Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 20 Milyon TL’lik dev yatırım

Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yazıcı ve yönetim kurulu üyeleri dün Saklı Vadi Restoranda düzenledikleri basın toplantısı ile 220 dönüm arazi üzerine kurulacak projeye talip olduklarını açıkladı. Dışarıdan yatırımcıya izin vermeyeceklerini söyleyen Yazıcı,” Amacımız Kartepe’li esnafımız ile oluşturduğumuz güç birliği ile Türkiye’ye değil dünyaya örnek olacak proje üretmek” dedi.

“EN BÜYÜK SORUN TRAFİK VE OTOPARK”

Bölgede yaşanan sorunlara değinen Yazıcı, “Maşukiye içerisinde Atv & UTV gibi motorlu araçlarla safari, zipline ve dev salıncaklar gibi yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği aktiviteler ile ilgili alanların çoğalmasıyla, bölgeye geliş çok daha artmış fakat bu artış ile olumsuz bir çok yön ve yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkarmıştır. Bölgede yaşanan trafik ve otopark sorununun yanı sıra tuvalet, mescit gibi sosyal alan yokluğu,doğal alanlarda tahribat ve çarpık yapılaşma,alanların bu aktivitelere elverişsiz oluşu, Atv & UTV safarilerinin trafik içinde yapılmasından dolayı can ve mal güvenliği tehlikesi,gürültü sorunu dolayısıyla dinlenmeye gelmiş insanların motor sesi dinlemesi ve şikayetler yaşanıyordu” dedi.

“BİNLERCE ŞİKAYET GİDİYORDU”

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, İl Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü gibi tüm devlet yönetim kuruluşlarına binlerce şikayet gittiği söyleyen Yazıcı, “Ayrıca tüm aktivitelerin amatörce yapılıyor olması yani güvensiz ve geleceğe hizmet edemeyecek alan, şekil ve ruha sahip oluşu,müşteri portföyününlunapark yani eğlence isteyen insanlar portföyüne dönüşerek 10 adet aktivite firmasının 70 adet restoran ve otel işletmesini olumsuz yönde etkilemesi gibi daha nice sorunlar yaşanıyordu” ifadelerini kullandı .

BAŞKAN ÜZÜLMEZ ÖNERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in tüm bu sorunların aşılması için öneride bulunduğunu söyleyen Yazıcı ,”Maşukiye de turizm ile uğraşan tüm esnafın bir araya gelerek Güzelbahçe mesire alanına yatırım yapmasını ve böylece aktivite alanlarının Güzelbahçe’ye taşınarak hem ülke çapında kompleks bir proje geliştirilmesini, hem halihazırda bulunan bütün Maşukiye turizmi problemlerinin çözülmesini, hem de bu vesile ile tüm esnafın bir araya gelmiş olmasını önerdi” dedi.

98 ORTAK

Üzülmez’ in teklifi üzerine Kartepe Turizm Derneği Güzelbahçe projesini ele alarak incelediklerini söyleyen Yazıcı, ,”Bu bağlamda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Turizm Derneği ve Atılımcı İş Adamları Derneği’nin katkı ve projeye desteğiyle Maşukiye’de esnafın bir araya gelmesi sağlanmış ve 20 Ocak 2018’de 98 esnafın ortağı olduğu MaşukiyePark Yönetim Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Tüm esnafların sermaye payları eşittir ve hisseler ana sözleşmede koruma altına alınmıştır.Özellikle devletimiz tarafından önem verilen bir araya geliş projeleri bağlamında bu bir araya geliş ülkemize örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmış, başarılmış ve bu vesile ile esnaflar arası kaynaşmayı artırmış, artık problemleri konuşabilme, tartışabilme ve çözüm sunabilme anlamında heyecan yaratarak bir ve beraber düşünebilme ruhu ortaya çıkarmıştır.”

20 MİLYON TL’LİK YATIRIM

220 dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan yaklaşık 20 Milyon TL’ye mal olacak olan projeye Maşukiye Park Yönetimi olarak talip olduklarını söyleyen Yazıcı,”Bu birlikteliğin Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz.Belediye ve esnaf olarak sorunlara ortak bir çözüm sunma amacıyla bir araya geldik.Orman Bakanlığı denetiminde doğayı bozmadan 220 dönümlük sessiz ve sesli alanda eğlence alanları, hayvanlarla ilgili alanlar, dinlenme ve konaklama alanları olacak. Dışarıdan yatırımcıya izin vermeyeceğiz. 98 firma dahilinde yatırımlar yapılacak. En büyük destekçimiz Kartepe Belediyesi” dedi.

“HEM EĞLENMEYE VE DİNLENMEYE GELECEKLER”

5 yıl içinde hayata geçirilecek proje ile belediye ve esnafların ortak proje üretebileceğini de ifade eden Başkan Yazıcı, “Proje hayat geçince ATV, UTV, safari, zipline, truck safari, adrenalin salıncaklarının yanı sıra bölgeye macera parkları, çocuklar için eğlence ve eğitici alanlar, yetişkinler için adrenalin ve eğlence alanları yapılacak. Bu alanların sayısı 40 ile 60 adet arasında olacak. Bu aktivite alanları dışında hayvanlardan sütünü sağabileceğiniz, yumurtasını alabileceğiniz köy yaşamı da olacak. Bölgeyi sesli, orta sesli ve en sessiz alan olarak sıralayacağız. Eğlenceler birbirine karışmamış olacak. En sessiz alanda da yaklaşık 70 adet bungolov evler yapılacak. Vatandaşlarımız buraya eğlenmeye ve dinlenmeye gelecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Yazıcı ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maşukiye Park Yatırım Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu:

Başkan: Murat Yazıcı

Başkan Yardımcısı: Cem Turan

Başkan Yardımcısı: Erol Erdemir

Yönetim kurulu üyeleri: Kamil Öçbe, Asım Zeki Dede, Musa Ejderoğlu, Vural Yıldız, Muzaffer Şengül, Süleyman Atmaca, Recep Güven, Özgür Alpay, Mesut Kurt, İsmail Savaşçı.