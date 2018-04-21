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Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu

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Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusuKocaeli’ninilk Montessori eğitimi veren Nar Montessori Anaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Kentimizin ilk Montessori eğitimi veren ve Seda Saroğlu Taşer, Selin Aydın ve Neslihan Altınsoy’un kurucusu olduğu Nar Montessori Anaokulunda 23 Nisan etkinliği düzenlendi. 5 yıldır her sene düzenlenen ve geleneksel hale gelen 23 Nisan etkinliklerine bu yıl ilk defa öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı. İzmit Bağçeşme Orhan Mahallesi Şeref Sokak adresindeki binalarında kreş, ayrıcalıklı eğitim ve butik bir anaokulu olarak hizmet vermekte olan Nar Montessori Anaokulunda Şebnem Öztürk organizasyonu tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik oyun parkurları ile oyun ve resim atölyesi kuruldu. Palyaçolar eşliğinde eğlenen öğrenciler görsel şovlarla gün boyu gönüllerince eğlendi. 23 Nisan etkinliklerine katılan öğrenci ve velilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nuri AKÇAHARMAN

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