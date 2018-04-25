157 hoca akademik giysilerini giydi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2017-2018 Öğretim Yılı Akademik Giysi Töreni, dün Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 62 öğretim üyesi, 70 doçent, 25 profesör akademik giysilerini törenle giydi. Bilimsel başarı gösteren akademisyenlere de yayın teşvik ödülleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oda Orkestrası müzik dinletisini sundu. Akabinde Şef İsmet Ünsal’ın koordinesinde KOÜ Türk Halk Müziği Korosu şarkılarını seslendirdi.

YOĞUN KATILIM

Akademik giysi törenine KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Büyükşehir Genel Sekreter İlhan Bayram, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment çiftçi, Prof. Dr. Ahmet Küçük, Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Akbulut, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, fakülte dekanları, hocalar ve akademik giysi giyen isimlerin aileleri katıldı.

AKADEMİK UNVAN ALANLARI TEBRİK ETTİ

Programda konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Aziz milletimiz uğruna canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizi minnetle anıyor gazilerimize de Allah’tan şifa ediliyorum” dedi. Hülagü, “Bugün bir araya gelmemize vesile olan bilim üreten akademisyenlerimizin bir nişanesidir. Ülkemizde ve ilimizde bilim alanında öncü olmayı isteyenler arasındayız. Nitelikli kadromuzun gösterdiği başarı ve gelişim yolunda bizleri güçlü ve yetkin kılacaktır. Akademik ilerleme kaydeden tüm öğretim üyelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu başarı ve unvanlar onları durduramayacak daha da araştırıp ortaya koyacaklardır” diye konuştu.

MYO’LARIN SAYISI ARTACAK

Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Hülagü, “Akademik aşamayı başarmış isimlerimizin ülkelerine ve milletlerine yüksek sorumluluk hissetmeleri gerekmektedir. KOÜ ailesi olarak bu tarihi sorumluluğu iyi kavradığımızı biliyor bunu gerçekleştirmek için asla geri durmayacağımızı biliyorum. Çeyrek asırlık bir üniversite olmasına rağmen genç bir üniversitedir. Bu kısa sürede çok iyi işler başardığımıza inanıyorum. 18 fakülte, 21 meslek yüksekokul, 2 yüksekokul, 3 enstitü ve 85 Bini aşan öğrencisiyle Türk eğitiminin öncüsü haline gelmiştir. Üniversitemizin hedefi, uluslararasılaşmanın arttırılarak dünya çağında daha yanına bir üniversite olarak üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğini arttırmaktır. Ayrıca meslek yüksekokullarının sayılarını arttırıp daha donanımlı hale getireceğiz” diye konuştu.

EN ÇOK YAYIN YAPAN BİRİNCİLER

Törende akademik giysi giymeden önce en çok yayın yapan hocalara ödülleri verildi. En çok akademik yayın yazan Sağlık Bilimleri alanında birincilik ödülü alan Doç. Dr. Ayten Yazıcı, Fen Bilimleri alanında birincilik ödül alan Doç. Dr. Hayriye Sundu Pamuk ve Sosyal Bilimler alanında birincilik ödülünü alan Hülya Gündüz Çekmecelioğlu’na ödülünü Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Zümran Aracı verdi.

EN ÇOK YAYIN YAPAN İKİNCİLER

En çok akademik yayın yazan Sağlık Bilimleri alanında ikincilik ödülü alan Prof. Dr. Ayşe Çefle, Fen Bilimleri alanında ikincilik elde eden Prof. Dr. Nilfer Hilmioğlu ve Sosyal bilimler alanında ikincilik elde eden Doç. Dr. Gönül Kaya Özbağ’a ödülünü KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KOÜ Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Bahattin Ertuğ verdi.

EN ÇOK YAYIN YAPAN ÜÇÜNCÜLER

En çok akademik yayın yazan Sağlık Bilimleri alanında üçüncülük elde eden Prof. Dr. Tijen Utkan, Fen bilimleri alanında üçüncülük elde eden Doç Dr. Melahat Bayar ve Sosyal bilimler alanında üçüncülük elde eden Doç. Dr. Serap Çalık’a ödülünü KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü Rektör Ömer Harorlu verdi. Selin BECER

ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN İSİMLER (DR.):

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Erkan Duman, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Esen, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sezen Seymen Bilgin, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Hamza Genç, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Mutlu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Güler, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Talas, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Önder Kara, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Seyfettin Çiftçi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alev Selek, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aybala Neslihan Alagöz, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sibel Gökçay Bek, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsa Çam, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burcu Alparslan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayla Tekin Orha Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Demirsoy, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sema Aylan Gelen Tıp FakültesiÖğretim Üyesi Dr. Can Aksu, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Hoşgör, Eğitim Fakültesi Öğretim ÜyesiDr. Gülşah Tura, Eğitim FakültesiDr. Öğretim Üyesi Dr. Duygu Nazire Kaşıkçı, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Polatel, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Durmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Haluk Arda Oskay, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Cenk Erkin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Doğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Pelin Sönmez, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hanife Bıdırdı, İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÖğretim Üyesi Dr. Erhan Örüç, İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÖğretim Üyesi Dr. Serdar Yarlıkaş, İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÖğretim Üyesi Dr. Arda Ercan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehlika Özlem Ultan, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Okur, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ayhan, İlahiyat FakültesiÖğretim Üyesi Dr. Metin Pay, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ebru Turanlı, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Çetinkaya, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Engin, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Abdulmuttalip Demirel, Mühendislik FakültesiÖğretim Üyesi Dr. Süleyman Özarslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Züleyha Şimşek Yaban, Gazanfer Bilge MYO Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İçöz, Köseköy MYO Öğretim Üyesi Dr. Serap Mert, Yahya Kaptan MYO Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Çekmece, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Düzyol, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kurtuluş Karaüzüm, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Arzu Özsoy Özmen, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Karadeniz, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Afacan,Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Eser Şimşek, Şimşek, Gazanfer Bilge MYO Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Güney, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Betts, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. HüsnünurAslantürk, Öğretim Üyesi Dr. Serpil Yazıcı Şahin, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Haluk Arda Oskay, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Demokaan Demirel, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erdal Ünal, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oya Gözel Durmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Beril Baykal, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Karahan, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aydın Uysal, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Adalet Çakır.

