Akşener, göz yaşlarını tutamadı

Geçtiğimiz yıl vefat eden Kocaeli Aydınlar Ocağı kurucusu Nihat Gürer’in vefatının 1. Yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli Aydınlar Ocağı öncülüğünde Gürer’in kardeşi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Nihat Gürer’i anma toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı ve Gürer’in kardeşi Meral Akşener’in yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Lütfü Türkkan, Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti MDK üyesi ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, ünlü oyuncu Mehmet Aslan, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, ilçe başkanları, partililer ve Nihat Gürer’in yakınları katılım gösterdi.

ANMA DEĞİL, VEFA GECESİ YAPMAK İSTERDİK

Anma programında ilk olarak konuşan Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı ve İYİ Parti MDK üyesi Ruhittin Sönmez, “Bu program aslında Nihat Gürer’e vefa gecesi olacaktı. Fakat kendisi genç yaşta aramızdan ayrıldı. Geçen sene bu zamanlarda ona vefa gecesi yapmak istiyorduk. Hastalığı olması dolayısıyla iyileşince yaparız diye düşünmüştük. Fakat kendisinin ömrü yetmedi. Nihat Gürer için daha büyük bir salonda anma programı gerçekleştirmek isterdik. Fakat Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Sabancı Kültür Merkezi ve Kocaeli Ticaret Odası için yaptığımız başvuralar olumlu cevap vermediler” ifadelerinde bulundu. Ruhittin Sönmez konuşmalarının devamında ise Nihat Gürer’in yaşamını anlattı.

AKŞENER GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sönmez’in konuşmasının ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şuanda bu salonda sadece Nihat Gürer’in kız kardeşi Meral Akşener olarak burada bulunuyorum. Gürer ailesinin yaş büyüğü olarak karşınızdayım. Kalbimin bütün gücüyle herkese hoşgeldiniz diyorum. Allah sizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Esas mesele ağabeyim sizi bizlere sevdirdi. Burada bulunan çoğu kişinin isimlerini ilk ağabeyim Nihat Gürer’den duydum. Ben ağabeyim sayesinde sizlerle tanıştım. Ağabeyim özel bir insandı. Onun kız kardeşi olmaktan gurur duyuyorum. Ben ağabeyim olmadan bu dünyayı yakarım derdim. Fakat ben şuan ağabeyim olmadan karşınızdayım” ifadelerinde bulundu. Konuşmasının bu bölümünde göz yaşlarına hakim olamayan Akşener ağabeyiyle yaşadıkları anılardan bahsetti.

ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN

Konuşmalarına devam eden Meral Akşener, “Cenazeler önemlidir. Ben hep cenazelere gitmeye çalışırım. Ağabeyimin de cenazesi kalabalıktı. Bizlerin yalnız olmadığını hissettirdiniz. Ben ailem adına hepinize teşekkür ediyorum. Allah ağabeyimin mekanını cennet etsin. Allah bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet etsin” diyerek sözlerine son verdi. Ahmet HAZER