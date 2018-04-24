Nikomedia Trekking, Ağadere Kanyonu'nu keşfetti

Doğa sporlarının en keyifli dalı olan trekking ile doğal güzellikler keşfediliyor.Körfez’de yer alan Ağadere Kanyon Parkuru’nun tüm güzellikleri, NikomediaTrekking’in doğasever üyeleri tarafından keşfedildi. Kimi zaman dere kenarındaki patikalardan, kimi zaman, dere içinden ve kimi zamanda kanyonda yürüyen adrenalin severler, doğanın tüm nimetlerinden faydalandı ve doğa ile keyifli bir mücadeleye girdi.

SICAK HAVADA SERİN YÜRÜYÜŞ

Baharın sıcak günlerinde serin bir yürüyüş gerçekleştiren Nicomedia Trekking üyelerisürekli olarak üzerlerini örten ormanın himayesindeki gezide, tepelerden sıçrayan yoğun bitki örtüsünün yamaçlardan sarkışını, kanyonu oluşturan duvarları,kayaları,taşları, hatta ayak basılan kanyon tabanının bile yeşillendiği bu büyülü parkuru görmenin keyfini sürdüler. Başkan Erdal Gören çok keyifli bir yürüyüşü daha geride bıraktıklarını belirtti ve doğa dostlarını Nicomedia Trekking ailesine davet etti. Erdem ÖVÜÇ