DOÇENT OLAN İSİMLER:

Tıp FakültesiDoç. Dr. Zehra İpek Arslan Aydın, Hereke Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Bayram Keskin,Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Enver Mete Aslan, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Çiğdem Vural, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Bora Gürel, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Elif Yaka, Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Serkan Sarıdağ, Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Ülkü ŞermetElbay, Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Neslihan Tekçe, Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Fatih Mehmet Coşkunses, Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Bahadır Kan, Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Dilek Fidan, Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Banu Pazar Varol, Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Fen Edebiyat FakültesiDoç. Dr. Seda Karayünlü Bozbaş, Fen Edebiyat FakültesiDoç. Dr. Bilge Öztürk, Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Süreyya Temel, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Doç. Dr. Belgin Genç Öztoprak, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Doç. Dr. Erhan Akman, Havacılık Ve Uzay Bilimleri FakültesiDoç. Dr. Sinan Fidan, Havacılık Ve Uzay Bilimleri FakültesiDoç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, Hukuk Fakültesi Doç. Dr. İbrahim Ağsakal, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Tuba Kancı Doğan, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDoç. Dr. Örgen Uğurlu, İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDoç. Dr. Feyyaz Cengiz Dikmen, İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDoç. Dr. Özge Mehtap, İletişim Fakültesi Doç. Dr. Gürsoy Değirmencioğlu, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Doç. Dr. Elif Yeşim Kösten, Mimarlık ve TasarımFakültesiDoç. Dr. Neşe Çakıcı Alp, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Doç. Dr. Didem Erten Bilgiç, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Şaban Hakan Atapek, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Nevin Gamze Karslı Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Gülşen Aydın Keskin, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Gülşen Akman, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Müslüm Arıcı, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Bilge Özbay, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Rıdvan Yamanoğlu, Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Enbiya Türedi, Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Zekiye Başaran, Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Betül Bayazıt, Teknoloji Fakültesi Doç. Dr. Arif Özkan, Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Zaliha Didem Erken, Turizm İşlt. ve Otel. Y.O. Doç. Dr. Hatice Güçlü Nergiz, Turizm İşlt. ve Otel. Y.O. Doç. Dr. Bilsen Bilgili, ArslanbeyM.Y.O Doç. Dr. Aysun Çavuşoğlu, Arslanbey M.Y. Doç. Dr. Halime Kenar, Ford Otosan İhsaniye Otomotiv M.Y.O Doç. Dr. Ufuk Abacı, Karamürsel M.Y.O Doç. Dr. Murat Selim Çepni, Kocaeli Sağlık Hizmetleri M.Y.O Doç. Dr. Gürler Akpınar, Kocaeli M.Y.O Doç. Dr. Erdinç Doğancı, Köseköy Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Meltem Göksel Şahin, Köseköy Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Selda Çalkavur, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Ali Kemal Sivrioğlu,İletişim Fakültesi Doç. Dr. İhsan KarlıTurizm İşlt. Ve Otel. M.Y.ODoç. Dr. Selda Uca, Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Enver Alper Sinanoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Ahmet Aygün, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Ebu Bekir Ayan, Kocaeli Sağlık Hizmetleri M. Y.O Doç. Dr. Naci Çine, Tıp Fakültesi Doç. Dr. Devrim Çabuk, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Kaya,Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Mesut Elbay, Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Oktay Cebecioğlu, Turizm İşlt. Ve Otel. Y.O. Doç. Dr. Banu Saadet Ünsal Akbıyık, Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Varol Karaarslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Abbase Sultan Karaoğlu.

PROFESÖR OLAN İSİMLER:

Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Şirin, Kocaeli Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Fatma Çanka Kılıç, Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ali Tangel, İletişim Fakültesi Prof. Dr. Emel Karagöz, HerekeM.Y.O Prof. Dr. Hasan Latif, Hereke Ömer İsmet Uzunyol M.Y.O Prof. Dr. Ceylan Gazi Uçkun, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Gülden Sönmez Tamer, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Deniz Şahin, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fürüzan Yıldız Akar, Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bekir Savaş, Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Seda GüneşdoğduSağdınç, Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Müslüm Akıncı, Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Hasan Karabay, Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Erol Feyzullahoğlu, Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Taner Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Nilüfer Hilmioğlu, ArslanbeyMYOühendislik Fakültesi Prof. Dr. Rezzan Kasım, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Levent Buluç, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hakan Savlı, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Oya Şenyurt, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Adem Çaylak, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Veysel Levent Karabaş, Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Bilgin.