Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakarya'da nikah şahitliği yaptı. Işık, Serdivan ilçesindeki bir düğün salonunda Şeyma Pehlivan ve Sinan Yavuz çiftinin nikah törenine katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yapan Işık, çifti tebrik ederek, tavsiyelerde bulundu.
"ONA TORPİL GEÇMİYORUM"
Mukaddes birlikteliğe, nikah şahitlerinin ötesinde Allah ve meleklerin de şahit olduğunu belirten Işık, "Kızımızın şahidi olduğum için ona torpil geçmiyorum, biz erkekler yarın bu cüzdanın nerede olduğunu bulamayız ama bir kadın 40 sene de olsa bu cüzdanı saklar ve lazım olduğu zaman çıkartır getirir. O yüzden ben bu cüzdanı Şeyma kızımıza veriyorum." diye konuştu.
KATILIM
Bu arada, Başbakan Yardımcısı Işık'ın yanı sıra Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Recep Uncuoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Sami Çakır ve Cemil Yaman, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Mental İK Kurucusu Abdülkadir Karagöz de çiftin nikah şahitliğini yaptı.
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Yorumlar
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Hüseyin - Sizler şan şöhret içinde düğün yaparken bizler türközden daire alanlar dolandırılmanın ızdırabı içinde yaşıyoruz...Aralarınızdaki çıkar ilişkilerinden
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