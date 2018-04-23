CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni

CHP İl Başkanlığı her milli bayramda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Atatürk Anıtı’ndan alternatif tören gerçekleştirdi. Törene dün ittifak anlaşması sağlayan İYİ Parti İl Başkanlığı’da destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sade töreninin ardından gerçekleşen alternatif törene CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı İl Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Biz İzmitiz Gurubu Başkanı Hüseyin Erol, çok sayıda STK temsilcisi ve partililer katılım gösterdi.

ÇELENK BIRAKTILAR

Törende CHP İl Başkanlığı, İYİ Parti İl Başkanlığı, DSP, Vatan Partisi, ÇYDD, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kocaeli Tabipler Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim İş, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

BİR VE BERABER OLACAĞIZ

Törende konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Öyle bir zaman oldu ki bayramlarımızı kutlanamaz hale geldi. Buna artık son diyoruz. Hiç kimse laik üzeni elimizden alamayacak. Bu bayramlar Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık armağanıdır. Burası yeri değil ama önümüzdeki 24 Haziran’da birliğimizi beraberliğimizi istemeyenlere karşı, parlamenter sistemi istemeyenlere karşı OHAL’in sopasıyla seçime girenlere karşı bir ve beraber olacağız” dedi. Ahmet HAZER