Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi

Gölcüklü işadamı Semih Barış’ın Gölcük Piyalepaşa Mahallesi İpekyolu Bulvarı (Hastane Kavşağı) No:52 adresinde hizmete sunduğu Mavi Torik Balık Restoran, şık dekorasyonu ve modern tarzıyla alışılmış balık restoranlarının dışına çıkıyor. Mavi Torik Balık Restoranı’nda taze, günlük balık ve et çeşitlerinin yanı sıra daha önce hiçbir yerde yemediğiniz kokoreci de tadabilirsiniz.

“TÜM DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ”

İşletme sahibi Semih Barış, “Market sektöründen ayrılmaya karar verdiğimde bir anket yaptık. Ankette balık, kokoreç ve et seçenekleri ön plana çıktı. Biz de üçünün bir arada olduğu bir restoran açtık. Dostlarımızın rahat edebileceği, nezih bir mekan olmasını istedik. Bu nedenle tamamen yeni ve pürüzsüz bir mekan görüntüsü yerine, eski bir mevcudiyet hissi verecek atmosfer oluşturmak istedik. Her köşesinde emeğimin olduğu mekanımızı Allah’ın izniyle ocak ayında açtık. Tüm dostlarımızı hoş atmosferimiz ve mevsimin en taze deniz mahsulleri ile buluşturmaya hazırız” dedi.

BOL BALIK ÇEŞİDİ

Mavi Torik Restoranı’nda taze, günlük balıklar ister çiğ, ister pişmiş olarak satışa sunuluyor. Gerek iş toplantısı yemeklerinizi, gerek aile yemeklerinizi yiyebileceğiniz Mavi Torik Balık Restoran, profesyonel ve güler yüzlü kadrosu ile Kocaeli halkına hizmet veriyor. Balık çorbasından levrek ızgaraya, çupra buğulamadan kalkana, istavritten uskumruya kadar pek çok balık çeşidi işletmede mevcut.

LEZZETİNE DOYAMAYACAKSINIZ

Mavi Torik Balık Restoran’da ara sıcak olarak ise kalamar, karides, ahtapot güveç, fener kavurma, balık kokoreç çeşitleri yer alıyor. Lezzetine doyamayacağınız balık çeşitlerinin ardından ise kabak tatlısı, irmik tatlısı, ayva tatlısı, fırın helva, incir tatlısı ağızlarda güzel bir tat bırakıyor. 200 kişi kapasiteli, iki katlı mekanın açık alanı da bulunuyor. Mavi Torik Balık Restoran’da mevsimine göre menüdeki balıklar ve mezeler değişiyor. Nurşah ŞAHİN KÖSEOĞLU