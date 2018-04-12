Karaosmanoğlu: ÇED toplantısına itiraz yolu açık

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen mecliste 116 madde görüşülüp karar bağlanırken, toplantıda; 5 encümen üyesi ve 9 ihtisas komisyonu için 7’şer üye seçildi. Toplantıda ayrıca 2017 yılı faaliyet raporu da değerlendirildi. Meclis sonunda İmar ve Bayındırlık konuları kabul edilirken, uzlaşı sağlanamayan maddeler komisyona gönderildi.

MECLİS ÜYELERİ YATIRIMLARI BİLMEK ZORUNDA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yatırımları anlattığı sunumun ardından Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın yatırımlar ile ilgili bir soru sorması üzerine, “Yatırımlardan birçok arkadaşın haberi yok. Artık meclis üyelerini sınav yapacağım. Bunlar daha önce sadece Avrupa’da görülüyordu. Almanya’dan Fransa’dan daha güzel işler yapıyoruz. Bu milli bir gurur. Bazı konularda onların kalitesini yakalayamadık. bu bende bir ukte ama bazı konularda ön geçtik. Gerekirse bazen programlar yapın gidin görün sahiplenin. İlçelerde yapılanları meclis üyelerinin bilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞECEK

İsimlendirme Komisyonu tarafından ülkemizde yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları kapsamında, kentimizde bulunan ve darbeyi çağrıştıran bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ve Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesinde bulunan Pervane Sokak isminin Zeytin Dalı Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili maddeler mecliste onaylandı. Kent ulaşımında rekabetin kaldırılması ve yolcu memnuniyetinin sağlanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi ile 5 Nolu Şehiriçi ve 55 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi arasında ‘Ortak Havuz Sistemi’ uygulanması için protokol imzalanmasıyla ilgili olan madde de mecliste görüşülüp karara bağlandı. Madde gereği; Büyükşehir Belediye Ulaşımpark ile Tramvay ve 5 ile 55 No’lu toplu taşıma araçlarında elde edilen gelir ortak havuzda toplanacak. Protokol sonucunda tamamlayıcı tramvay aktarmaları yapılırken bazı noktalarda ücretsiz aktarma yapılabilecek. Uygulama İzmit ve Derince İlçeleri arasında başlarken sene sonuna kadar tüm ilde uygulanacak.

EMEKLİLİĞİ GELENİ MAHALLE BASKISIYLA BİLE ÇIKARIRIM

CHP’nin İSU çalışanlarının zorla emekli edilmeye çalışılması ile ilgili soru önergesine cevap veren Başkan Karaosmanoğlu gerekirse mahalle baskısıyla emeklilik isteyeceklerini ve fayda sağlamayan personelin emekli olması gerektiğini söyleyerek, “Emekliliği gelen personelimizin emekli olmasını istiyoruz. Bu konuda açıkçası mahalle baskısı da yapıyoruz. Gidin başkan bir işte çalışın. Benim kanunuma göre böyle bir hakkım da var. Verimsizlik kanunu diyorum. Adamın pili bitmiş. Kimin yakını olursa olsun ayrılması lazım” şeklinde konuştu. Daha sonrasında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan söz alarak İzmit Belediyesi’nde de varlığı ile yokluğu belli olmayan personel olduğunu söylerken, çalışmayan personelin uzaklaştırılması gerektiğini, devlet dairesinin yatma yeri olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu daha sonrasında CHP’lilere ‘Eğer siz iktidar gelirseniz boş yatana maaş verirsiniz” dedi.

BANLİYÖ VE HAVAALANI HİZMETE GİRMELİ

Cengiz Topel ve Banliyö tren seferleri ile ilgili konuşan CHP Grup balkan vekili Engin Taşdemir, “Kentimizde bulunan Cengiz Topel Hava Alanından yurt içinde sadece bir kente sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilmektedir. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar 75 Km ötede Sabiha Gökçen Havaalanını kullanmak zorunda kalmaktadır. Yaklaşık 6-7 saatlik bir yol kullanarak uçağa ulaşabilmektedirler. Uçak ile seyahat etmek Kocaeli halkı için eziyet haline gelmiştir. Kocaeli halkı belli başlı şehirlere Cengiz Topel’den uçuş beklemektedir. Yine Haydarpaşa – Adapazarı Banliyö treni hızlı tren hattının inşaatından dolayı 2013 yılından beri yapılamamaktadır. Vatandaşlar yine banliyö hattının tekrar hizmete girmesini beklemektedir” “dedi. CHP’nin sorusuna cevap veren Başkan Karaosmanoğlu, “Biz orada Ulaştırma Bakanlığını teşvik ederek yatırımlar yaptık. Yeterli yolcu sayısına burada ulaşılamadı. 1 Milyon insan Gebze’den Sabiha Gökçen’e gidiyor. Biz belki bu anlamda Sakarya’ya hitap edebiliriz. Erzurum ve Antalya’ya gidebiliriz. Ama yolcu olursa ancak olabilir. Beraberce burası için mücadeleyi verelim öneriye de açığım.

