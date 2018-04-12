Marmara Bilge Okullarında inovatif ve hibrit öğrenim merkezi hizmete açıldı

Kocaeli ve İstanbul’un ilk inovatif ve hibrit öğrenim merkezi, Marmara Bilge Okulları Darıca ana kampüsünde düzenlenen törenle açıldı. Robotik Kodlama, STEAM, MAKER uygulamalarına ve kalıcı öğrenmeye yönelik Türkiye’nin en kapsamlı öğrenme merkezinin açılışına Marmara Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt’un yanı sıra Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er, Şube Müdürü İmdat Aybaba, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, AKP Darıca Eski İlçe Başkanı Hasan Soba, Kocaeli PTT Müdürü Adnan Sert, Halk Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Turan ile çok sayıda davetli katıldı.

21. Yüzyıl becerileri önemli konuma getirilmiştir

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bilge Okulları Genel Koordinatörü Türker Gedik, “Bilgi çağının kendine özgün koşulları, kritik düşünebilen, problem çözmede farklı yollar geliştirebilen nesillerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Öğrencilerin yeteneklerinin fark edilerek gerekli bilgi ve becerilere odaklanması, 21.yüzyıl becerilerini kazanılması daha önemli konuma getirilmiştir. Teknolojinin gelişmesi bilginin artışına paralel olarak tüm bireylerden 21.yüzyıl becerilerini istemektedir” dedi.

Geleceğin öğrenim merkezlerinin prototipidir

Marmara Bilge Okulları bünyesinde açılan inovatif ve hibrit öğrenim merkezinin informal bir yapı içerisinde olduğunu belirten Gedik, “Kısacası bir yüz yılı kat ettiğimiz eğitim öğretim süreci içinde okul, sınıf, sıra, sandalye, tahta, cetvel, kitap yedilemesi içinde esir tuttuğumuz çocuklarımızın özgürlüğe kaçış hareketinin startını verdiğimiz bir sembol merkezidir. Geleceğin öğrenim merkezlerinin de prototipidir. Biz Marmara Bilge Okulları olarak çocuklarımızı sınıf esaretinden kurtarıyor, onları özgür öğrenim ortamlarına taşıyoruz. Merkezi sınavlar bataklığına saplanıp doldur boşalt, ezberle unut sisteminde debelenen, zincir okul algısında yalnızca para ve kapital olan market okullara çeki düzen vermeden çocuklarımızı gelecek yıllara hazırlayamayız” şeklinde konuştu.

Projenin hayırlı olmasını diliyorum

Ardından söz alan Bilge Okulları Kurucusu İsmail Kurt, “200 yıl önce gerçekleşen sanayi devrimi ile örtüşen eğitim sistemimizin artık bugünkü teknolojiye cevap vermediğini hepimiz görüyoruz. 90’lı yıllarda okullarımızı bilgisayar sevdası ile donattık, dünya bankasından borç alarak laboratuarlarımızı kurduk ama artık hepsi çöp oldu. Fatih Projesi iyi niyetle başladı ama ne yazık ki sona erdi. Hayalleri olan, değerleri olan, evrensel değerlere sahip bir nesil yetiştirmeliyiz ama asla geçmişimizi unutmamalıyız. Bunun için bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek adına hayata geçirdiğimiz bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise “Bu inovasyon çağını yakalamak adına hazırlıklı olmalıyız. Önemli olan gelecek kuşakları hazırlamaktır. Bizim hedefimiz Türkiye genelinde ses getiren Kocaeli’de eğitimdeki yeni modeli inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edip, Darıca’da ve Kocaeli’deki tüm öğrencilerimizin bilgi seviyelerini üst seviyeye çıkartmak olacaktır. Bu vesileyle altyapı çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Biz artık okullarımızın donanımını, okullarımızın sayısını en hızlı şekilde hazırlayan bir ilçe konumundayız. Ben eğitim için yapılan her türlü çabaya ve gayrete büyük takdir gösteriyorum. Bugünkü bu çalışmayı da alkışlıyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Projeleri yakından incelediler

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve okul görevlileri, yeni açılan inovatif ve hibrit öğrenim merkezinin açılış kurdelesini birlikte kesti. Protokol üyeleri ve beraberindekiler, inovatif ve hibrit öğrenim merkezinde eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları projeleri yakından inceledi. Bünyesinde LEGO Education İnnovation Studio’yu bulunduran Bilge İnovatif Ve Hibrit Öğrenim Merkezin’de 2 Adet Kodlama Laboratuvarı ,2 Adet STEAM Laboratuvarı,2 Adet STEAM Laboratuvarı, MAKER Atölyesi,2Adet Robotik Uygulama Atölyesi ,FRC-FLL-JR.FLL Robotik Turnuva Alanı, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları bulunuyor.

Endüstri 4.0’a dayalı öğretim modeli

Açılışı gerçekleştirilen inovatif ve hibrit öğrenim merkezi ile endüstri 4.0’a dayalı öğretim modeli ile öğrenme süreçlerini uygulamalı ve kalıcı hale getirmek amaçlanıyor. Ayrıca İzmit, Darıca, Gebze ve Çayırova İlçelerinde bulunan Devlet ve Özel Okul Öğretmenlerine yönelik Workshoplar ve uygulamalı STEAM, MAKER, Kodlama ve robotik Eğitimleri de veriliyor. Bu sayede teknolojiyi kullanarak uygulama yapan öğrenciler ileride aynı teknoloji üreten bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Nuri AKÇAHARMAN