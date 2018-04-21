41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti

10. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali 21-23 Nisan tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde 41 ülkeden 1000 çocuğunda katılımıyla gerçekleştiriliyor. Programa Fikri Işık’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP Milletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Naim Süleymanoğlu’nun abisi Muharrem Süleymanoğlu, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Efsane Halterci Hamza Mutlu ve davetliler katılım sağladı.

GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAKSINIZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çocuklarımızı çok seviyoruz, onlar bizim istikbalimiz. Onlar yarının büyükleri. Pek yakın zamanda bunlar görevi devralacaklar. Onlar bizim yaptığımızdan daha güzel festivalleri, şehirleri yapacaklar. Atatürk’ün dediği gibi Muasır Medeniyetler Seviyesi’ne gelmiş bir ülkenin mühendisleri olacaklar. Onlar bizim enerji kaynağımız. Sizleri seviyoruz. 41 Ülkeden güzel Kocaeli’mize gelen sevgili yavrular ve velileri, öğretmenleri bizden ülkenize kucak dolusu selam götürün. Burada çok güzel günler yaşayacaksınız. Bu şenliğimizin bütün dünyaya yayılmasını sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

EGEMENLİK MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMAKLA OLUR

Karaosmanoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Siz çocuklar sizden sonraki çocuklara çok daha barış dolu bir dünyayı bırakacaksınız. Artık dünyamız kardeşlikle, herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir yer olması için gayret göstereceksiniz. Büyükşehir belediyemize bu anlamlı günde çok çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor ve bayramınız kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Milli İradeye sahip çıkmakla olur. Sizler milli iradeye sahip çıkacaksınız. Ulusal Kurtuluş günümüze sahip çıkacak ve çok daha güzel bir Türkiye ve Dünya’yı inşa edeceksiniz” diye belirtti.

SÜLEYMANOĞLU UNUTULMADI

Dünya çocukları için festival kapsamında 21-23 Nisan tarihlerinde 30 bin m2 kapalı alana sahip Uluslararası Fuar Merkezi’nde Türkiye’de örneği olmayan bir fuar düzenlendi ‘’Spor ve Çocuk Oyunları’’ temalı Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda çocuklarımız eğlenceye ve maceraya doyacak. Bu yıl açılış programında kısa süre önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonumuz cep herkülü Naim Süleymanoğlu anıldı. 17-18 Nisan tarihlerinde ilimize gelen 41 ülkeden 1000 çocuk için her yıl olduğu gibi yine Kocaeli’de bir araya geldi.

HALİL MUTLU KATILDI

Açılışta; geçmişte dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına damga vuran, rekorları hala kırılamayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden cep herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu anıldı. Anma programına Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle aynı dönemde Türk halterini başarıdan başarıya sürükleyen, dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu da katıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve spor branşlarının bir arada olduğu sporcu çocukların birlikte sergilediği ‘’Oyundan Spora’’ koreografisi açılışa renk kattı. Ahmet HAZER