YENİ ÇED TOPLANTISI YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

CHP Grup başkan vekili Engin Taşdemir katı atık yakma tesisinin ÇED toplantısına ilişkin yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması düşünülen, atık bertaraf ve enerji üretim tesisiyle ilgili 3 Nisan’da yapılan ÇED toplantısında salon belediye personeli ile doldurulmuş ve o gün orada bir tiyatro oynamıştır. Halka bilgi vermek ve halkın kabulüne sağlama amaçlı, yapılması gereken ÇED toplantısı ortada halkın olmadığı bir toplantı ve jet hızıyla yapılan bir sunum ile ÇED toplantısının yapıldığı iddia edilerek toplantı sonlandırılmıştır. ÇED toplantısını organize edenler neden o salona halkın gelmesini engellemek için belediye personelini yerleştirme ihtiyacı duymuştur? Usulüne uygun olarak yapılmayan ÇED toplantısını iptal etmeyi ve gerçekten halkın katılımının sağlandığı yeni bir ÇED toplantısı yapmayı düşünüyor musunuz?” dedi.

ÇEVRECİ GEÇİNENLERE KONUŞMAK KOLAY

ÇED ile ilgili CHP’nin sorusuna cevap veren Başkan Karaosmanoğlu, “Prosedürü yerine getirdik. Vatandaş sorumluluğu bize verdi. Bizim çöp sorunumuz var. Gebze tarafında da yapacağız bu tesisi. Avrupa standartları çöpü depolamayın, ayrıştırılıyorsa ayrıştırın yoksa yakın diyorlar. Baya büyük bir yer gerekiyor bu iş için. Orası 200 dönüm bir alan. Dışarıdan çevreci geçinenlere konuşmak kolay. Daha uygun bir teklifleri bile yok. Oradan 300 ağaç kaldırırsam 300 Bin ağaç dikerim ve dikiyorum. 1 Milyon ağaç dikme hedefimiz var. Kocaeli yeşil ile mavinin buluştuğu bir sanayi kenti. Kimse bizimle ağaç dikme konusunda yarışamaz. Ağaç dikme konusunda hassasiyetimiz devam ediyor devam edecek” ifadelerini kullandı. CHP grubu ÇED toplantısının olumlu geçmediğini ve halkın toplantıyı meşru görmediğini belirtti” dedi.

ORTADA BİR ŞEY YOK

CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir, “Kocaeli Büyükşehir 2017 faaliyetleri ile ilgili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı Faaliyet Raporunu incelediğimizde faaliyet raporu düzenleme yönetmeliğine uyulmadığı çok açıkça görülmektedir. Öncelikle dikkatimi bir şey çekti. Belediyenin iştirakleri ile ilgili hiçbir şeye değinilmemiş. Oysa belediyemize ait şirketlerin mali yapılarını ve yaptığı çalışmaları burada kamuoyu ile paylaşabilirdiniz. Bu da şeffaflık açısından önemli çalışma olurdu. Vizyonumuz kısmında, Kocaeli’yi yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamdan mutluluk duyulacak bir şehir olarak tarif etmişsiniz. Türkiye’de ki illerin yaşam kalitesi endeksinde Kocaeli 23’üncü sırada. Kent Konut kentsel dönüşüme önem vermeli. Derince ilçesinin liman tarafında ki mahallelerde 10 yıldır Kentsel Dönüşüm yapılacak. Hala ortada bir şey yok. Bu arada Derince demişken, Türkiye’nin en kötü belediyesinin Kocaeli ilimizden çıkması eminim benim gibi sizleri de üzmüştür” dedi.

DİRİDEN ÇOK ÖLÜYE YATIRIM YAPILDI

Taşdemir, “İlçelere yatırım kısmında koskoca 160 bin nüfuslu Körfez ilçemize 1.689.000 TL harcama yapmışsınız. Körfez ilçesine üvey evlat muamelesi yapılmış. En az yatırım alan ilçe. 2017 yılında projelere göre alan m2 dağılımı grafiği aslında hangi konuda uzman olduğunuzu gösteriyor. Kentsel dönüşüm ve Gelişim alanları 1.570 m2, Mezarlık Alanları 31.683 m2. Yani diğer bir tabirle, milletin yaşam alanlarını düzenleyip genişleteceğinize şimdiden mezarlığın yolunu göstermişsiniz. Para olarak da Kentsel dönüşüme 1.930.000-TL harcamışsınız, mezarlığa 2.519.000-TL harcanmış. Yani diriden çok ölüye yatırım yapmışsınız. Kocaeli Belediyesi 2017 yılı için hazırlanan faaliyet raporu ile ilgili genel sorun şudur; Faaliyet raporunda belediyenin faaliyetlerini rakamlarla anlatmak yerine, faaliyet raporunu kalın göstermek için 200 sayfanın üzerinde fotoğraf paylaşılması. 2017 için harcanan bütçe yaklaşık 2.100.000.000.-TL Bu olağanüstü bütçe ile yapılanları kıyaslamamız gerekiyor. Bu bütçe ile Kocaeli’nin öncelikli sorunları ortadan kalktı mı ? Kalkmadı mı? Konuşulması ve incelenmesi gereken durum tamda budur” diye konuştu.

