ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu İzmitli Mimar Selin Hazer, Serimer Mimarlık, Sezer Mimarlık, FE Mimarlık ve Bora Yılmaz Mimarlık ofisinde tecrübe sahibi olduktan sonra genç yaşında girişimcilik ruhu göstererek İzmit’te kendi ofisini açtı. İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi No 139 adresinde yer alan ve 200 metre kare bir alana sahip ProjeS Mimarlık ofisinin açılış töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. ProjeS Mimarlık Ofisinin açılış törenine, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, babası Selim Hazer, annesi Firdes Hazer, kardeşleri Ahmet Hazer, Seval Hazer ve yakınları katıldı.

Doğan: “Mimarlığa önem ver bir belediye başkanıyım”

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Ben mimarlığa önem ver bir belediye başkanıyım. Mimarlık oldukça önemli bir meslektir. Mimarlık ofisimiz hayırlı uğurlu olsun. Sizlere bol kazançlar diliyorum. Allah muvaffakiyetler versin, yolunuz açık olsun” dedi. Selin HAZER, 1992 Kocaeli. doğumludur ve halen bekardır. Lise öğrenimini 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde 3.lükle bitirmiştir. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümünü kazanmıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli mimari ve tasarım projelerinde yer almış, stajlarını başarıyla tamamlamıştır. Temel tasarım eğitimiyle başlayarak kapsül tasarımından konut tasarımına kültür merkezi tasarımından otel tasarımlarına kadar birçok projeyi tasarlamıştır. Şantiye stajından inşaat yapım aşamalarına katkıda bulunmuştur. Seferihisarda katıldığı Ölçme ve Röleve stajında tarihi yapıların restorasyonuna ve korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Ofis stajını Kocaeli’de bulunan Mimar Seyhan Serimer’in mimarlık ofisinde yapmıştır. İzmir’deki öğrenim hayatına devam ederken çeşitli ofislerdeki çalışmalara katılmıştır. Yaklaşık 1.5 yıldır İzmit Merkezde mimari ofislerde aktif olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Serimer Mimarlık, Sezer Mimarlık , FE Architects, Bora Yılmaz Mühendislik ve kentsel dönüşümde inşaat firmalarına katkıda bulunmuştur. Nuri AKÇAHARMAN