Kocaelispor-Kızılcabölük maçının dikkat çeken anları

Twitle Paylaş Yorumla Kocaelispor İsmetpaşa Stadyumu'nda Kılıcabölükspor'u ağırladı. İşte maçtan en dikkat çeken kareler... Fotoğraflar: Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz