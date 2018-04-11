Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi

Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Doğu Marmara Tarım Fuarı açılış törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kocaeli Baro Başkanı, KOTO Başkan Vekili Volkan Yılmaz, KSO Meclis Başkan Vekili Mehmet Başol, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel, OSGEB Kocaeli Genel Müdürü İbrahim Ustaömer, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Baynal, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşen Arsoy, Tarım Kredi Bölge Müdürü Mücahit Asarlıoğlu, ilçelerdeki ziraat odaları başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

15 Nisan’a kadar açık kalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve tarımla ilgili tüm sektörlerin yer aldığı Doğu Marmara Tarım Fuarı gerçekleştirilen tören ile açıldı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve TÜYAP’ın da desteklediği fuarda 100’e yakın firma, 200 ayrı marka ile stant açarak, misafirlerini ağırlayacak. 15 Nisan’da sona erecek olan fuarın 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar kapsamında yem bitkisi tohumu, yem katkı maddesi ve Kandıra karpuzu tohumu gibi, birçok ücretsiz destekleme ve yüzde 50 hibeli gibi birçok proje gerçekleştirilecek.

Tarım sektörünün tüm yeniliklerini bu fuarda

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bugün bizim açımızdan çok önemli bir gün. Bir söz vermiştik, Kocaeli Sanayinin başkenti olmasının yanında ticaretinde başkenti olacak demiştik. Ve bu sözümüzü tutmak adına büyük fuarları Kocaeli’mize kazandırman mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım sektörünün tüm yeniliklerini bu fuarda sizlerin beğenisine sunuldu. Bu güzel ve işlevli fuarların bölgeye kazandırılmasında emeği olan Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Sadece Kocaeli’nin değil Doğu Marmara’nın fuarı olduğunu ifade eder fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kırsal belediyeciliği yaygınlaştırdık

Alagöz’ün ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Daha büyük fuarlar yaparak uluslararası alanlara açılmamız gerekiyor. Fuarımız en çok köylülerimizi ilgilendiriyor. İzmit Belediyesi olarak kırsal belediyeciliği yaygınlaştırdık. Köylerimizde uygulama bahçelerini hayata geçirdik. Bu şehirdeki verimi ve üretimi 365 güne yaydığımızda büyük başarılar elde edeceğimizden en ufak bir şüphemiz yok. Kocaeli’nde bu çalışmaların tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Bu güzel fuarda emeği olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Doğan’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Tarım ülkemiz için çok büyük bir sektör. Sağlık ve güveli gıdaya ulaşmak çok önemli. Kendi tarımsal ürünlerimize sahip olmamız gerekiyor. Yeniden tarım alanında kendine yeten bir kent olmak için tarıma büyük önem veriyoruz. Tarım çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. 4 binden çiftçimize eğitim verdik 9 bin çiftçimize ekipman desteği verdik. Çiftimizin ihtiyaçlarını belirlemek için toprak analizlerini ücretsiz yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye olarak fuar kapsamında 2 milyon yem bitkisi dağıtıyoruz. Sulanabilir tarım arazisi sayısını 9 kat arttırdık. 100 çitçimize karpuz tohumu desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak dünyadaki yenilikleri çiftçilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Çitçimize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum

Son olarak konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik “ Kocaeli Sanayi anlamında Türkiye’nin sayılı illerinden bir tanesidir. Kocaeli Sanayi yatırımlarının yan sırada tarım alanlarıyla da ile ülkemizin en önemli kentlerinden bir tanesidir. Bu anlamda Doğu Marmara Tarım Fuarı’nın çitçimize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve fuarın faydalı geçmesini diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini birlikte kesti. Açılışın ardından davetliler hazırlanan stantları gezdi. Nuri AKÇAHARMAN