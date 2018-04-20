Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 10.’sunu düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir çocukların gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Saat Kulesi’nden başlayıp Büyükşehir Hizmet Binası’nın önüne kadar geleneksel kıyafetleriyle Kocaelilileri selamlayan 41 ülkeden yaklaşık 1000 çocuk, Dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Geleneksel kıyafetleri ile kortej yürüyüşünü gerçekleştiren dünya çocukları renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar ilgiyle takip etti

Renk, ırk, dil ayrımının olmadığı birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı kortej yürüyüşünde, 41 ülke çocukları geleneksel danslarıyla Kocaelilileri selamladı. Dünya çocuklarının kortejini kent merkezinde vatandaşların ilgiyle takip etti. Vatandaşlar 21 ülkenin çocuklarına alkışlarla eşlik ederken cep telefonlarıyla bu ölümsüz anı kaydetmeyi ihmal etmedi.

Başkan Karaosmanoğlu karşıladı

Çocukları Büyükşehir Belediyesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve Büyükşehir personeli karşıladı. Başkan Karaosmanoğlu çocukların arasına girerek onlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

“23 Nisan sevincimizdir””

Kortej sonunda 41 ülkeden gelen misafirlerine seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ne ve Türkiye’ye hoş geldiniz. Kocaeli’ye hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. 1’inci Dünya Savaşı’nda büyük acılar yaşadık. Şehit düşen çocuklarımız vardı. Savaştan çıktığımızda yaralıydık. Binlerce çocuğumuz öksüz ve yetim kalmıştı. 23 Nisan, hüzünden çıkarttığımız sevinçtir. Yeniden başlamanın, verdiği neşedir. O gün, dünyada hiçbir çocuk kimsesiz kalmasın diye yemin ettik. Ettiğimiz bu yemini, her 23 Nisan’da dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

“Sizler sevincimize ortak oldunuz”

23 Nisanı, ülkemizin dört bir köşesinde sevinçle kutlandığını kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, ”Bu özel gün, dünyanın bütün çocuklarına, ülkemizin kurucusu Atatürk tarafından armağan edildi. Sizler, dünyanın 41 ülkesinden geldiniz. Sevincimize ortak oldunuz. Kocaeli’de bir hafta misafirimiz olacaksınız. 23 Nisan’ı birlikte kutlayacak, Sizin için hazırladığımız Eğitim ve Eğlence Fuarımızda çok eğleneceksiniz. Çok şey öğrenecek, ülkenize sevgiyle, güzel hatıralarla döneceksiniz. Bizim çok önemli bir geleneğimiz var. Sevdiğimiz insanları, evlerimizde misafir ederiz. Sizleri de Kocaeli’de yaşayan ailelerimiz misafir edecek. Türk Misafirperverliğini çok yakinen göreceksiniz” diye konuştu.

Festival kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlenecek

Öte yandan 20 Nisan Cuma günü misafir gruplar Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ni gezecek. Dünya çocukları ardından Darıca Hayvanat Bahçesi ile Uzuntarla’daki Doğal Yaşam Alanı ve Çocuk Hayvanat Bahçesi’nde eğlenceli zamanlar geçirecek. Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın etkinlik bölümü, 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Uluslararası Fuar Merkezi’nde başlayacak. Açılışta geçmişte dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına damga vuran, rekorları hala kırılamayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu anılacak. Protokol konuşmalarının ardından dünya çocuklarının yöresel oyunlarını sergileyeceği gala programına geçilecek.

Anadolu Ateşi Kıvılcım coşturacak

Anadolu Ateşi Kıvılcım gösteri grubu, 21 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de sahne alacak. Türkiye’nin dört bir köşesinden derledikleri yöresel oyunlardan örnekler sergileyecek olan Anadolu Ateşi Kıvılcım, fuara katılan 7’den 70’e herkesi coşturacak. Yine her yıl geleneksel hale gelen festival pikniği, 22 Nisan Pazar günü saat 11.00’de önceki yıllarda olduğu gibi Sekapark’ta yapılacak.