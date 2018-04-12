Bülent Baturman'ın acı günü!

Ömer Faruk ve İsmail Ensar Baturman'ın babaları, Kocaelispor'un eski Futbolcu ve Teknik Adamı Bülent Baturman'ın ağabeyi Abdullah Baturman 62 yaşında kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti. Merhumun cenazesi Fevziye Camii öğle namazına müteakip kaldırılarak Gölcük Hamidiye Köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.
SPOR CAMİASI BATURMAN'I UNUTMADI
Merhumun cenaze merasimine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaelispor eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Engin Korukır, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP eski Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, KASKF Kurucu Başkanı Muammer Hazer, çok sayıda eski teknik adam ve futbolcu katıldı. Erdem ÖVÜÇ
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar dilerim.
Haldun - seka evlerinden cocukluk arkadaşlarım abdullaha ALLAHtan rahmet diliyorum bülent arkadaşım ve tüm ailenin başı sağolsun sabırlar diliyorum....
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