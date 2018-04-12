Cem Bialetti, İzmit’te yeni fabrikasını açtı

Mutfak gereçleri ve kahve sektörlerinde Avrupa devi Bialetti, Türkiye’de ki yeni fabrikasını İzmit’te açtı. Kullar Yakacık Mahallesi’nde yer alan fabrikanın açılış törenine Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Bialetti CEO’su Egidio Cozzi, CEM Bialetti Genel Müdürü Bökehan Şahbaz, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Açılış töreninde konuşan CEM Bialetti Genel Müdürü Bökehan Şahbaz, “Türkiye, 2017’de %7,4 gibi rekor bir seviyede büyüdü. Bu doğrultuda ülkemizin gelecek büyüme oranlarına ve başarılarına katkı sağlayabilmek hedefi ile hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

15 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2007 yılında CEM Markasını satın alarak Türkiye’de üretime başlayan Bialetti, ABD’den Hong Kong’a kadar dünyanın bir çok noktasında ihracat yapıyor. İzmit’te 10 bin metre kare alanda üretilecek CEM ve Biaeletti markalı ürünler, “Madein Turkey” etiketiyle dünyaya ihraç edilecek. 2017 yılında tüm hedeflerine ulaşan CEM, ürünlerini toplam 15 ülkeye ihraç etti.

ÜRETİM KAPASİTESİ 10 MİLYONU AŞACAK

1959 yılından günümüze tüketici ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı kaliteli ve estetik ürünleri kullanıcılarına ulaştıran CEM, yeni fabrikası ile üretim kapasitesini 10 milyon adet üzerine ulaştırmayı hedeflerken, ihraç ettiği ürün adedini ise %20 oranında arttırmayı planlıyor. Aynı zamanda yaklaşık 1200 kişiye direk ve dolaylı iş gücü sağlayan Cem Bialetti, yeni fabrikası ile bu sayıyı da %10 arttırmayı hedefliyor.

YURT İÇİNİN YANI SIRA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞACAK

Fabrikanın açılış töreninde konuşan CEM Bialetti Genel Müdürü Bökehan Şahbaz, “Türkiye, 2017’de %7,4 gibi rekor bir seviyede büyüdü. Bizim parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu başarıyı ön gererek hayata geçirdiğimiz çevre dostu, insan odaklı, güncel teknolojik donanımlara sahip ve AR-GE yatırımları üzerine bir çok yeniliğe başvuracağımız yeni fabrika yatırımımızın açılışını yapıyoruz. Burada ürettiğimiz mutfak gereçleri yurt içinin yanı sıra ihracatla dünyanın dört bir yanına satılacak. “Made in Turkey” etiketiyle ihraç ettiğimiz her parçayla ülkemizin dış ticaret açığının kapanmasındaki katkımız biraz daha artacak. Biz Türkiye’ye güvenmeye yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye’de rekor oranlarla büyümeye devam edecek” dedi. Ahmet HAZER