Körfez doğal akvaryum oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi' kapsamında kalkan, levrek ve çupradan oluşan 6 bin balık daha Karamürsel sahilinden denize bırakıldı. 6 ay boyunca büyütülen balıklar kıyıdaki cam akvaryumlara bağlanan özel hortumlardan körfeze salındı. Daha önce 6 bin balığın daha salındığı körfeze toplamda 12 bin balık bırakıldı. Balıklandırma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin artık yeniden bir deniz kenti olduğunu ifade ederek, ”Bir zamanlar kokudan, sinekten, pislikten geçilemeyen İzmit Körfezi, bugün 70’ten fazla balık türünün yaşadığı, plajlarında mavi bayrakların dalgalandığı bir deniz artık. İnşallah bu balıklandırma projesiyle de buradaki balık nüfusunu arttıracağız“ dedi.

BALIKLANDIRMA PROJESİ’NİN 2. ETABI

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi 2. etabı programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. İlhan Aydın, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Erdinç Veske, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“DOĞAYI KİRLETİRSEK HAYATIMIZI KİRLETMİŞ OLURUZ”

Karamürsel sahiline 6 bin balık bırakılmasından önce konuşan Başkan Karaosmanoğlu, ”Biz göreve geldiğimizden bu yana çevreyi sanayiye, sanayiyi çevreye feda etmediğimiz bir anlayışla hizmet ürettik. Sanayimizle halkımızla Türkiye’ye örnek bir işbirliği sergiledik. Bu projede de böyle bir işbirliği söz konusu. Projede emeği geçen herkese kentimizin önemli sanayi kuruluşlarından Nuh Çimento’ya desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan Karaosmanoğlu, ”Ben çevreyi çok seviyorum. Denizi, ormanı, toprağı seviyorum. Çünkü insanımı seviyorum. Çünkü doğadaki her şey insan içindir. Çevremizi daha çok seveceğiz ve daha çok ağaç dikeceğiz. En önemlisi de kirletmeyeceğiz. Toprağı, suyu ve havayı kirletmeyeceğiz. Bunlar kirletilirse yandık. Hayatımızı kirletmiş oluruz” açıklamasını yaptı.

KÖRFEZ’DE 70’DEN FAZLA BALIK TÜRÜ YAŞIYOR

“Artık denizin keyfini sürüyoruz” ifadesini kullanan Başkan Karaosmanoğlu, ”Dışarıdan da bir sürü misafir, tatil için şehrimize geliyor. Bir zamanlar kokudan, sinekten, pislikten geçilemeyen İzmit Körfezi, bugün 70’ten fazla balık türünün yaşadığı, plajlarında mavi bayrakların dalgalandığı bir deniz artık. İnşallah bu balıklandırma projesiyle de buradaki balık nüfusunu arttıracağız. Çalışma kapsamında denizimizde balık popülasyonunu artıracak balık türlerinden örneklemeler yapmış bulunmaktayız. Bu balıklar Trabzon’a götürülmüş, burada sağılmış; yani yavruları alınmış, altı aylık bir sürede belli bir büyüklüğe gelmeleri sağlanmıştır. Denize salınacak büyüklüğe gelen balıklarımızı tekrar yuvalarına, yani İzmit Körfezi’ne kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

CANLI POPÜLASYONU ARTACAK

İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından, suda yaşayan canlıların çoğalması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi balıklandırma çalışmalarını başlattı. Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında, merkezde üretilen yavru levrek ve kalkanlar Körfez sularına bırakıldı. Denize bırakılan balıklarla birlikte körfezin canlı popülasyonunun giderek artması, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü’nün önümüzdeki dönemde de bu çalışmayı devam ettirmesi bekleniyor. Bu çalışma ile Büyükşehir’in körfezin doğal akvaryum olması ile ilgili çalışmaları daha da önem kazanacak.