Outlet Center’da Ucuzluk Panayır’ı başladı

Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet merkezi Outlet Center İzmit’te, her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen Ucuzluk Panayırı kampanyasının 40’ncısı, 13 - 29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 29 Nisan akşamına kadar devam edecek olan 40’ncı Geleneksel Ucuzluk Panayırı kampanyasında dünyaca ünlü markalar yine inanılmaz panayır fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

SEZONUN SON FIRSATI

Bütün bir yıl müşterilerine, gerçek fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Outlet Center İzmit’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak Ucuzluk Panayırı süresince satışa sunuyor. Outlet fiyatından da uygun fiyatlar sunulan, Outlet Center İzmit’te geleneksel olarak her yıl tekrarlanan Ucuzluk Panayırı kampanyasında, mağazalarda ve üretici firmaların merkez depolarında bulunan satış hızı düşük ve sirkülâsyonu az olan ürünleri, mağaza önlerine çıkarılan çeşitli stant ve askılarda, outlet fiyatının da çok altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Ürünleri bir daha bu fiyatlarla satın alamayacağının bilincinde olan tüketici, Ucuzluk Panayırı kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Selin BECER