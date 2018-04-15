Osman Kuyu, kızını evlendirdi

Kentimizin tanınmış simalarından Kocaeli Et Pazarı’nın sahibi Osman Kuyu ile Sebahat Kuyu çiftinin kızları İç Mimar Tuğçe Kuyu ve Güvenal Çantanın sahibi İlhan Cambaz ile Hatice Cambaz çiftinin oğulları Güvenal Çanta sahiplerinden Ömer Cambaz, Seka Sahil Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğün töreni ile hayatını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan güzel çift İzmit’te ikamet edecek.

BOL ŞAHİTLİ NİKAH

Güzel çiftin nikahlarını Fikri Sever kıyarken şahitliklerini ise AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkani Faruk Mamik, Cem Kuyu, Murat Cansoy, Muhammet Mamik, Ugur Görkem Çiçek, Muhammet Kurtuluş yaptı. Ahmet HAZER