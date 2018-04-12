Tayyip Erdoğan'ın 5 gollük performansı

Günün kazananları Yuvacık ve Hızırreis Ortaokulları oldu. Yuvacık Ortaokulu'nda Tayyip Erdoğan attığı 5 gol ile turnuvada fark yaratan oyuncu oldu.
5 OKUL MÜCADELE EDİYOR
Tek grupta 5 okulun mücadele ettiği organizasyonda günün ilk maçı Yuvacık Ortaokulu ile Özel Bilgi Küpü Kocaeli Ortaokulu arasındaydı. Maçı 7-1 kazananYuvacık ilk galibiyetini elde etti. Yuvacık adına forma giyen Erdoğan Apaydın 5 gol attı ve galibiyette baş rolü oynadı.Günün ikinci maçında şampiyonluk mücadelesi veren Hızırreis Ortaokulu rakibi 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu karşısında maçı 7-2 kazanırken ligde 2’de 2 yaptı.
YUVACIK ORTAOKULU: 7 ÖZEL BİLGİ KUPÜ KOCAELİ : 1
SALON: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Mehmet Zipak***, Gökmen Ortak***,
YUVACIK: Kadircan Koçal***, Tayyip Erdoğan Apaydın****, Yunus Emre Tokdemir***, Mustafa Yılmaz***, Alican Damar*** (Uğur Taşpınar***, Berkay Kurtoğlu***, Abdülsamet Karaosmanoğlu***, Abdülsamet Kılıç***, Fevzi Kaaraslan***)
ÖZEL BİLGİ KUPÜ KOCAELİ OO: Efe Berk Çıtak**, Ahmet Kayra Durna**, Yusuf Alp Ayhan**, Metehan Coştu***, İsmail Arda Şentürk** (Enes Hidayet Özkul**, Atalay Yılmaz**, Efe Alp Aslan**, Sami Tuna Tezerler**, Hasan Ali Tandoğan**)
GOLLER: Erdoğan (5),Yunus Emre, Mustafa (Yuvacık) Metehan (Bilgi Küpü)
İLK YARI SKORU: 3-1 YUVACIK
HIZIRREİS: 7 75.YIL CUMHURİYET: 2
SALON: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Abdullah Yalçınkaya ***, Mehmet Zipak ***
HIZIRREİS: Sadettin Efe Keskin***, Yağız Subaşı****, Tunahan Tunalı***, Alihan Bakar***, Kadircan Efe Acar*** (Muhammet Ensar Evirkan***, Eren Yenlay***, Zeki Demirci***, Egemen Can Yakar***, Berat Tirolar***, Keremcan Bozkurt*** Samet Doğu Kurtuluş***)
75.YIL CUMHURİYET: Gökay Cengiz**, Batuhan Ceylan**, Beytullah Tura Çetin***, Batu Solmaz**, Yiğit Karadeniz*** (Doğukan Doğan**, Mehmet Ali Altuntaş**, Kerem Yılmaz**, Kaan Tunç Korkmaz**)
GOLLER: Yağız Subaşı (4), Zeki Demirci (2), Alihan Bakar (Hızırreis), Yiğit, Beytullah (75.Yıl)
İLK YARI SKORU: 7-0 HIZIRREİS
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz