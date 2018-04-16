Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti!

Kaza, İstanbul Kartal E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Murat Polat yönetimindeki 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9630 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Polat ve aynı otomobilin içinde bulunan Gülperi Polat, Esengül Kaya (45) ve Eren Kaya (25) hayatını kaybetti. Gülbeyaz Polat isimli kadın ise yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan ve hamile olduğu öğrenilen yaralı Gülbeyaz Polat hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 4 kişinin ise araçta sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri hayatını kaybedenleri otomobilden çıkartmak için uzun süre çaba sarf etti. Otomobilden çıkartılan cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Kazayı soruşturan polis ekipleri, otobüs şoförü Allaeddin G.'yi gözaltına alındı.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden Esengül Kaya ile oğlu Eren Kaya'nın Körfez İlimtepe Mahallesi'nde oturdukları öğrenilirken, otomobil sürücüsü Murat Polat'ın ise Yarımca'da İkamet ettikleri öğrenildi. Eren Kaya'nın bir dönem Kocaelispor'un alt yapısında oynadığı ve koyu bir Kocaelispor taraftarı olduğu ortaya çıktı. Kazada yaşamlarını yitiren 4 kişinin yapılacak otopsinin ardından cenazelerinin Körfez'e getirileceği öğrenildi.

KÖRFEZ'DE VE ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Murat Polat ile Gülperi Polat'ın cenazelerinin Erzurum'da, Eren Kaya ile Esengül Kaya'nın cenazelerinin ise yarın (Salı) Körfez İlimtepe Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan Eren Kaya'nın Nijerya'da özel bir şirkette çalışan babasının cenaze için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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