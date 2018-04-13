İzmitli yazardan en güzel hediye

Kocaeli’de doğup büyüyen, sonrasında atıldığı medya sektörü nedeniyle İstanbul’a yerleşen ve iyi bir Kocaelispor taraftarı olan, çevirmen, editör ve yazar Ege Görgünyıllarca gazete ve dergilerde yayınlanan futbol yazılarından oluşan “Takımdan Ayrı Düz Yazılar” kitabını geçtiğimiz günlerde Bölgesel Gelişim Ligi Şampiyonu olan Kocaelispor U-17 takımına ve altyapıdaki futbolculara gönderdi. Kitapların U-17 takımına dağıtımı esnasında, soyunma odamıza telefonla bağlanarak Yeşil Siyahlı futbolculara “İyi futbolcudan ziyade, iyi insan, iyi birey olmayı” öğütleyen Ege Görgün’ Kocaelispor Kulübü Alt Yapı Şubesi teşekkür etti. Erdem ÖVÜÇ