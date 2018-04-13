Bakan Özlü, yerli traktör fabrikasını açtı

Anadolu Grubu’nun otomotiv alanında yerli üretim odaklı çalışmaları traktörle hız kazandı. Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık ile kurduğu Anadolu Landini, dün Çayırova İlçesi Şekerpınar’da ki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı. Anadolu Landini’nin yerli traktör üretimi ile ilgili düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Çayırova İlçe Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Şevki Demirci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Argo Tractors S.p.A Başkanı Valerio Morra, Argo Tractors hissedarları Alberto Morra ve Simeone Morra, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak ve Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu katıldı.

KALİTELİ ÜRETİME DEVAM

Açılışta konuşma yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirtti. Özilhan “Anadolu Grubu’nun 68 yıllık deneyimini İtalyan ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi konusundaki 134 yıllık uzmanlığı ile birleştirerek Türkiye’de yatırım yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat ve istihdamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Anadolu Grubu’nun yerli üretime verdiği öneme dikkat çeken Özilhan; yerli dizel motor üretimi ile başlayan çalışmalarını Şekerpınar’da ki tesislerinde traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceklerini belirtti.

72 BİN 32 ADET TRAKTÖR

Yerli traktör üretiminin Anadolu Grubu’nun yeni yatırım stratejisi doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu belirten Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak; “Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de traktör pazarı her geçen yıl daha da büyüyor. Geçen sene 72 bin 32 adet traktör üretimi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Anadolu Grubu olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alan tarım alanında daha fazla büyümeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede hükümetimizin yerli üretimi destekleyen politikalarından aldığımız cesaretle yatırımlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Argo Tractors ile yaptığımız iş birliğini daha da ileriye taşıyarak yerli şanzıman üretimini de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Anadolu Landini olarak Argo Tractors portföyünde bulunan McCormick markalı traktörlerin Türkiye’de satışına başlayacağız.” dedi.

HEDEF YÜZDE YÜZE ÇIKARTMAK

Bora Koçak Landini Globe modelinin dünyada sadece Anadolu Landini’nin Kocaeli Şekerpınar’daki modern tesislerinde üretileceğini, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışı pazarlar için de üretim yaparak gerek istihdam gerekse ihracat gelirleriyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Koçak, “Traktör üretiminde bu sene sonuna kadar yüzde 42 seviyelerine ulaşacak olan yerlilik oranını, 2019 yılının sonunda yerli şanzıman üretiminin de devreye girmesiyle yüzde 85’e ve hatta sonrasında 2020’de daha da geliştirerek bazı modellerimizde yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece otomotiv yan sanayisi için de önemli bir kapasite fırsatı sunacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

YÜKSEK TALEP GÖRECEK

Argo Tractors S.p.A Başkanı Mr. Valerio Morra ise, Türkiye’nin tarım üretimi konusunda Avrupa’da 1. sırada yer aldığını ve bu yatırımın kendileri açısından stratejik bir önemi olduğunu söyledi. Türkiye’nin üretim bazlı yatırımlarında İtalya’dan sonra ikinci ülke olduğunu vurgulayan Morra, bu kararda 2012 yılından itibaren Anadolu Grubu ile sürdürdükleri başarılı çalışmaların da etkili olduğunu ifade etti. Morra; “50-75 beygir arası 3 silindire sahip 4 modelden oluşan Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Landini’nin Şekerpınar’da ki tesislerinde üretilecek. Türkiye toprak şartlarına özel tasarlanan modelin dünya pazarlarında da beğeni ile karşılanacağına ve yüksek talep göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

