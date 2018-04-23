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Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, bürokratlar ve öğrenciler katılırken törene Valilik, belediye başkanları ve kent protokolü katılım göstermedi. Ahmet HAZER

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