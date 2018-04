Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu

TOSFED tarafından 15 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 2.’si gerçekleştirilen “Şampiyonlar Şampiyonu” yarışları Kocaeli Körfez Pisti’nde gerçekleşti. Toplamda 49 yarışmacının mücadele ettiği şampiyona 2 gün sürdü. Yarı finallerin ardından final yarışı günün sonunda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, Türkiye’nin usta pilotlarından Serdar Bostancı, İskender Atakan’ın ve çok sayıda yarış severin katılımı ile gerçekleşti.

Şampiyon belli oldu

Şampiyonanın ikinci gününde çeyrek final, yarı final ve final yarışları yapıldı. Çeyrek finalde mücadele eden 16 yarışçıdan Can Tolon, Burak Çukurova, Murat Bostancı, Ali Türkkan yarı finale yükseldi. Kıyasıya yarışların yaşandığı yarı finallerin ardından Can Tolon ve Ali Türkan finalde karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen final yarışında Can Tolon yarışı birinci olarak tamamlayarak Şampiyonlar Şampiyonu oldu. Şampiyonanın birincisi Can Tolon, kupasını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’dan aldı. Şampiyonada 2. olan Ali Türkan ve çeyrek finalde mücadele eden pilotlara plaket verildi.

Tolon: “Çocukluktan beri hayalimdi”

Ödül töreninin ardından İhlas haber Ajansı’na konuşan Can Tolon, “Çok heyecanlıyım ve açıkçası çok heyecanlı bir şampiyonaydı. Bundan 17 sene önce yapılmıştı ve abim kazanmıştı. Benim de çocukluktan beri hayalim Şampiyonlar Şampiyonu olmaktı. Geçen sene TOSFED bu organizasyonları tekrardan başlattı. Geçen yıl finale kalmıştım ama genç bir arkadaşımız kazandı. Onu Avrupa’ya gönderdiler, çok da güzel başarılar aldı bizim için. Bu sene bana nasip oldu. Federasyona ayrıca teşekkür ediyorum. Yarışçılara adil bir ortam sağlayıp, yarıştırdılar. Güzeldi çok mutluyum. Seneye tekrar görüşmek üzere” dedi.

Eren Üçlertoprağı: “Kazanan TOSFED’in en hızlı pilotu olacak”

Kıyasıya geçen şampiyonayı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyleyen TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı, “15 yıl aradan sonra ikinci kez Şampiyonlar Şampiyonasını düzenliyoruz. Geçen sene bunu İzmir’de düzenlemiştik. Yine kendi kategorilerinde şampiyon olan bütün yarışmacılarımızı buraya çağırıp, eleme usulü ile bir yarış düzenledik. Organizasyon gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bunu kazanan TOSFED’in bu yılki en hızlı pilotu olacak. Yine geçmişten şampiyon pilotlarımız Cem Akkoy, İskender Atakan ve Serdar Bostancı gibi pilotlarımız bu hafta sonu gösteri amaçlı arabalarına binmiş oldular. Çok güzel bir organizasyon oldu. İnsanlar mutlu” diye konuştu.

Serdar Bostancı: “Spora çağ atlattılar”

Şampiyonlar Şampiyonası’nın tekrardan başlamasının motor yarışlarına can kazandırdığını söyleyen usta pilot Serdar Bostancı, “Şampiyonlar Şampiyonası’nın tekrara Türkiye’de yapılıyor olması gerçekten çok güzel. Ben şahsen çok mutlu oldum. Eski yıllarda yapılan bir organizasyondu. Yeni federasyon başkanımız Serkan Yazıcı sporun içinden geldiği için bunun önemini çok iyi anladı ve geçen seneden itibaren tekrar yapılmaya başladı. Geçen seneki organizasyonda güzeldi. Bu seneki daha güzel oldu. Eminim ki gelecek senelerde daha güzel olacak. Ben de 1996 senesinde Şampiyonlar Şampiyonluğunu kazanmıştım. Arkamda görmüş olduğunuz arabada benim o zaman şampiyon olduğum araba. Üstümdeki tulumda yine şampiyon olduğum tulum. Buradan federasyonumuza ve Serkan Yazıcı’ya teşekkür etmek istiyorum. Spora çağ atlattılar. Bu tip organizasyonlar Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir ayağının Türkiye’ye dönüyor olmasının bizim motor sporlarımızı özlediğimi yere geldiğinin göstergesidir” şekline konuştu.