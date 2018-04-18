Biz İzmitiz grubu, mest etti

Sosyal paylaşım sitesinde Hüseyin Erol’un öncülüğün kurulan ve kısa sürede binlerce üyeye ulaşan Biz İzmitiz grubu ilk müzikal etkinliğini Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Biz İzmitiz Türk Müziği Topluluğu ismiyle 34 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden değerli sanat müzikleriyle konsere katılan sanatseverler adeta mest oldu. 4 aylık bir çalışmanın sonucu sahnelenen ve 24 parçanın yer aldığı konserin şefliğini ise Esen Danyer üstlendi.

İLK KONSER İLK HEYECAN

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde 70’li 80’li yılların sanat müzikleri hem solo hem koro olarak seslendirildi. Şef Esen Danyer’in yönetimindeki konsere yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı konser yaklaşık 3 saat sürdü. Müzikal çalışmalarının titizlikle sürdüren Biz İzmitiz gurubu üyeleri ilk konserlerinde başarılı bir performans sergileyerek, konser sonunda ayakta alkışlandı. 34 kişiden oluşan Biz İzmitiz Türk Müziği Topluluğu ikinci konserini ise 13 Mayıs’ta Kertil Şenlikleri kapsamında gerçekleştirecek. Ahmet HAZER