Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği

Toyota Kaya Plaza’da 14. Geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini bu yıl yine büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Toyota Kaya Plaza önüne kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince gün boyunca eğlendi. Toyota Plaza Kocaeli Kaya yetkilileri, tüm çocuklara ve ailelerine geleneksel hale gelen etkinliklerine katıldıkları için teşekkür ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelen çocuklar yüz boyama, resim çalışmaları ve farklı şişme oyun parkurları, atölye etkinlikleri, mini disco ile gönüllerince bir gün geçirdi. Nuri AKÇAHARMAN