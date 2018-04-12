Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 13:19 TSİ

Bülent Baturman'ın acı günü!

mask

Ömer Faruk ve İsmail Ensar Baturman'ın babaları, Kocaelispor'un eski Futbolcu ve Teknik Adamı Bülent Baturman'ın ağabeyi Abdullah Baturman 62 yaşında kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti. Merhumun cenazesi Fevziye Camii öğle namazına müteakip kaldırılarak Gölcük Hamidiye Köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

SPOR CAMİASI BATURMAN'I UNUTMADI

Merhumun cenaze merasimine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaelispor eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Engin Korukır, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP eski Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, KASKF Kurucu Başkanı Muammer Hazer, çok sayıda eski teknik adam ve futbolcu katıldı. Erdem ÖVÜÇ

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen 12 Nisan 16:51
01

Haldun - seka evlerinden cocukluk arkadaşlarım abdullaha ALLAHtan rahmet diliyorum bülent arkadaşım ve tüm ailenin başı sağolsun sabırlar diliyorum....

Yanıtla . 0Beğen 12 Nisan 14:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı mask
Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık mask
Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık
Cem Bialetti, İzmit’te yeni fabrikasını açtı mask
Cem Bialetti, İzmit’te yeni fabrikasını açtı
CHP Körfez’de Aksu ve Balıkçı sesleri mask
CHP Körfez’de Aksu ve Balıkçı sesleri
Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 20 Milyon TL’lik dev yatırım mask
Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 20 Milyon TL’lik dev yatırım
Bülent Baturman'ın acı günü! mask
Bülent Baturman'ın acı günü!
GİRİŞ YAP KAYIT OL