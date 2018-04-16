Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!

Karamürsel Kayacık Mahallesi 214. Caddesi üzerinde, M. A. (17) idaresindeki 41 JC 208 plakalı motosiklet ile A. T.’nin (61) yönetimindeki 06 DK 4815 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M. A. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y. T. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralı M. A. ve Y. T. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil yardımda yapılan M. A.’nın tedavilerin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaralıların, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta okuyan öğrenciler olduğu öğrenildi. Öğrencilerin öğlen yemeği için evlerine gittiği belirtilirken, kazayı duyan okul müdürü Zeki Bayram, kaza yerine gelerek öğrencilerinin ellerini tutarken gözyaşlarını tutamadı. Bayram, öğrencilerini teskin etmek için hastaneye gidene kadar onlarla tek, tek konuşarak ellerini tuttu. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.