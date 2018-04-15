Çöp fabrikasına piknikli eylem!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe’ye yapmayı planladığı Çöp Fabrikasını protesto etmek amacıyla Akademik Odalar Birliği ve Yerel Halk Platformu Umuttepe Ormanları Ayvazca mevkiinde piknik düzenledi. Yoğun katılımın gerçekleştiği piknik, öğle saatlerinde başladı. Piknik alanına gelen vatandaşlar ip atlayıp oyun oynarken, çevrede bulunan çöpleri de toplamayı ihmal etmedi. Etkinlikte ayrıca çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da, tesisin yeri ile ilgili konuşma yaparak seslerini duyurdu. Pikniğe gelenler ayrıca çöp fabrikasının buraya yapılmaması için orman bakanlığına dilekçe yazdı.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleştirilen protesto pikniğine Yerel Halk Platformu ve Akademik Odalar Birliği’nin yanı sıra CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, Kocaeli Avcılar Derneği üyeleri, Öğrenci Kolektifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PİKNİĞİN AMACI HALKI BİLİNÇLENDİRMEK

Piknikte basın mensuplarında açıklamalarda bulunan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, “Biz bugün eylemden ziyade pikniğe geldi. Pikniğimizin amacı Çöp Yakma Fabrikası hakkında halkımızı bilinçlendirmek. Belediyenin anlatımlarında burası kısa boylu çam ağaçlarının olduğu bir bölge. Biz buranın ormanlık alan olduğunu ileride su havzalarının bulunduğunu, Kocaeli Üniversitesi yerleşkesi var, hastane var ve şehir hastanesi de bu bölgeye yapılacak. Yani burada yaşam alanı var. Böyle bir yer Çöp Fabrikası için uygun değil. Biz bunun için bütün halkımızı buraya davet ettik ki bu fabrikanın nereye yapılmak istendiğini görsünler. Biz belediyeye başka yer gösterdik” dedi.

PİRAMİTİ TERSTEN UYGULUYORUZ

Açıklamasının devamında Ağdacı, “Verilen örnekler hep Avrupa’da şehrin içinde olduğu yönünde. Biz de şehrin içinde yapalım o zaman. Burada biz istimlak bedeli olarak para vermeyeceğiz ve ekonomik olarak fazla para harcamayacağız düşüncesi yaratılıyor. Buradan üretilecek enerjiyi satacaksın. Elektrik şebekesine bağlanman lazım bunlar ekonomik külfet değil mi? Örnek olarak gösterilen bütün tesisler gelişmiş ülkeler atıklarını kaynağında ayrıştırıyorlar. Atık yönetim sisteminde bir piramit var. Biz bu piramidi tersten uygulayıp direkt olarak bertaraf etmeye geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

BURASI İZMİT’İN AKCİĞERİ

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Burası İzmit’in akciğerine yaklaşık 204 bin metrekarelik bir tesis kurulmak isteniyor. Daha önce ÇED toplantısında halkın da tepkisiyle birlikte sıkıntıları, eksiklikleri dile getirmiştik. Bir tek nefes alanızım var bunu da bize bırakın demek için buradayız. Çocuklarımızın daha rahat nefes almaları gerek. Artık kanser ölüm oranlarını arttıracak projeler değil de azaltacak projeler üretilmeli. Buraya yapılacak tesis kente ciddi zararlar verecek. Burası şehir merkezine yakın, kenti boğacak bir alan. Kocaeli’ye, çocuklarımıza ihanettir” şeklinde konuştu.

GELİN HALK İÇİN BİRŞEYLER YAPALIM

Yurtdışına götürdükleri her adam burada ve karşı çıkıyor diyen Hürriyet, “Halka rağmen halk için hiçbir şey olmuyor. Yöneticilerin halkı dinlemesi gerekiyor. İşten anlamayan adamlar yaptık, oldu mantığından vazgeçmeli. Akıllarda bir sürü soru işareti var ve bunlara cevap vermiyorlar. Depolama alanı yapılmayacak dendi ÇED toplantısında yapılacağı söyleniyor. Depolama alanı için ayrı bir yer mi açılacak? Atıklar nasıl depolanacak? İZAYDAŞ benzeri bir çöp tesisi mi olacak? Bunlar net değil. Halktan gizlenen çok şey var. İzmit’in akciğerine hançer vurulmasın. Gelin hep birlikte halk için şeyler yapalım” açıklamalarında bulundu.

BUNLAR ORMAN DÜŞMANI

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bu fotoğrafı gösteren bölge halkına teşekkür ediyoruz. İzmit’te yalanlar silsilesi maalesef devam ediyor. Alanda ağaç yok dediler araziye çıktım ve bütün halk ağaçların olduğunu gördü. AKP zihniyeti bu ülkeyi uçuruma sürüklüyor.Bu arazide çöp fabrikası olmaz. Çöp fabrikasına karşı değiliz ama bundan daha uygun yüzlerce arazi var. Ormanlara tecavüz edilecek bunlar zaten orman düşmanı. Buradaki ormanlar İzmit’in havasını temizliyor. Olmayan ağaçları ne yapacağız, utanmıyor musunuz yalan söylemeye? Buraya çöp fabrikası yapmak insanlık suçudur bu tartışmaya kapalıdır” diye konuştu.

BİNLERCE HAYVANA ZARAR GELECEK

Kocaeli Avcılar Derneği üyelerinden Emre Özkan, “Bu alanda binlerce yaban hayvanları yaşıyor. Avcılar olarak bizler her yıl vergilerimizi düzenli bir şekilde veriyoruz. Yapılan hizmete karşı değiliz ama doğru alan burası değil. Buraya çöp fabrikası yapılırsa sadece ormana değil, binlerce hayvana da zarar gelecek. Yaban hayvanları yaşayacak bir orman bulamazsa yerleşim yerlerine inerler. Bıraksızlar bizi domuzlarımızla, tilkilerimizle özgürce ormanda yaşayalım” dedi. Derince Geredeliköyü mahalle muhtarı İbrahim Özkul ise, “Yetkililer kesinlikle bizi düşünmüyor. Biz bu bölgede tarımcılık yapıyoruz. Buraya yapılacak Çöp Fabrikası bizi ekmeğimizden eder. Bölge halkı olarak ezik durumdayız biz şuan” dedi.Selin BECER