ÇED TOPLANTISINDA İTİRAZ YOLU AÇIKTIR

İmar planlamaları yapıldığında, uzun vadeli bir yol izleniyor mu? İzlenmiyor diyen Taşdemir, “İmar planlama servisimiz çoğunlukla parsel bazında çalışmalar yaparak günü kurtarmaktadır. Planlamalarda yollar kaldırılıp konutlara katılmakta, park ve yeşil alanlar azaltılmakta, sanayi alanları artırılmaktadır. Geleceğe yönelik kenti yaşanabilir hale getirecek imar planları yapılmalıdır. Geçen gün yapılan Yakma Tesisi ile ilgili ÇED toplantısı. Bu konuda da birkaç kelime söylemek istiyorum. Kocaeli halkının ve bölge halkının üzerinde uzlaştığı bir alanda bu fabrikayı yapmak çok daha doğru olacaktır. Yapmış olduğunuz çalışmalarda halkı bilgilendirip sürece dahil etmiş olsanız çok daha verimli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Koca fabrika yapılıyor, fakat ÇED toplantısını küçücük bir düğün salonunda yapıyorsunuz. Bu hatalı bir davranıştır” dedi. Karaosmanoğlu ise, “ÇED toplantısı bitmiştir, karar alınmıştır, itiraz yolu açtıktır” şeklinde konuştu.

CAMİ KONUSUNDA SINIFTA KALDIK

Körfez Belediyesi sınırları içinde kalan eski bir caminin yenilenmesini ve alanının büyütülmesini içeren madde itirazlar sonrası komisyona geri gönderildi. Bu konuda CHP ve AKP’liler uzlaşı sağlarken mimari olarak kötü camiler yapıldığını söylediler. Konu ile ilgili CHP grubu adına konuşan Orhan Tanış, kötü mimaride camiler yapıldığını ve saçma sapan eklemeler yapıldığını söylerken “Burası cami mi ticarethane mi belli değil “dedi. Daha sonrasında söz alan Nevzat Doğan, “Biz atalarımız laik camiler yapamadık. Cami konusunda sınıfta kaldık. İnsanlar iyi niyetle yola çıkıyor. Şurayı kapatalım burası böyle olsun derken cami camilikten çıkıyor. Bu konuda bizim belediyeler olarak yapacağımız işler var, kurum ve kuruluşların yapacağı işler var. Bir caminin yapılma standartlarını Diyanet belirlemeli. Projesini önce Diyanet onaylamalı” dedi. Konu ile ilgili olarak konuşan Karaosmanoğlu, “Bitmiş bir caminin kenarına ne yapılacaksa Belediye Diyanetten onay gelmeden malzeme bile vermemeli. Bizler Büyükşehir olarak İlçe Belediyelerinden onay gelemeden hiçbir yere yardım yapmıyoruz” dedi. Selin BECER

ENCÜMEN

Ergün Kahraman, Zeki Kurtuluş, Özlem Ekşi Şahinkaya, Murat Tunç, Nihat Değer

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Mehmet Zekeriya Özak, Serap Bıçak, Murat Sabri Çakır, Ayşe Mamat, Engin Güzel, Murat Kılıç, Orhan Tanış

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Berna Abiş, Cafer Teyyar Demirdaş, Mehmet Ali Karaaslan, Fatih Meral, Bülent Kanca, Hasan Numan Tonka, Dilek Tan

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Hikmet Tunçay, Yakup Kaya, Sedat Kul, Ahmet Atlı, Adnan Balcı, Selahattin Kabadayıoğlu, Erhan Uysal

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Oya Tunçel, Fikret Ormancıoğlu, Mustafa İltekin, Murat Ölmez, Serpil Yılmaz, Fikriye Çelik, Abdülkadir Honça

ULAŞIM KOMİSYONU

Faik Recai Bayraktar, Sedat Kul, İsmail Aysu, Metin Söylemez, Ahmet Karaaslan, Vahit Eryılmaz, Ercan Umutlu

HUKUK KOMİSYONU

Emine Zeybek, Ufuk Ekinci, Ahmet Pehlivan, İbrahim Bulut, İrfan Kurt, Hikmet Çelebi, Erdem Topçuoğlu

İSİMLENDİRME KOMİSYONU

Zafer Arat, Raif Yıldız, Aykut Bozkurt, Mevlüt Demir, Serpil Yılmaz, Abdülkadir Honca, Hakan Karakaş

TOPLUMSAL FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ENGELLİLER KOMİSYONU

Özlem Ekşi Şahinkaya, Tuba Şenşoy, Aykut Bozkurt, Orhan Keskin, Faruk Denli, Mustafa Öztürk, Serap Özmen

SOSYAL HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Adnan Balcı, Tuba Şensoy, Fulya Ebru Önder, Enver Aydemir, Habip Aşı, Recep Özbakır, Erdem Uysal