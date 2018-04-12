CHP Körfez’de Aksu ve Balıkçı sesleri

CHP Körfez İlçe Örgütü’nde 9 yönetim kurulu üyesi istifa edince, yönetim düştü. İl Başkanlığı, ilçeye atama yapacak ve atama yapıldıktan sonra bir ay içinde kongreye gidilecek. Aldığımız bilgiye göre atama için eski ilçe başkanlarından Tuğman Kayalı, Mehmet Miroğlu, Cavit Dağdeviren ve Turgay Aksu’nun ismi geçiyor. Mehmet Kaçar’ın devrilmesiyle, üzerinde uzlaşılacak birisinin kongrede ilçe başkanı olması isteniyor. Eski il gençlik kolları başkanı Ozan Aksu ve meclis üyesi Tayfun Balıkçı’nın isimleri ön planda. Mesut AKBULUT