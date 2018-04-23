İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı

Kemalpaşa Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan 3facepub İzmit Barlar Sokağı’na yeni bir soluk getirdi. Daha çok genç bir kesime hizmet vermek için hizmete giren 3facepub, dar bir alana sıkışan barlar sokağının yeni yüzü olmaya aday. Klasikleşen İzmit Kültürünün dışına çıkmayı vaat eden 3facepub geniş ürün yelpazesi ve modern dekorasyonu ile İzmit gençlerinin yeni mekanı olmaya aday.

İZMİT’E KARAOKE GELİYOR

2 kattan oluşan 3facepeub İzmit’te daha önce yapılan fakat şu anda yapılamayan karaoke günlerini şehre geri getiriyor. Haftanın belirli günlerinde hem canlı müzik hem karaoke günleri düzenlemeyi planlayan mekan sahibi Sercan Akkaya her gün açık olan mekanın öğlen 2 gece 2 arasında hizmet vereceğini söylerken, üst katta misafirleri için özel günler ve kutlamalar için uygun hale getirdiklerini söyledi.

ÖĞRENCİ DOSTU MEKAN

3 facepub işletmecisi Sercan Akkaya, açıldıkları günden itibaren İzmit’te öğrencilerin ve gençlerin rahat edeceği, kendilerini huzurlu hissedecekleri bir mekan yaratmayı amaçladıklarını söylerken daha çok İstanbul konseptlerine benzer bir mekan yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Değişik alkol türleri ile müşterilerine farklı tatları denettirmeyi istediklerini ve İzmit’te farklı bir bar kültürü oluşturmayı amaçlayan 3facepub ayrıca öğrencilere özel indirimler sunacaklarını belirtti. Selin BECER