizim tahminimize göre 200 civarında firma katılacak.

Son olarak sizin bizimle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı?

H.G- Öncelikle üniversitemize olan ilginizden dolayı teşekkür ederim. GTÜ hakikaten bölgenin önemli bir değeri, sanayiye ve teknolojiye daha da önemlisi bilgiye kıymet veren, bilginin üretimini ve ürettiği bilgiyi ekonomik değere dönüştürmeye gayret gösteren bir üniversite, interdisipliner çalışmaları ile ön plana çıkmaya çalışan ve araştırma odaklı bir üniversiteyiz. Yeni kurulacak teknoparkı ile örnek bir üniversite teknoparkı uygulamayı hedefleyen bir üniversiteyiz, bölgesindeki eko sisteminde faaliyet gösteren, faaliyet alanı içinde olan tüm paydaşlarıyla uyumlu üretken çalışan bir üniversiteyiz. Son olarak, tüm gençlerimizi fuarımıza bekliyoruz. Ziyarete gelen öğrencilerimize ikramlarımız da olacak.