YÜZDE 40’I GLOBESE SERİSİ

Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu ise yaptığı konuşmada Landini Globe serisinin yüksek yerlilik oranı ile üretileceğini belirterek; “Ülkemizin iklim ve toprak koşullarına uygun olarak tasarlanan Globe serisi traktörler çiftçimizin performansı yüksek güçlü ve kaliteli traktörlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak. Bu yıl satışını hedeflediğimiz traktörlerin yaklaşık yüzde 40’ı Globe serisi olacak. Bu yılın sonuna kadar portföyümüzde yer alan diğer Landini serilerinden Rex, Powerfarm ve 5H’yi de yerlileştirme çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Ortağımız Argo Tractors’ün tarımdaki köklü geçmişi ve tecrübesi, çiftçilerimizin Landini traktörlerden yüksek memnuniyeti iddiamızı destekleyen en önemli unsurlar” diye konuştu.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin 10. Büyük şehri. İstanbul’dan sonra en fazla vergi ödeyen ikinci kent. Ülkeye çok büyük katkılar sunmakta. İlimizde traktör fabrikasının açılmasını çok büyük katkı sağlayacaktır. Tarımda uluslararası alanda rekabet etmek mümkün değil, gelişen teknolojiler kullanılarak önemli işler yapılıyor. Yeni traktörlere ve tarımsal araçlara ihtiyaç duyulacak. Bu araçların ihtiyacımızı karşılayacağına inancım tam. Bu yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

73 BİN TRAKTÖR ÜRETİLDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü şu ifadelere yer verdi: “Bir bakan olarak beni en çok mutlu eden programlar fabrika açılışıdır. Fabrika demek istihdam demektir. Her fabrika bizim için bir girişim ve bir nimettir. Fabrikanın ileri teknoloji ile donatılması bizim için önemlidir. Traktör alın teri ve ekmektir. Benim gibi çifti çocuğu için traktör berekettir. Ülkemiz bugün traktör üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizde 73 bin traktör üretildi ve bunlardan 14 bini ihraç edildi. Türk tarımı daha fazla sıçrama yapılır. Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar tarımsal faaliyetin hizmetindedir. KOSGEB tarıma yatırım yapmak isteyenlere kaynak sunuyor. Gıda ve tarım sektörlerini destekleyeceğiz. Türkiye’yi ekonomik baskı altına almaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye ekonomisini büyüdüğünü paylaşmak isterim. Bizim bakanlık olarak hedefimiz Türkiye’yi ileri sanayi ülkesi yapmaktır. Bunun için çalışıyoruz. Fabrikanın ülkemize hayır getirmesini diliyorum.”

Anadolu Landini Hakkında

Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş., 2017 yılında Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors firmalarının ortaklığı ile kuruldu. Anadolu Motor; Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, 50 yılı aşkın motor üretim ve pazarlama tecrübesiyle sektörün öncü firmalarındandır. Anadolu Motor, üretimini yaptığı Antor markalı motorların yanı sıra, üretim ve ithalatını gerçekleştirdiği çapa makineleri, motopomplar, benzinli ve dizel motorlu jeneratörleri kapsayan geniş ürün portföyünü Antrac markası ile sunarken Honda Güç Ürünleri, Honda Marine dıştan takma deniz motorları ve Lombardini dizel motorların da distribütörlüğünü sürdürmektedir.

Argo Group’a bağlı şirketlerden biri olan Argo Tractors, 134 yıllık traktör üretim deneyimine ve portföyündeki Landini, McCormick ve Valpadana markaları ile yıllık 22,000 birimi aşan traktör üretim kapasitesine sahiptir. Dünyanın tarım ekipmanları alanında en önemli oyuncularından biri olan Argo Tractors, İtalya’da yer alan toplam 5 tesisinde üretim yapmaktadır. ARGE ve mühendislik bölümleri şirket merkezinde bulunan Argo Tractors, yüksek performanslı ve sağlam traktör üretimi için fabrikalarını ileri teknoloji ve kalite kontrol sistemiyle donatmıştır. Argo Tractors, bugün 35- 310 beygir aralığındaki traktörleriyle açık araziden meyve bahçelerine ve bağcılığa kadar çok geniş bir yelpazede tarım sektörüne katkı sağlamaktadır.

2012 yılından bu yana Landini traktörlerin Türkiye distribütörlüğü Anadolu Motor tarafından yürütülürken, 2017’deki ortaklık anlaşmasına istinaden traktör satış ve üretim faaliyetleri Anadolu Landini şirketine devredildi.

Haber: Selin BECER