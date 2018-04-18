Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 12:22 TSİ

Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı

mask

Kocaelili iş adamı, AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesi olan, 203 yatak kapasiteli Özel Atakent Hastanesi’ni satın aldı. 2008 yılında kurulan, 2017 yılında 4 katlı ve toplamda 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni binasına taşınan Özel Atakent Hastanesi, son teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor.

320 KİŞİ ÇALIŞIYOR

43 yataklı yoğun bakım ünitesi, 5 adet donanımlı ameliyathanesi ve bünyesindeki Nükleer Tıp Ünitesi ile dikkat çeken Özel Atakent Hastanesi’ne ait olarak 150 araçlık otopark da bulunuyor. Yalova bölgesindeki en büyük özel hastane olarak bilinen Özel Atakent’te 27 uzman hekimin yanı sıra 106 sağlık çalışanı ve toplamda 320 personelin istihdam edildiği açıklandı.

10 NİSAN’DA DEVREDİLDİ

Öte yandan hastanenin geride kalan 10 Nisan’da AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt tarafından satın alındığı ve kurumun Akkurt Grup bünyesinde faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Kasın Erben - hayırlı olsun başarılar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 15:24
02

Nurettin Güney - Hayırlı ve Uğurlu Olsun.

Yanıtla . 1Beğen 18 Nisan 12:37
01

Nurettin Güney - Kemalettin Akkurt abimize yeni hastahanemiz hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum.

Yanıtla . 1Beğen 18 Nisan 12:36
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı mask
Akkurt, Yalova’nın en büyük özel hastanesini satın aldı
Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı mask
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı! mask
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
GİRİŞ YAP KAYIT OL