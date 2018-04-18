Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Olay, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin, 5 yıllık dini nikahlı eşi Duran G. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında tabancısını çıkartan Duran G., Serpil Ertekin’e oğlunun gözü önünde defalarca ateş etti. İki kurşunun isabet ettiği Ertekin oğlunun gözleri önünde yere yığılarak hayatını kaybetti. Duran G. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Olay yeri incelemelerinin ardından Serpil Ertekin’in cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.
Gözyaşları içinde toprağa verildi
Otopsi incelemesinin ardından Ertekin’in cenazesi, babasının köyü olan İzmit ilçesine bağlı Zeytinburnu Mahallesi’ne getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından cami avlusuna getirilen tabuta sarılan oğlu, gözleri önünde öldürülen annesi için gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından sevdiklerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Serpil Ertekin, Zeytinburnu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yakınları tepki gösterdi
Yaşanan olaya tepki gösteren Serpil Ertekin’in yakınları, Duran G.’nin psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce de Serpil Ertekin’e şiddet uyguladığını iddia etti. Ertekin’in yaşanan olaylar sonucunda Duran G.’den kurtulmak istediğini ifade eden, Duran G.’nin daha önceden farklı suçlardan tutuklama kararının olduğunu iddia etti.
“Konuştuğumuzda sesi gayet normal geliyordu”
Kızının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Serpil Ertekin’in babası Ali Ertekin, “Aralarında bir tartışma olmuş herhalde tahmin ettiğimiz kadarı ile. Yarım saat önce konuşmuştum kendisiyle. Anneleri birkaç sene önce ölmüştü zaten. Görüşüyorduk öyle. Konuştuğumuzda sesi gayet normal geliyordu. Bir şeyler anlattı, ‘Öyle oldu, böyle oldu’ diye. Telefonun hoparlörünü de açtık konuştuk. Hiçbir problemi yoktu” dedi.
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Yorumlar
(2 )
emre meşe - 5 yıldır aklı nerdeymiş resmi nikah kıymak için
Alp Türk - Resmi nikah olsaydı ölmeyecek miydi burdaki mesele bu mu şimdi ?
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