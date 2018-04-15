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Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları

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Kocaelispor İsmetpaşa Stadyumu'nda Kılıcabölükspor'u ağırladı.

İşte maçtan en dikkat çeken kareler...

Fotoğraflar: Erdem ÖVÜÇ

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Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları mask
Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları
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