23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı

İnterteks Fuar Alanı’nda gerçekleşen kutlama programına Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve öğrenciler katılım gösterdi.

ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARI VE TORUNLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “ “TBMM’nin 98. Yıl dönümü açılış törenine hoş geldiniz. Hepinize kutlu olsun. 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal önderliğinde çok önemli rol oynamıştır. Ülkemizi ve milletimizi cumhuriyete ve demokrasiye götüren yolda milli iradeye sahip çıkmak adına son derece önemlidir. Türk milleti bu süreçte yeni bir devlet kurdu. Bu devlet tam bağımsız bir devlettir. Hepimizin büyük coşku ile kutladığımız bu bayramın çocuklara hediye edilmesi büyük önem taşımaktadır. Sevgili çocuklar hoşgörünün temeli atıldığı bugünde sizler dünyada önemli bir rol oynayacaksınız. Sizler Fatih Sultan Mehmet’in Yavuz Sultan Selim’in Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları ve torunları olduğunuzu unutmayız. Sizler bu çerçevede her türlü donanıma sahip olmanız gerekir. Bu güzel bayramda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle bir kez daha anıyorum” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Bilge Şehir Kocaeli karikatür yarışmasının konusu çocuk ve dijital bağımlılıktı. Çocuklar ve dijital bağımlılık temasında 56 ülkeden 581 yarışmacı 1368 eser başvuru yaptı. Birincilik ödülünü Romanya’dan Doru Axınte alırken, ikincilik ödülünü Türkiye’den Orhan Öztürk, üçüncülük ödülünü Endonezya’dan Jilet Kustano aldı. Başarı ödülleri ise Rabia Türkkölesi, Hasan Arda Türkal, M. Melih Kazancı, Beyza İrem Arslan ve Gülçin Çalışan aldı. Ahmet HAZER