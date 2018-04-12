CHP Körfez İlçe Örgütü’nde 9 yönetim kurulu üyesi istifa edince, yönetim düştü. İl Başkanlığı, ilçeye atama yapacak ve atama yapıldıktan sonra bir ay içinde kongreye gidilecek. Aldığımız bilgiye göre atama için eski ilçe başkanlarından Tuğman Kayalı, Mehmet Miroğlu, Cavit Dağdeviren ve Turgay Aksu’nun ismi geçiyor. Mehmet Kaçar’ın devrilmesiyle, üzerinde uzlaşılacak birisinin kongrede ilçe başkanı olması isteniyor. Eski il gençlik kolları başkanı Ozan Aksu ve meclis üyesi Tayfun Balıkçı’nın isimleri ön planda. Mesut AKBULUT
Bugün 16:20 TSİ
CHP Körfez’de Aksu ve Balıkçı sesleri
Eski il gençlik kolları başkanı Ozan Aksu
Eski il gençlik kolları başkanı Ozan Aksu
Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı
Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz