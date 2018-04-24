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Kocaeli Devlet Hastanesi tıbbi sekreterleri TAM KADRO!

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Hasta Kayıt Elemanı (Veri Hazırlama-Tıbbi Sekreterlik) Hizmet Alımı kapsamında, taşeron elemanı olarak çalışan personele sonunda kadro geldi. Bu kapsamda kadroya geçen tıbbi sekreterler sendikalara üye olmaya hakkı da kazandı. Çok geç kalınmış bu gelişme ülke genelinde taşeron firmada çalışan tıbbı sekreterleri çok sevindirdi.

TANYILDIZ RESTORAN’DA BULUŞTULAR

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde de tıbbi sekreter olarak emek veren ve yıllardır kadro bekleyen sağlık çalışanları sonunda muratlarına erdi. Hastanenin çiçeği burnunda “kadrolu” tıbbi sekreterleri Tanyıldız Restoran’da gerçekleşen organizasyonda bir araya geldi. Son derece güzel görüntülerin yaşandığı ve ailelerin de yer aldığı gecede büyük bir coşku hakimdi. Nezih bir ortamda gerçekleşen etkinlikte sahneye getirilen pasta hep birlikte kesildi ve gece boyu pist hiç boş kalmadı.

HAKAN YILMAZ: HAK ETTİK

Yemekli olarak gerçekleşen etkinlikte emekli olan Hakan Yılmaz ve Ayşe Şenoğlu da tebrik edilirken, tıbbi sekterlerin sorumluluğunu yapan Hakan Yılmaz “Bu günü uzun yıllardır bekliyorduk. Hak ettiğimiz sonunda verildi. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Belki bundan sonra sizlerle birlikte olamayacağım ancak ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle anlatmak bile çok zor. Bizleri yalnız bırakmayan hemşire arkadaşlarımıza ve tebriklerini sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Erdem ÖVÜÇ

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