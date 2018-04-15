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Gültepe'de korku dolu gece!

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İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Abidin Aral Sokak adresinde bulunan İsmet Gazel’e ait kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek bütün evi sararken yan tarafındaki 3 katlı binaya da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev ve eve ait garajda bulunan bir otomobil de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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