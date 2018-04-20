Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

4’lü final maçları Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası’nda oynanacak. Yarı final eşleşmeleri, Dün akşam kura çekiminde belirlenecekti. Kızlarımızın rakipleri 7 Eylül Gençlik Spor, Aksaray Hasandağı Spor ve Dicle Aslan Spor olacak. 4 takım arasında zirvede yer alacak olan takım Türkiye Kadınlar 3. Ligi şampiyonu olacak. Kızlarımızı zorlayacak takımların başında Aksaray temsilcisi geliyor.

AKIN DİLAVER İDDİALI

Kulüp Başkanı Akın Dilaver açıklamasında, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti ve “Kimse merak etmesin. Bu takımı en iyi seviyelerde mücadele etmesi için elimden geleni yapacağım. Kocaeli’de şampiyonlar ligi heyecanı yaşanacak. 2. Lig’e çıktık, ama bunu şampiyonluk ile taçlandırmak istiyoruz” dedi. Milli sporculardan Sümeyra Kıvanç “Seviyemizin burası olmadığını biliyoruz. Ankara’dan şampiyon döneceğiz ancak bu bizi kesmez. Kadın futbolunda Kocaeli, 1. Lig’de mutlaka olmalıdır” şeklinde konuştu.

ECE TEKMEN: ARTIK YETER!

Başarılı stoperLeyla İlter “Hasan Alemdar hocamız varken sorun olmaz. O bizim babamız gibi. O’nun direktifleri ile futbol kariyerime yön vereceğim. 2. Lig’e çıktığımız için mutluyum. Ankara’da da başarılı olup Kocaeli’ye bir şampiyonluk daha getireceğimize inanıyorum” ifadesine yer verdi. U-17 Milli Takım Kaptanı olan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ece Tekmen “Kadın futboluna yeterli ilgi ve destek verilmemesine rağmen yıllardır çok iyi işlere imza atıyoruz. Artık yeter, birileri bizi görsün!” açıklamasını yaptı.

HASAN ALEMDAR: KAÇINCI OLACAK BİLMİYORUM

Kocaeli’nin iftihar ettiği “Bay Şampiyon” olarak nam salan Teknik Direktör Hasan Alemdar ise gazetemize şu şekilde konuştu: Ankara’ya şampiyon olmak için gidiyoruz. Bunu başarırsak kaçıncı şampiyonluğumuzun olacağını inanın bilmiyorum. Defalarca üst lige çıktık ancak bir şekilde işimiz yaver gitmedi. Bu işten çok sıkılmaya başladık.

BU KULÜP BAŞARACAK

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile başarıda istikrarı da yakalayacağız. Alt yapıdan da yeni yetenekli sporcularımız geliyor. Son olarak Gebze’deki taramadan iki arkadaşımızı daha aramıza kattık. Ufuk Öğütveren hocamızın da dediği gibi “1 üçüncü lig futbolcusunun aldığı paranın yarısı ile biz 1. Lig’e kadar çıkabiliriz. Umarım bu sezon sonunda 1. Lig’e çıkmış bir Kocaeli Bayan Futbol Kulübü oluruz. Erdem ÖVÜÇ

KAFİLE TANITIMI

AKIN DİLAVER - BAŞKAN

HASAN ALEMDAR – TEKNİK DİREKTÖR

ÖZGE ARSLAN – ANTRENÖR

SİNEM ŞİRİN - ANTRENÖR

1 – SUDENUR YOLCU – 2003 – KALECİ

2 – SEDA BAYRAM – 1997 – KALECİ

3 – SARE ÖZTÜRK –2000 – STOPER

4 – SUDE YAVUZ – 2002 – STOPER

5 – SEVDE YAVUZ – 2002 – STOPER

6 – LEYLA İLTER – 2002 – SAĞ BEK

7 – DAMLA YILDIZ – 2003 – SOL BEK

8 – KÜBRA YAVUZ – 1997 – ORTA SAHA

9 – MEDİNE ERKAN – 1995 – ORTA SAHA

10 – MELİSA GÜLEÇ – 2003 – ORTA SAHA

11 – SÜMEYRA KIVANÇ – 1999 – ORTA SAHA

12 – MERVE ŞIKKİBAR – 1994 – ORTA SAHA

13 – ECE TEKMEN – 2002 – FORVET

14 – KÜBRA DENİZ – 2003 – FORVET

15 – SILA GÜNER – 2003 – ORTA SAHA